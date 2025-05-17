Алексей Андреевич Туполев: 20 мая - день рождения выдающего конструктора
20 мая — день рождения А. Туполева, человека, чьё имя навсегда вписано в историю мировой авиации
Первые шаги
В августе 1941 года семья Туполевых была эвакуирована в Омск. В возрасте 16 лет Алексей Андреевич Туполев начал работать в ОКБ своего отца в должности конструктора. Его первым проектом стала деревянная хвостовая часть фюзеляжа для Ту-2, которая была одобрена для серийного производства. Это решение позволило экономить дефицитный металл в непростую военную пору. В 1943 году Туполевы возвращаются в Москву, а Алексей Андреевич поступает в Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе, который оканчивает в 1949 году.
Отдел «К» и первые беспилотники
В первой половине 1957 года в ОКБ Туполева был организован специальный отдел «К», руководство которым было поручено Алексею Андреевичу. Перед новым структурным подразделением стояла ответственная задача по созданию беспилотных авиационных комплексов. Именно с этого момента началась активная разработка изделия «С», более известного как Ту-121.
Численность сотрудников отдела «К» стремительно росла и к началу 1970-х годов достигла 750–780 человек, что превратило подразделение в центр инновационных разработок в области советской авиации.
По воспоминаниям современников, это был слаженный коллектив единомышленников Алексея Туполева, который, впервые став руководителем темы, быстро приобрел заслуженный авторитет не только в своем коллективе, но и на смежных предприятиях, а также, самое главное, – у руководства министерства обороны страны и авиапрома.
Технологии, разработанные для Ту-121, послужили фундаментом для создания последующих летательных аппаратов. Работы отдела Алексея Туполева стали важным этапом на пути к созданию более совершенных беспилотников, заложив основы советской разведывательной авиации.
Триумф сверхзвука
В начале 1960-х годов Алексею Андреевичу было поручено важное задание — проектирование первого в мире сверхзвукового пассажирского самолета. Амбициозный проект стал настоящим вызовом для советского авиастроения, требовавшим принципиально новых технических решений и смелых инженерных подходов. Под руководством Туполева коллектив конструкторов преодолевал множество технических трудностей на пути создания революционного лайнера.
В результате, 31 декабря 1968 года совершил свой первый испытательный полет самолет Ту-144, запечатлев эту дату в истории мировой авиации как день первого в мире полета сверхзвукового транспортного воздушного средства. Это событие произошло на два месяца раньше, чем аналогичный старт британо-французского сверхзвукового лайнера «Конкорд».
А 5 июня 1969 года Ту-144 вновь вошел в историю, впервые в мировой транспортной авиации преодолев звуковой барьер. Эти достижения стали триумфом советской авиационной науки и доказали лидирующие позиции СССР в области сверхзвуковых пассажирских перевозок.
«Слишком необычен самолет, у него нет прототипов в военной, а тем более в гражданской авиации. Все вплоть до пневматиков шасси, которые, как правило, выбираются по каталогам готовых изделий, создавалось заново», — говорил Алексей Туполев о Ту-144.
С удивительной настойчивостью и последовательностью Алексею Андреевичу, уже как генеральному конструктору, приходилось отстаивать новые решения и доказывать необходимость эксплуатации Ту-144. Лайнер был проектом беспрецедентной сложности, требовавшим колоссального объема научных и инженерных изысканий. Как утверждает Алексей Амелюшкин, главный энтузиаст сохранения Ту-144 в России, ни один другой авиационный проект не мог сравниться с ним по масштабу.
До окончания регулярных пассажирских перевозок в мае 1978 года лайнеры Ту-144 совершили 55 коммерческих рейсов, в ходе которых было перевезено 3284 пассажира.
Научно-технические разработки, выполненные в рамках программы Ту-144, создали основу для успешной реализации других проектов ОКБ по созданию сверхзвуковых тяжелых самолетов. Многие инновационные решения в области аэродинамики, компоновочных схем, а также принципы проектирования бортовых систем и агрегатов впоследствии были применены при создании стратегических бомбардировщиков Ту-22М и Ту-160.
Во главе легендарного КБ
В первой половине 1970-х годов в ОКБ имени А.Н. Туполева начался процесс обновления руководящего состава. Естественная смена поколений привела к тому, что в 1973 году, вскоре после кончины А.Н. Туполева, Алексей Андреевич Туполев был назначен на должность генерального конструктора.
Параллельно с работой над серийной версией сверхзвукового лайнера Ту-144 А.А. Туполев активно участвовал в модернизации летных характеристик стратегических бомбардировщиков Ту-22М2 и Ту-22М3, занимался разработкой Ту-95МС, а также курировал ввод в эксплуатацию пассажирского самолета Ту-154Б. За успешное создание модификации Ту-154Б Туполев-младший был удостоен Ленинской премии. Под руководством Алексея Туполева КБ продолжило создавать революционные и прорывные проекты.
Ту-155: прорыв в экологическом авиастроении
В 1970-е годы начались научные работы по конструированию самолета, одна из силовых установок которого работала на криогенном топливе — жидком водороде. В середине 1980-х годов специалисты ОКБ А.Н. Туполева приступили к созданию такой машины. Базой для экспериментального лайнера стал пассажирский Ту-154.
15 апреля 1988 года машина под названием Ту-155 поднялась в небо. Это событие вошло в историю как первый в мире полет на криогенном топливе.
Ту-160 «Белый лебедь»
Огромное количество предприятий и организаций авиационной промышленности, а также смежных отраслей участвовали в создании стратегического бомбардировщика Ту-160. Благодаря организаторскому и инженерному таланту Алексея Андреевича, конструкторскому бюро удалось объединить усилия тысяч специалистов для разработки самолета, уникального по своей компоновке, конструкции и примененным технологическим решениям. При этом защита проекта, его успешная презентация, сыграли весьма существенную роль в дальнейшей судьбе летной машины.
Художник Александр Сергеев, трудившийся вместе с А.А. Туполевым на протяжении 30 лет, вспоминает:
Из воспоминаний генерал-полковника СССР В.В. Решетникова, принимавшего участие в научно-техническом совете, на котором был представлен аванпроект будущего легендарного сверхзвукового «стратега» Ту-160:
По мнению Решетникова, на Алексея Андреевича тогда оказывал давление министр обороны СССР Д.Ф. Устинов, желавший дать вторую жизнь Ту-144, но уже в военном варианте. И с поставленной задачей по созданию сверхзвукового бомбардировщика КБ, возглавляемое Алексеем Андреевичем, справилось блестяще, представив новый аванпроект, который и стал основой для легендарного «Белого лебедя».
В результате страна увидела самый крупный и мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет с изменяемой геометрией крыла. Ту-160 и по сей день остается непревзойденным образцом инженерной мысли, и вместе с его глубоко модернизированным вариантом Ту-160М является неотъемлемой частью стратегической ядерной триады России.
Мысли о воссоздании легендарной связки
После того как Алексей Андреевич Туполев возглавил КБ, он инициировал проведение целого ряда последовательных научно-исследовательских работ, посвященных созданию перспективного самолета Ту-204. Благодаря совместным усилиям Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) и конструкторского бюро появилась возможность воплотить в жизнь тщательно проработанные идеи в рамках проекта Ту-204. Этот самолет проектировался с учетом международных требований, предъявляемых к авиационной технике.
Определение ключевых характеристик самолета Ту-204, которое позволило в дальнейшем разработать целое семейство его модификаций, стало значительным достижением возглавляемого А.А. Туполевым коллектива. Эти самолеты должны были стать самыми распространенными, рентабельными и экологически безопасными гражданскими воздушными судами в стране.
Еще одним важным проектом, инициированным А.А. Туполевым, стал высокоэкономичный самолет Ту-334, который имел значительную степень унификации с Ту-204. Его планировалось запустить в производство практически одновременно с Ту-204, чтобы занять нишу ближнемагистральных перевозок. Разработка Ту-334 стала последним крупным проектом, над которым работал генеральный конструктор А.А. Туполев. Он очень надеялся, что связка Ту-204 и Ту-334 повторит успех дуэта Ту-154 и Ту-134. Этим планам, увы, не суждено было сбыться…
Туполев – руководитель
Люди, знавшие Алексея Андреевича Туполева, отмечают, что он был человеком, способным генерировать нестандартные идеи и принимать нетривиальные решения. Его выделяла также и другая особенность — умение мгновенно определять ценность того или иного предложения и сразу же принимать их в разработку. По словам многих туполевских инженеров, находясь в тени великого отца, Алексей Андреевич постоянно чувствовал, что от него ожидают чего-то особенного, что он не такой как все. Его непрерывно сравнивали, оценивали, примеряли к «золотому стандарту».
Заслуженный пилот России, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник с душевной теплотой вспоминает встречи с Алексеем Туполевым. Сытнику не раз доводилось видеться с Туполевым-младшим на совещаниях и встречах.
Андрей Пухов подчеркивает, что «главным вызовом для Алексея Туполева в авиастроении было то, что он – сын великого Андрея Туполева».
Традиции
Жизнь Алексея Туполева оборвалась 12 мая 2001 года, но его наследие продолжает жить и вдохновлять. Сегодня АО «Туполев» продолжает дело двух лидеров отечественного самолетостроения – Андрея Николаевича и Алексея Андреевича Туполевых.
Предприятие бережно хранит традиции отечественной авиационной школы, осуществляя выпуск и обслуживание: Ту-160М — межконтинентального сверхзвукового стратегического ракетоносца, Ту-95МС — турбовинтового стратегического ракетоносца, Ту-22М3 — дальнего ракетоносца-бомбардировщика, Ту-214 — современного пассажирского самолета. Эти машины продолжают нести службу, являясь живым свидетельством непреходящей ценности конструкторских решений, заложенных их создателями.
Справка:
Алексей Андреевич Туполев – выдающийся советский и российский авиаконструктор, доктор технических наук (1963), профессор (1964), академик АН СССР, академик РАН, автор 51 изобретения РФ и пяти международных патентов, Герой Социалистического Труда (1972), лауреат Ленинской премии (1980), лауреат Государственной премии СССР (1967), награжден тремя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета». У руля фирмы он находился 19 лет (с 1973 по 1992 годы).
Автор выражает глубокую признательность директору музея АО «Туполев» А.М. Затучному за уникальные архивные документы и материалы, связанные с биографией А.А. Туполева.