Алексей Андреевич Туполев: 20 мая - день рождения выдающего конструктора 20 мая — день рождения А. Туполева, человека, чьё имя навсегда вписано в историю мировой авиации

Успехи и высокий авторитет отечественного авиастроения – это в огромной степени заслуга легендарной династии Туполевых. Выдающийся конструктор, Алексей Андреевич много сделал для того, чтобы и в новом тысячелетии наша авиационная техника занимала передовые рубежи Президент России Владимир Путин

Первые шаги

В августе 1941 года семья Туполевых была эвакуирована в Омск. В возрасте 16 лет Алексей Андреевич Туполев начал работать в ОКБ своего отца в должности конструктора. Его первым проектом стала деревянная хвостовая часть фюзеляжа для Ту-2, которая была одобрена для серийного производства. Это решение позволило экономить дефицитный металл в непростую военную пору. В 1943 году Туполевы возвращаются в Москву, а Алексей Андреевич поступает в Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе, который оканчивает в 1949 году.

Отдел «К» и первые беспилотники

В первой половине 1957 года в ОКБ Туполева был организован специальный отдел «К», руководство которым было поручено Алексею Андреевичу. Перед новым структурным подразделением стояла ответственная задача по созданию беспилотных авиационных комплексов. Именно с этого момента началась активная разработка изделия «С», более известного как Ту-121.

Численность сотрудников отдела «К» стремительно росла и к началу 1970-х годов достигла 750–780 человек, что превратило подразделение в центр инновационных разработок в области советской авиации.

По воспоминаниям современников, это был слаженный коллектив единомышленников Алексея Туполева, который, впервые став руководителем темы, быстро приобрел заслуженный авторитет не только в своем коллективе, но и на смежных предприятиях, а также, самое главное, – у руководства министерства обороны страны и авиапрома.

Преодолев многочисленные трудности в процессе проектирования, а также благодаря слаженным действиям специального испытательного подразделения под руководством Б.Н. Гроздова в ЖЛИ и ДБ, и А.А. Туполева через год после получения задания успешно завершило заводские испытания нового комплекса дальней беспилотной разведки Из книги «Туполев: Полет в будущее» Авторы: Г. А. Черемухин, Е. И. Гордон, В. Г. Ригмант

Технологии, разработанные для Ту-121, послужили фундаментом для создания последующих летательных аппаратов. Работы отдела Алексея Туполева стали важным этапом на пути к созданию более совершенных беспилотников, заложив основы советской разведывательной авиации.

Триумф сверхзвука

В начале 1960-х годов Алексею Андреевичу было поручено важное задание — проектирование первого в мире сверхзвукового пассажирского самолета. Амбициозный проект стал настоящим вызовом для советского авиастроения, требовавшим принципиально новых технических решений и смелых инженерных подходов. Под руководством Туполева коллектив конструкторов преодолевал множество технических трудностей на пути создания революционного лайнера.

В результате, 31 декабря 1968 года совершил свой первый испытательный полет самолет Ту-144 , запечатлев эту дату в истории мировой авиации как день первого в мире полета сверхзвукового транспортного воздушного средства. Это событие произошло на два месяца раньше, чем аналогичный старт британо-французского сверхзвукового лайнера «Конкорд».

А 5 июня 1969 года Ту-144 вновь вошел в историю, впервые в мировой транспортной авиации преодолев звуковой барьер. Эти достижения стали триумфом советской авиационной науки и доказали лидирующие позиции СССР в области сверхзвуковых пассажирских перевозок.

«Слишком необычен самолет, у него нет прототипов в военной, а тем более в гражданской авиации. Все вплоть до пневматиков шасси, которые, как правило, выбираются по каталогам готовых изделий, создавалось заново», — говорил Алексей Туполев о Ту-144.

С удивительной настойчивостью и последовательностью Алексею Андреевичу, уже как генеральному конструктору, приходилось отстаивать новые решения и доказывать необходимость эксплуатации Ту-144. Лайнер был проектом беспрецедентной сложности, требовавшим колоссального объема научных и инженерных изысканий. Как утверждает Алексей Амелюшкин, главный энтузиаст сохранения Ту-144 в России, ни один другой авиационный проект не мог сравниться с ним по масштабу.

Роль Алексея Андреевича Туполева в создании Ту-144 невозможно переоценить. Машина стала настоящим технологическим скачком, триумфом отечественной инженерной мысли. Он обладал выдающимся дизайном, а его взлет превращался в зрелище – сотрудники близлежащих предприятий выбегали посмотреть, как машина устремляется в небо. При этом мы создавали его в одиночку – в отличие от "Конкорда", в разработке которого участвовал фактически весь западный мир, не знавший ограничений в технологиях. Нам же приходилось полагаться исключительно на собственные силы. Прошли десятилетия, но мир так и не смог повторить этого достижения. Ту-144 опередил свое время настолько, что даже сейчас он остается чем-то по-настоящему уникальным Алексей Амелюшкин

До окончания регулярных пассажирских перевозок в мае 1978 года лайнеры Ту-144 совершили 55 коммерческих рейсов, в ходе которых было перевезено 3284 пассажира.

Научно-технические разработки, выполненные в рамках программы Ту-144, создали основу для успешной реализации других проектов ОКБ по созданию сверхзвуковых тяжелых самолетов. Многие инновационные решения в области аэродинамики, компоновочных схем, а также принципы проектирования бортовых систем и агрегатов впоследствии были применены при создании стратегических бомбардировщиков Ту-22М и Ту-160.

Во главе легендарного КБ

В первой половине 1970-х годов в ОКБ имени А.Н. Туполева начался процесс обновления руководящего состава. Естественная смена поколений привела к тому, что в 1973 году, вскоре после кончины А.Н. Туполева, Алексей Андреевич Туполев был назначен на должность генерального конструктора.

Когда Андрея Николаевича не стало, на фирме много поднялось разговоров и мнений: кого поставят на место Туполева-старшего. Называлось практически всего три кандидата: Егер Сергей Михайлович, Марков Дмитрий Сергеевич и Туполев Алексей Андреевич. Однако, лично я не волновался. В январе 1973 года у Алексея Андреевича была аудиенция у Леонида Ильича Брежнева. Когда Алексей Андреевич вернулся из Кремля, он по секрету сказал мне, что Леонид Ильич сказал, что верит в сына, как в отца. И сказал: "Езжай и спокойно работай, будешь и ответственным руководителем, и генеральным конструктором" Из книги «Алексей Туполев» Автор: А.Л. Пухов

Параллельно с работой над серийной версией сверхзвукового лайнера Ту-144 А.А. Туполев активно участвовал в модернизации летных характеристик стратегических бомбардировщиков Ту-22М2 и Ту-22М3, занимался разработкой Ту-95МС , а также курировал ввод в эксплуатацию пассажирского самолета Ту-154Б. За успешное создание модификации Ту-154Б Туполев-младший был удостоен Ленинской премии. Под руководством Алексея Туполева КБ продолжило создавать революционные и прорывные проекты.

Ту-155: прорыв в экологическом авиастроении

В 1970-е годы начались научные работы по конструированию самолета, одна из силовых установок которого работала на криогенном топливе — жидком водороде. В середине 1980-х годов специалисты ОКБ А.Н. Туполева приступили к созданию такой машины. Базой для экспериментального лайнера стал пассажирский Ту-154.

15 апреля 1988 года машина под названием Ту-155 поднялась в небо. Это событие вошло в историю как первый в мире полет на криогенном топливе.

«Используя свой напор и обаяние, а главное тщательно выверенные доводы и обоснования, он смог убедить руководство и Академии наук, и авиационной промышленности в целесообразности проведения дорогостоящих испытаний самолета-лаборатории на сжиженном водороде. В результате была создана и испытана уникальная система, состоящая из криогенного заправочного комплекса в ЖЛИ и ДБ и летающей лаборатории Ту-155 с двигателями НК-88/89» отмечает Андрей Пухов, работавший конструктором под руководством Алексея Туполева

Ту-160 «Белый лебедь»

Огромное количество предприятий и организаций авиационной промышленности, а также смежных отраслей участвовали в создании стратегического бомбардировщика Ту-160. Благодаря организаторскому и инженерному таланту Алексея Андреевича, конструкторскому бюро удалось объединить усилия тысяч специалистов для разработки самолета, уникального по своей компоновке, конструкции и примененным технологическим решениям. При этом защита проекта, его успешная презентация, сыграли весьма существенную роль в дальнейшей судьбе летной машины.

Художник Александр Сергеев, трудившийся вместе с А.А. Туполевым на протяжении 30 лет, вспоминает:

Я создавал для него плакаты с изображением и схемами самолетов, предназначавшиеся в основном для выставок и презентаций на самом высоком уровне. Бывало, Алексей Андреевич приходил ко мне в кабинет в самом конце рабочего дня и говорил, что к утру нужен плакат для показа в министерстве. Что поделать? Приходилось рисовать в срочном порядке

Из воспоминаний генерал-полковника СССР В.В. Решетникова, принимавшего участие в научно-техническом совете, на котором был представлен аванпроект будущего легендарного сверхзвукового «стратега» Ту-160:

Всматриваясь в развешенные на стене плакаты, я с удивлением узнал на них знакомые черты самолета Ту-144. Неужто тот самый? Своими техническими и летными характеристиками он не дотягивал до заданных, грешил невысоким уровнем надежности, был неэкономичен и сложен в эксплуатации. <…> Спустя минут пять, а может, десять, я поднялся и, прервав доклад, сообщил, что дальше мы рассматривать предлагаемый проект не намерены, поскольку спроектированный в свое время для нужд «Аэрофлота» пассажирский самолет даже в новом облике не сможет избавиться от присущих свойств, совершенно излишних в боевом варианте, и вместе с тем не сумеет воплотить в себе заданные требования для стратегического бомбардировщика. Алексей Андреевич, видимо, был готов к такому обороту дела. Ни слова не возразив, он повернулся к центральному, самому крупному плакату, взял его за «загривок» и с силой потянул вниз. В полной тишине раздался треск рвущегося ватмана. Затем, оборотясь в мою сторону, извинился и сообщил, что для рассмотрения нового аванпроекта он пригласит нас к себе снова Из книги В.В. Решетникова «Что было – то было»

По мнению Решетникова, на Алексея Андреевича тогда оказывал давление министр обороны СССР Д.Ф. Устинов, желавший дать вторую жизнь Ту-144, но уже в военном варианте. И с поставленной задачей по созданию сверхзвукового бомбардировщика КБ, возглавляемое Алексеем Андреевичем, справилось блестяще, представив новый аванпроект, который и стал основой для легендарного «Белого лебедя».

В результате страна увидела самый крупный и мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет с изменяемой геометрией крыла. Ту-160 и по сей день остается непревзойденным образцом инженерной мысли, и вместе с его глубоко модернизированным вариантом Ту-160М является неотъемлемой частью стратегической ядерной триады России.

Мысли о воссоздании легендарной связки

После того как Алексей Андреевич Туполев возглавил КБ, он инициировал проведение целого ряда последовательных научно-исследовательских работ, посвященных созданию перспективного самолета Ту-204. Благодаря совместным усилиям Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) и конструкторского бюро появилась возможность воплотить в жизнь тщательно проработанные идеи в рамках проекта Ту-204. Этот самолет проектировался с учетом международных требований, предъявляемых к авиационной технике .

Определение ключевых характеристик самолета Ту-204, которое позволило в дальнейшем разработать целое семейство его модификаций, стало значительным достижением возглавляемого А.А. Туполевым коллектива. Эти самолеты должны были стать самыми распространенными, рентабельными и экологически безопасными гражданскими воздушными судами в стране.

Еще одним важным проектом, инициированным А.А. Туполевым, стал высокоэкономичный самолет Ту-334, который имел значительную степень унификации с Ту-204. Его планировалось запустить в производство практически одновременно с Ту-204, чтобы занять нишу ближнемагистральных перевозок. Разработка Ту-334 стала последним крупным проектом, над которым работал генеральный конструктор А.А. Туполев. Он очень надеялся, что связка Ту-204 и Ту-334 повторит успех дуэта Ту-154 и Ту-134. Этим планам, увы, не суждено было сбыться…

Туполев – руководитель

Люди, знавшие Алексея Андреевича Туполева, отмечают, что он был человеком, способным генерировать нестандартные идеи и принимать нетривиальные решения. Его выделяла также и другая особенность — умение мгновенно определять ценность того или иного предложения и сразу же принимать их в разработку. По словам многих туполевских инженеров, находясь в тени великого отца, Алексей Андреевич постоянно чувствовал, что от него ожидают чего-то особенного, что он не такой как все. Его непрерывно сравнивали, оценивали, примеряли к «золотому стандарту».

Заслуженный пилот России, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник с душевной теплотой вспоминает встречи с Алексеем Туполевым. Сытнику не раз доводилось видеться с Туполевым-младшим на совещаниях и встречах.

Он перенял от отца стиль управления – несколько жестковатый, но, скорее всего, правильный. Он не допускал расхлябанности, каких-либо действий, не предусмотренных регламентом, разработанным им лично как руководителем и конструктором фирмы. Возможно, это и создавало напряжение в команде, но время показывает, что в авиации недопустимы недосказанность, небрежность и невыполненные задачи. Он не позволял никому выдавать личное мнение за истину в последней инстанции или приписывать себе общее достижение, и всегда добивался хороших результатов. Наблюдая со стороны, я испытывал к нему неподдельное восхищение. Я видел в нем человека особой закалки, выдающегося ума. И самое главное – он умел слушать специалистов, понимать тех, кто был рядом с ним. Он не стеснялся пользоваться этим опытом. Поэтому все самолеты, созданные фирмой Туполева, становились, если не лучшими в мире, то одними из лучших. Он ставил задачи и решал их легко и просто. Если возникали разногласия, например, по поводу варианта управления, когда мы, летчики, считали управление слишком резким и непригодным для обычного пилота, и решение затягивалось, он говорил: “Если летчики сказали, значит, так и надо делать”. Он всегда прислушивался к нашему мнению рассказывает заслуженный пилот России.

Андрей Пухов подчеркивает, что «главным вызовом для Алексея Туполева в авиастроении было то, что он – сын великого Андрея Туполева».

Следовать за таким отцом было непросто. Доказывать самому себе и другим, что ты способен, – это тяжелый повседневный труд. Алексей Андреевич к этому относился легко и просто, и жил как хотел, и все чего он достиг было его неповторимое и свое. И многие были убеждены в том, что это все легко и просто, и падает ему с неба, потому что он сын Великого Туполева и «на детях природа отдыхает…». Но откуда же тогда эти Ту-16, Ту-142, Ту-144, Ту-154М, Ту-155, Ту-160, Ту-204/334? задается вопросом Андрей Пухов

Традиции

Жизнь Алексея Туполева оборвалась 12 мая 2001 года, но его наследие продолжает жить и вдохновлять. Сегодня АО «Туполев» продолжает дело двух лидеров отечественного самолетостроения – Андрея Николаевича и Алексея Андреевича Туполевых.

Предприятие бережно хранит традиции отечественной авиационной школы, осуществляя выпуск и обслуживание: Ту-160М — межконтинентального сверхзвукового стратегического ракетоносца, Ту-95МС — турбовинтового стратегического ракетоносца, Ту-22М3 — дальнего ракетоносца-бомбардировщика, Ту-214 — современного пассажирского самолета. Эти машины продолжают нести службу, являясь живым свидетельством непреходящей ценности конструкторских решений, заложенных их создателями.

Справка:

Алексей Андреевич Туполев – выдающийся советский и российский авиаконструктор, доктор технических наук (1963), профессор (1964), академик АН СССР, академик РАН, автор 51 изобретения РФ и пяти международных патентов, Герой Социалистического Труда (1972), лауреат Ленинской премии (1980), лауреат Государственной премии СССР (1967), награжден тремя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета». У руля фирмы он находился 19 лет (с 1973 по 1992 годы).

Автор выражает глубокую признательность директору музея АО «Туполев» А.М. Затучному за уникальные архивные документы и материалы, связанные с биографией А.А. Туполева.