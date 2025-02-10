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Первый фильм киноэпопеи рассказывает о начале Великой Отечественной войны, о нападении фашистской Германии на Советский Союз. Рассказ про подвиг защитников Брестской крепости, кадры объявления о начале войны на улицах Москвы. Хроника того, что предшествовало началу войны – война в Испании, факельное шествие фашистов, подписание Мюнхенского договора, заключение пакта Молотова-Риббентропа в Москве.

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Документальная киноэпопея «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» была создана по инициативе американского кинопродюсера Фреда Виннера. Он захотел рассказать о той войне в Европе, о которой мало знали в Америке. Поэтому название этого сериала в США «The Unknown War» (Неизвестная война).

Знаменитый кинорежиссер Роман Кармен стал художественным руководителем картины. Он снимал Великую Отечественную войну как очевидец с первого и до последнего дня. К тому же у него были особые отношения с Брежневым. Как оказалось, он на одной из фронтовых дорог помог вытолкнуть застрявший в грязи автомобиль какого-то офицера, которым оказался Брежнев. Генсек не мог забыть, что его машину вытаскивал из грязи сам Роман Кармен и помогал при съемках и прокате этого фильма. С американской стороны в фильме принял участие Берт Ланкастер – тогда суперзвезда Голливуда и фронтовик, воевавший в Северной Африке, в авиационных частях.

Споров вокруг фильма было немало. Каждый пытался отразить свою точку зрения. Например, американцы не могли понять, почему севастопольский матрос, бросающийся под танк со связкой гранат, – герой, для них он был камикадзе. Большие споры вызвал фильм об освобождении Польши. «Возможно, это были самые сложные переговоры. Я сказал: «Все, довольно, я ухожу. Мы не разместим такую серию на телевидении, если она будет неверной с западной точки зрения», – вспоминал Фред Виннер. А советские режиссеры не могли понять, как могут снимать фильм про войну и диктовать им свою точку зрения люди, которые не знают, где находится Брест.

В Америке все 20 серий прошли с оглушительным успехом. Американские зрители писали письма в Москву в разгар холодной войны. Режиссер Тенгиз Семенов вспоминал: «Женщина подошла ко мне, вся в слезах, и говорит: «Вы мне открыли глаза, я никогда не думала, что советские женщины тоже плачут, когда у них умирают дети». Для советского зрителя этот сериал тоже стал откровением: было непривычно увидеть с помощью документального кино, что война не только ратный подвиг, но и страдания, боль многих людей не только на фронте.