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Знаменитый советский разведчик, рожденный в семье немецкого инженера. Рихард Зорге был одновременно и членом Коммунистической партии СССР, и нацистской партии Германии. Под агентурным псевдонимом «Рамзай» он создал разветвленную разведывательную сеть в Японии и Китае. Кто такой Рихард Зорге и как сложилась его судьба? Как он оказался в Японии? Какую информацию он передавал в Москву? Почему его донесения о нападении Германии на СССР остались без должного внимания? Почему его имя долгое время оставалось под грифом "секретно"? Давайте разбираться вместе!

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