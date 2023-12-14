10 класс | История России

МООНЗУНД 1941. «РУССКИЙ СОЛДАТ СРАЖАЕТСЯ УПОРНО И ХРАБРО»

БУЛДЫГИН С.

Героическая оборона Моонзундских островов осенью 1941 года гораздо менее известна, чем легендарная битва за Моонзунд Первой Мировой войны, прославленная романом В. Пикуля и одноименным фильмом, - однако красноармейцы и краснофлотцы сражались за этот архипелаг так же доблестно, как их отцы и деды. Несмотря на двукратный численный перевес (две гитлеровские дивизии против нашей стрелковой бригады), противнику потребовалось полтора месяца, чтобы сломить сопротивление советских войск — и это в разгар Битвы за Ленинград, когда Вермахт бросал в бой последние резервы, каждый батальон был на счету, судьба города висела на волоске и две дивизии могли решить исход штурма... Правда ли, что защитники Моонзунда, стоявшие насмерть в глубоком немецком тылу, спасли Ленинград? Знаете ли вы, что именно с этих островов наша дальняя авиация в августе 41-го впервые бомбила Берлин (хотя Геринг клялся, что «ни одна бомба никогда не упадет на столицу Рейха»)? Стоит ли верить немецким отчетам по итогам боев за Моонзунд, утверждавшим, что «русский солдат сражается упорно и храбро, однако командование, как и везде, оказывается несостоятельным»? И можно ли было эвакуировать Моонзундский гарнизон, чтобы избежать чрезмерных потерь?