Памятник Жертвам немецкого пересыльного лагеря “Дулаг – 184” Мемориал открыт 21 июня 2014 года в городе Вязьма Смоленской области на месте массовых захоронений узников пересыльного лагеря “Дулаг – 184”. Памятник был создан по инициативе Российского Военно-Исторического Общества. На чтение: 1 минута

Мемориал открыт 21 июня 2014 года в городе Вязьма Смоленской области на месте массовых захоронений узников пересыльного лагеря “Дулаг – 184”. Памятник был создан по инициативе Российского Военно-Исторического Общества при поддержке местной областной администрации. Автором монумента жертвам преступлений нацистов стал один из ведущих скульпторов России, Народный художник Российской Федерации Салават Щербаков.

Мемориал включает в себя площадку, на которой расположен поверженный колокол. Рядом установлена карта лагерей и лазаретов Вязьмы во время Великой Отечественной войны. В центре располагаются три бетонные стелы высотой до 4 метров. На центральной стеле, на рельефе из бронзы, изображены погибшие военнопленные и мирные жители. За ними нарисована немецкая сторожевая башня. Скульптурная композиция также включает в себя выбитые фотоснимки погибших людей в лагере – около 50 изображений. Сам памятник создавался в трёх городах – Жуковском, Санкт-Петербурге и Смоленске. Фундамент монумента изготовили в Вязьме. Вес монумента составляет приблизительно 20 тонн.

В марте 2014 году Российское Военно-Историческое Общество стало активно заниматься восстановлением оставленных без внимания захоронений узников “Дулага–184” после обращения общественной организации “Вяземский мемориал”. Активисты движения смогли разыскать около 400 семей пострадавших от лагерных палачей-нацистов. Уже в апреле 2014 года вопрос о возведении мемориала был решён в пользу установки мемориала в память жертвам “Дулага–184”.

Памятник установлен на месте немецкого пересыльного лагеря «Дулаг-184», функционировавшего в период немецко-фашистской оккупации города Вязьмы Смоленской области. Мемориал представляет собой три тёмно-серые бетонные стелы высотой от 3 до 4 метров. Центральная стела содержит бронзовое барельефное изображение с изображением погибших в лагере советских военнопленных на фоне лагерной вышки и ели. На левой и правой стелах помещены разлетающиеся фотографии.

Старинный русский город Вязьма многое пережил за свою историю, видел и не одни полчища захватчиков. Но семнадцать месяцев гитлеровской оккупации в Великую Отечественную войну заставили померкнуть всё, что было до этого. Части группы армий «Центр» вошли в город 7 октября 1941 года. Многочисленны были их преступления против мирного населения. А вскоре огромный поток пленных после Вяземского котла заставил гитлеровцев создать несколько лагерей для них. Одним из крупнейших был «Дулаг-184».

Вяземский котёл – это одна из самых трагических страниц в истории Великой Отечественной войны. Четыре советские армии (это 37 дивизий, 9 бригад, полевые управления всех этих армий и множество других частей и соединений) попали в кольцо в этих местах, более 380 тысяч бойцов и командиром погибли, ещё более 600 тысяч попали в плен. Для их содержания спешно обустраивались лагеря для пленных – только в Вяземском районе их было 7, и ещё несколько в самой Вязьме. Уже на этапе пешего перехода к местам заключения погибло множество пленных, которых толком не кормили и гнали по дорогам студёной поздней осенью 1941 года. А по прибытии им предстояло заниматься самыми тяжёлыми работами в невыносимых условиях. «Дулаги» - от немецкого «Dulag» - это пересыльные лагеря, там осуществлялась сортировка пленных. 184-й лагерь открыли на территории не достроенного из-за начавшейся войны авиационного завода. Пленников содержали в заводских недостроях, где не было крыш, окон и дверей, в ужасной тесноте, раз в сутки кормя жижей, приготовленной из порченной картофельной муки. Скученность и жуткая антисанитария приводила к возникновению вспышек инфекционных заболеваний. Лагерь имел «славу» такого, из которого почти никто не возвращается. Заключённых в основном использовали на строительстве оборонительных сооружений, в первую очередь, на земляных работах при рытье окопов и блиндажей – «Дулаг-184» использовался для нужд 3-й танковой армии вермахта, а также для так называемой «Организации Тодта». Не пригодных для тяжёлой работы расстреливали, но гораздо больше умирало от ужасных условий содержания. По некоторым данным, в первые дни тут погибало ежедневно более тысячи красноармейцев, а чуть позже, зимой 1941-1942 годов каждый день погибло около 300 человек. Считается, что за месяц тут вымирал весь состав пленных целиком…

12 марта 1943 года в Вязьму вступили советские воины-освободители. Не многие узники дождались этого счастливого дня. Представители Комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков изучали лагерь и его территорию, обнаружив тут более 40 погребальных рвов, каждый около сотни метров в длину. Точный подсчёт был невозможен, предполагается, что здесь захоронено более 80 тысяч человек, подавляющего большинства имён которых уже никто и никогда не установит. Доподлинно известны на сегодняшний день лишь имена 4 тысяч пленников.

После войны на территории бывшего лагеря построили мясокомбинат. Родственники погибших в лагере неоднократно обращались с просьбой установить памятный знак. В конечном итоге он был установлен, но после распада СССР новый собственник провёл реконструкцию территории мясокомбината, и памятник был демонтирован. Лишь в 2014 году историческая справедливость была восстановлена, и мемориал, достойный памяти тех, кто навсегда остался в вяземской земле, теперь является одной из достопримечательностей города, местом проведения памятных акций.