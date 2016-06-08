Верховный 8 августа 1941 г. - Сталин назначен Верховным Главнокомандующим. На чтение: 1 минута

8 августа 1941 года – Иосиф Виссарионович Сталин был назначен Верховным Главнокомандующим Вооружёнными Силами СССР. В этот день он сосредоточил в своих руках всю полноту политической и военной власти в стране, ведущей смертельную схватку с нацистской Германией и ее союзниками.

В критические дни осени 1941 г., когда враг стоял у ворот Москвы, правительство СССР, дипломатический корпус, научные учреждения были эвакуированы в Куйбышев, Сталин оставался в столице и продолжал руководить ее обороной. 7 ноября 1941 года на параде войск на Красной площади выступил с речью, высказав уверенность в конечной победе над врагом.

Как полководец Сталин был сторонником активной наступательной стратегии, умел отбирать и поддерживать талантливых военачальников. Среди «его маршалов» – Жуков, Василевский, Рокоссовский, Конев, и др. Как Верховный Главнокомандующий он участвовал в разработке стратегических операций Красной Армии и брал на себя конечную ответственность за их осуществление, допуская серьезные ошибки, особенно на первом этапе военных действий. Уроки 1941 года, неудача общего наступления Красной Армии зимой 1942, поражения весны-лета 1942 заставили Сталина больше опираться на опыт командующих фронтами, доверять руководству Генерального штаба. В конечном итоге он, по оценке маршала Г.К. Жукова, стал «достойным Верховным Главнокомандующим».

Сталин явился одним из организаторов Антигитлеровской коалиции, принимал участие во встречах глав трех держав – СССР, США и Великобритании – в Тегеране, Ялте и Потсдаме, находил общий язык с Ф. Рузвельтом и У. Черчиллем в целях объединения усилий в борьбе против общего врага. Основы мироустройства, заложенные на конференциях в Ялте и Потсдаме, надолго обеспечили мир на Европейском континенте.

Его имя всегда будет ассоциироваться с трагедией и Великой Победой советского народа в Великой Отечественной войне.