«Существенная, но не решающая». Вся правда о военной помощи американцев СССР в годы Войны Историк Сергей Монин рассказал о том, что такое ленд-лиз, какую роль для СССР сыграла военная помощь США в годы Второй мировой и почему Рузвельт медлил с поставками в СССР в начале войны. Сложно переоценить роль советского народа в победе над фашистскими захватчиками – СССР больше всех пострадал в годы Второй мировой войны. Несмотря на это, мы неоднократно сталкивались и продолжаем сталкиваться с попытками исказить историю этой войны. Наиболее активно в данном случае тянут на себя одеяло Соединенные Штаты Америки. По мнению многих современных американских историков, политиков и государственных деятелей, победу во Второй мировой войне одержала именно Америка, а не Советский... На чтение: 5 минут

Историк Сергей Монин рассказал о том, что такое ленд-лиз, какую роль для СССР сыграла военная помощь США в годы Второй мировой и почему Рузвельт медлил с поставками в СССР в начале войны.

Сложно переоценить роль советского народа в победе над фашистскими захватчиками – СССР больше всех пострадал в годы Второй мировой войны. Несмотря на это, мы неоднократно сталкивались и продолжаем сталкиваться с попытками исказить историю этой войны. Наиболее активно в данном случае тянут на себя одеяло Соединенные Штаты Америки. По мнению многих современных американских историков, политиков и государственных деятелей, победу во Второй мировой войне одержала именно Америка, а не Советский Союз.

Согласиться с утверждениями американцев мы, безусловно, не можем. Вместе с тем нельзя отрицать и тот факт, что США оказали нам существенную помощь в годы войны. Поставки военной техники и продовольствия, о которых договорились наши правительства, заметно укрепили Красную Армию и поддержали тыл, что, бесспорно, позитивно сказалось на наших успехах в борьбе с фашизмом.

Для оказания помощи Советскому Союзу и другим странам, сражавшимся против Германии, правительство президента США Франклина Рузвельта разработало специальную государственную программу – ленд-лиз (от англ. lend – «давать взаймы» и lease – «сдавать в аренду, внаем»). По этой программе Америка поставляла своим союзникам во Второй мировой войне боеприпасы, технику, продовольствие, медицинское оборудование и лекарства, а также стратегическое сырье, включая нефтепродукты.

Штатам это было выгодно, поскольку концепция ленд-лиза давала президенту США полномочия оказывать помощь любой стране, чья оборона признавалась жизненно важной для его страны.

Закон о ленд-лизе был принят Конгрессом США 11 марта 1941 года, а вот Советский Союз начал получать помощь далеко не сразу. Согласно документам, СССР был официально включен в программу ленд-лиза только 11 июня 1942 года.

Впрочем, как рассказал порталу «История.РФ» историк Сергей Монин (кандидат исторических наук, доцент кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО (У) МИД России), поставки из Америки начались гораздо раньше. О том, чем нам помогла Америка в годы Второй мировой войны, как американские истребители подводили советских пилотов и зачем в США плыли корабли, груженные советским золотом, – читайте далее.

«Не лезть ни в какие европейские дрязги»

– Сергей Михайлович, расскажите, в чем заключалась суть программы ленд-лиза?

– Закон о ленд-лизе, на основе которого оказывалась помощь державам, воюющим против стран «оси», был принят в США 11 марта 1941 года. В тот момент, когда этот закон принимался, ленд-лиз предназначался в первую очередь для помощи Англии. Англичане оказались в критическом положении: они были, так сказать, «осаждены» на своих островах, и в огромной степени их выживание зависело от импорта разного рода продуктов, в том числе вооружения. Вооружение англичане заказывали в основном в Соединенных Штатах, но денег для того, чтобы платить за эти поставки, у англичан становилось все меньше. И в какой-то момент все золотовалютные ресурсы Великобритании были исчерпаны под ноль. Англичане в том числе вынуждены были продать акции американских компаний для того, чтобы получить доллары и платить ими американцам, они выгребли весь свой золотой запас – в общем, с точки зрения платежеспособности страна была в критической ситуации. Поэтому Черчилль, тогдашний премьер Британии, обратился за помощью к Соединенным Штатам. И, в конце концов, окружение Рузвельта придумало такую схему, как можно поставлять вооружение и прочие военные материалы, необходимые для ведения войны, без непосредственной оплаты этих поставок.

– Почему Штаты пошли на это? В чем была выгода от подобных сделок?

– Тут сложность была вот в чем: Соединенные Штаты поставили много вооружения странам Антанты в годы Первой мировой войны. Америка предоставила им крупные кредиты для закупок этого вооружения. Но по долгам практически никто из европейцев к началу Второй мировой войны не расплатился. Поэтому в США очень сильны были настроения изоляционистского плана: во-первых, не лезть ни в какие европейские дрязги и оставаться в стороне, и, во-вторых, если уж и поставлять европейцам оружие, то по принципу «cash & carry», то есть «плати и вези». Вот на этой основе какое-то время осуществлялись поставки в Великобританию. Но когда у британцев закончились все ресурсы, американцы приняли закон, который позволял направлять воюющим против стран «оси» любые необходимые материалы без непосредственной оплаты во время самой войны – все расчеты относились на послевоенный период. Причем все материалы, израсходованные и погибшие в годы самой войны, оплате не подлежали. Надо было только уже после окончания войны договориться об оплате того, что осталось у стран – реципиентов этой помощи.

Тайна «золотого» крейсера

– Когда начались первые поставки по ленд-лизу? Советский Союз изначально был в списке претендентов на помощь США?

– В тот же день, 11 марта 1941 года, Рузвельт подписал первые указы о поставках Великобритании и Греции, которая тогда воевала против Италии. Чуть позже в списке получателей помощи от США появился и Китай. А вот Советский Союз не получал помощь по ленд-лизу до ноября 1941 года. Хотя американцы с самого начала войны Германии против СССР заявили о том, что они будут нам помогать. Но заявление это было, так скажем, не слишком сильное. Да, оно прозвучало из уст того же Рузвельта, но свое обещание оказывать СССР помощь он обусловил целым рядом обстоятельств: если это не помешает поставкам в Великобританию, если будут свободные производственные мощности и т. д. При этом он ни разу не упомянул слово «ленд-лиз» применительно к этим поставкам.

– Когда же пришла первая помощь в СССР?

– Поставки начались в СССР уже летом 1941 года, они шли через Дальний Восток. Но там была проблема с Японией: японцы очень резко возражали против этих поставок, что создавало некоторые сложности. Потом, в августе 1941 года, советские и британские войска вошли в Иран. Одной из главных задач этой операции было как раз обеспечить провоз ленд-лизовских грузов через Иран в Советский Союз. Американцы непосредственно в этой операции не участвовали, но чуть позже подключились к оборудованию Трансиранской транспортной сети для поставок материалов из портов Персидского залива в Советский Союз. Плюс начали думать насчет перегонки самолетов своим ходом через Аляску, Чукотку и дальше в Сибирь. Но это все пока было больше в плане обсуждения, подготовки и прочее, а реальных поставок было очень немного.

– А правда ли то, что СССР в 1941 году отправил в США 50 тонн золота?

– Да, поначалу Советский Союз платил за все эти поставки – валютой или золотом. Обычно здесь вспоминают судьбу крейсера «Эдинбург», который в мае 1942 года был потоплен англичанами в Баренцевом море. Он вез на своем борту 5,5 тонны золота; в частности, надо полагать, это как раз (по крайней мере, частично) была оплата тех поставок, которые были осуществлены еще до распространения на Советский Союз режима ленд-лиза. И, опять-таки, американцы с 29 сентября по 1 октября 1941 года участвовали в Московской конференции, где рассматривался вопрос о военно-экономическом сотрудничестве трех держав – СССР, США и Великобритании. Но все равно и тогда Штаты пока что ленд-лиз на нас не распространяли. Кстати, англичане ввели режим ленд-лиза для Советского Союза раньше, чем американцы! Это произошло еще в сентябре 1941 года. Хотя ленд-лиз – это американское, а не английское изобретение, англичане заявили, что будут поставлять нам военные материалы на этих условиях начиная с сентября 1941 года, а американцы всё тянули. Причина этого была очевидна: США не верили в то, что Советский Союз сможет устоять.

«Американцы не сразу оправились от шока»

– Я так понимаю, мнение американцев переменилось после того, как мы разгромили немцев в битве под Москвой?

– Не после, а накануне. 30 октября 1941 года Рузвельт сообщил Сталину о том, что Советскому Союзу предоставляется крупный кредит на 1 миллиард долларов. А вот 7 ноября (видимо, это было приурочено к нашему празднику) США сообщили Москве о том, что они распространяют на Советский Союз режим ленд-лиза. Для упрощения расчетов было решено считать все по ленд-лизу задним числом с 1 октября 1941 года, когда был подписан первый протокол о поставках в Советский Союз. Но аккурат через месяц США сами оказались втянуты в войну – началась кампания на Тихом океане. Понятно, что им в первую очередь надо было удовлетворять свои нужды. И примерно в это же время началось наше контрнаступление под Москвой, после чего стало ясно, что блицкриг Гитлера не удался, что Советский Союз устоял и способен сражаться. Потом последовали некоторые паузы, связанные как с политическими соображениями, так и с техническими моментами (надо было решить очень много вопросов: куда везти, где разгружать, какой набор материалов предоставлять). Плюс ко всему сами американцы не сразу оправились от собственного первого шока – нападения японцев на Перл-Харбор. Но когда оправились, развернулись на полную мощность и стали очень быстро наращивать свою промышленность и военный потенциал. Тогда у них появилась возможность и нам поставлять больше, чем это было раньше.

– На каком этапе войны помощь Америки оказалась для нас наиболее существенной?

– Могу сказать, что в 1941–1942 годах поставки были не то чтобы незначительные, но гораздо меньшие, чем в 1943–1945 годах. Последние два протокола лета 1943 года составляли 57 % всех поставок в СССР. Получается, что в 1941, 1942 и в начале 1943 года, когда был самый тяжелый для нас период, поставки хоть и были, но по сравнению с нашими потребностями этого было недостаточно.

– Во многих источниках говорится о дате 11 июня 1942 года как о начале поставок по ленд-лизу. Как это можно объяснить?

– Дело в том, что окончательно американцы закрепили свои поставки СССР как раз этим соглашением – от 11 июня 1942 года. Оно называлось «О принципах, применимых к совместной борьбе в ведении войны против агрессии». Фактически это и есть такое типовое соглашение Соединенных Штатов со странами, которые получали от них поставки по ленд-лизу. Принято считать, что подписание Англо-советского союзного договора 26 мая 1942 года и советско-американского соглашения по ленд-лизу 11 июня 1942 года (и тот и другой документ был подписан во время визита Молотова в США и Великобританию) завершило формирование антигитлеровской коалиции.

И. В. Сталин , Ф. Д. Рузвельт и У. Черчилль во время Ялтинской конференции (февраль 1945 г.)

Существенный, но не решающий фактор

– Танки, самолеты и другая техника, которую поставляли Штаты, – насколько все это вообще было эффективно в наших сложных погодных условиях?

– Техника была разная: были очень хорошие виды вооружения, были те, которые уступали нашим и немецким. Танки, за исключением одной модели (танка «Шерман»), у нас не очень котировались. Самолеты тоже не все были хорошими, но были и очень удачные образцы – например, истребители «Аэрокобра» и «Кингкобра». Конечно, они имели свои слабости: допустим, самолет «Аэрокобра» очень легко сваливался в пике, и если летчик не успевал вывести самолет из этой ситуации, то очень часто все заканчивалось плачевно. Однако по другим показателям это был очень хороший истребитель, и многие наши асы, которые были в первых рядах по количеству сбитых немецких самолетов, летали как раз на этих «Аэрокобрах». Но важно прежде всего не то, что американцы поставляли нам танки и самолеты – как раз оружия-то у нас своего было достаточно, причем высокого качества, за исключением некоторых видов вооружения, которые у нас либо вообще отсутствовали (к примеру, бронетранспортеры мы не выпускали, нам их поставляли американцы), либо были очень слабо развиты. Важнее другое – то, что американцы поставляли огромное количество промышленного сырья и промышленного оборудования и очень много продуктов питания. Они поставили нам несколько миллионов тонн продовольствия, что для нас в те голодные годы было очень существенно. Взять хотя бы ту знаменитую американскую свиную тушенку, которую советские люди с иронией называли «Второй фронт».

– Наш долг по ленд-лизу выплачен или мы еще что-то должны американцам?

– Нет, мы уже ничего не должны – полностью рассчитались в 2006 году. Да, были проблемы в 1970–1980-е годы, когда действовала знаменитая поправка Джексона – Вэника, запрещавшая предоставление Советскому Союзу режима наибольшего благоприятствования в торговле. Когда была введена эта поправка, мы, со своей стороны, перестали выплачивать оговоренную в 1972 году сумму долга по ленд-лизу. Тогда она составляла 722 миллиона долларов. Два транша мы выплатили, а потом перестали, и все это опять зависло. Но в 2006 году долг был полностью выплачен.

– Какова, на ваш взгляд, заслуга США в том, что мы выиграли войну? Насколько существенна роль этой помощи?

– Конечно, это было очень важно и нужно, тогда каждая мелочь была на счету – каждый танк, каждый самолет, каждая тонна бензина или продовольствия. Но это не главный фактор выживания Советского Союза – это однозначно. Да, помощь была очень существенной, но она не была решающим фактором нашей победы. Воевали мы , и это важно подчеркнуть. Побеждает не тот, кто тушенку делает, а тот, кто ходит в атаку! Мы воевали, а они нам помогали. Поэтому тут никаких сомнений быть не должно.

Советские и американские летчики на аэродроме в Фэрбенксе у истребителя «Кингкобра»