Союзники 12 июля 1941 г. - Подписание соглашения между СССР и Великобританией о совместных действиях в войне против Германии. На чтение: 1 минута

Соглашение между СССР и Великобританией от 12 июля 1941 г. стало важным шагом на пути создания Антигитлеровской коалиции, показало, что несмотря на все противоречия страны с различной политической системой способны объединяться против общего врага.

Уже в первый же день Великой Отечественной войны, 22 июня 1941 г., У. Черчилль сделал заявление о том, что Великобритания будет помогать СССР в войне против Германии. 24 июня с заявлением о поддержке СССР выступил Ф. Рузвельт. 3 июля И.В. Сталин , со своей стороны, заявил об уверенности в том, что справедливая борьба советского народа за свободу страны «сольется с борьбой народов Европы и Америки за их независимость». Путь к созданию военно-политического союза трех держав был открыт.

Подписанное 12 июля 1941 г. в Москве советско-британское соглашение о совместных действиях в войне против Германии представляло из себя лишь краткий документ. Но оно положило начало великому союзу государств, противостоящих агрессии. Соглашение содержало обязательство оказывать друг другу помощь и поддержку в войне против гитлеровской Германии и не вступать в сепаратные переговоры. Немалую роль в развитии советско-английского сотрудничества сыграло и последовавшее в августе 1941 г. соглашение о предоставлении Советскому Союзу кредита в сумме 10 млн ф.ст.

Вскоре после подписания соглашения СССР и Великобритания стали предпринимать и конкретные действия. В конце августа 1941 г. по согласованию между Лондоном и Москвой советские и британские войска были введены в Иран, предотвратив вовлечение этой страны в войну на стороне Германии. Подразделение Королевских военно-воздушных сил Великобритании осенью 1941 г. помогало советским летчикам прикрывать Мурманск.

В конце сентября-начале октября 1941 г. после трехсторонней конференции в Москве (СССР, Великобритания и США) западными союзниками были приняты конкретные решения по вопросам оказания помощи СССР.