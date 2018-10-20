«Сняли стружку с вермахта». Как оборона Калинина сорвала наступление на Москву В октябре мы вспоминаем одно из ключевых событий Битвы за Москву – оборонительные бои за город Калинин (Тверь). Нацисты собирались обеспечить северный фланг своей наступающей группировке, и для этого им необходимо было взять Калинин. В память о погибших в боях Великой Отечественной войны, которые шли на территории Калининской области, Российское военно-историческое общество (РВИО) ежегодно проводит Международную военно-историческую экспедицию «Ржев. Калининский фронт». В 2018 году в результате работы более 500 поисковиков подняты останки 241 солдата и офицера Красной армии. Обнаружено 33 медальона, по которым установлены имена 14 военнослужащих. Родственники семерых из них найдены. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин высоко оценивает... На чтение: 5 минут

В октябре мы вспоминаем одно из ключевых событий Битвы за Москву – оборонительные бои за город Калинин (Тверь). Нацисты собирались обеспечить северный фланг своей наступающей группировке, и для этого им необходимо было взять Калинин.

В память о погибших в боях Великой Отечественной войны , которые шли на территории Калининской области, Российское военно-историческое общество (РВИО) ежегодно проводит Международную военно-историческую экспедицию «Ржев. Калининский фронт». В 2018 году в результате работы более 500 поисковиков подняты останки 241 солдата и офицера Красной армии. Обнаружено 33 медальона, по которым установлены имена 14 военнослужащих. Родственники семерых из них найдены.

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин высоко оценивает значимость работы поисковых движений: «Ваша работа нужна живущим сегодня и будущим поколениям. Это нужно для воспитания нашего общества в любви и почитании тех, кто отдал свои жизни за страну, за нас. Только общество, которое имеет внутренний моральный стержень, имеет шансы на развитие».

Также в ближайшее время состоится закладка камня в основание ржевского мемориала Советскому солдату, который возводится при участии РВИО и будет открыт в 2020 году, к 75-летию Великой Победы. Планируется, что по масштабу ржевский мемориал войдет в число пяти крупнейших мемориальных комплексов России, посвященных Великой Отечественной войне.

Почему оборона Калинина считается нетипичной? Насколько важно было его удерживать? Чем помогли Москве упорные бои за город? Чтобы ответить на эти вопросы и узнать подробности героической обороны города воинской славы, корреспондент портала «История.РФ» встретился с военным историком, кандидатом исторических наук Максимом Викторовичем Фоменко, автором книги «Сражение за Калинин. Хроника нетипичной обороны».

Важное направление

– Октябрь стал одним из самых напряженных месяцев в боях 1941 года. Важнейшим эпизодом явилась оборона города Калинина. Расскажите подробнее, в рамках какой операции немцы ударили в направлении Калинина, какие использовали силы, почему город был столь важен для них?

– Прежде всего стоит отметить, что удар по Калинину являлся составной частью уже начавшегося мощного наступления на Москву, операции «Тайфун». Западный, Резервный и Брянский фронты понесли значительные потери, и у противника появилась возможность нанести удар по Калинину.

Почему же город был так важен для них? Дело в том, что Калинин, во-первых, был важным транспортным узлом: Октябрьская железная дорога, проходящая через город, шоссейная дорога и мосты через Волгу делали город транспортным узлом, потеря которого была чревата усилением блокады Ленинграда и облегчением снабжения противником своих соединений на фланге атаки на Москву. Во-вторых, нацисты планировали окружить и уничтожить части Северо-Западного и Западного фронтов, избежавших окружения под Вязьмой, создать еще один котел ударом 3-й танковой группы и 9-й армии, хотели соединиться с частью группы армий «Север», 16-й армией. В-третьих, они выполняли задачу обеспечения северного фланга наступления на Москву, закрыв для советских войск возможность бить во фланг. Следовательно, эта операция была важна для немцев, а главное, решала несколько крупных задач для них.

Но, выполняя эту задачу, если взглянуть на карту, немцы удалялись от Москвы, а не приближались к ней. Это еще один важный аспект: Калинин оттянул на себя приличные силы противника и сковал их, не дав принять участие в общем наступлении на Москву, на достаточно долгий срок.

– Какими силами располагал враг?

– Вермахт наносил удар, используя силы 3-й танковой группы и 9-й полевой армии. Я хотел бы отметить, что в составе этой танковой группы находилась элитная 1-я танковая дивизия, хорошо укомплектованная на тот момент; важным нюансом является и тот факт, что в наличии у противника была и 36-я моторизованная дивизия. Немцы располагали большим количеством пехоты на бронетранспортерах, самоходными орудиями, артиллерией на механической тяге и даже огнеметными танками. При этом в течение 4–5 дней в дело вводились пехотные части, которые позволяли не ослаблять натиск. Даже несмотря на это, Красная армия смогла «снять стружку» с ценнейших моторизованных частей вермахта, нанесла им урон, который существенно ослабил будущие их удары в сторону Москвы.

– Что могли противопоставить врагу наши войска?

– Досадно это осознавать, но поначалу, к подходу противника, город в военном отношении к обороне готов фактически не был. Некоторые укрепления немцы смогли пройти не занятыми советскими войсками, переброска войск в город только начиналась. В Калинине находились части 5-й стрелковой дивизии, всего до 2 тысяч человек, дивизия воевала с 22 июня и требовала пополнения и переформирования; был истребительный батальон НКВД, не более 500 человек. Калинину вообще повезло и с этими войсками: будущий маршал И. С. Конев, отвечавший за Калининское направление в качестве заместителя командующего Западным фронтом Г. К. Жукова, своим решением оставил части 5-й дивизии в городе. Имелось и некоторое количество ополченцев, вооруженных старыми канадскими винтовками Росса и парой гранат.

Сквозь огонь, на эшелоне

– Как же получилось, что с такими неравными силами Калинин смог оттянуть на себя лучшие части вермахта?

– 13 октября противник атаковал город силами элитной танковой дивизии – немцы рассчитывали взять Калинин наскоком, но сделать этого не смогли. Наиболее яростные бои развернулись за железнодорожный мост через Волгу: Октябрьская железная дорога была очень важна. Немцы смогли занять мост, но огневой бой с ними продолжался, и в этот момент прямо сквозь порядки спешенной немецкой мотопехоты, под пулеметным обстрелом в город прорвался эшелон со 190-м стрелковым полком. Представьте: паровоз и воинский эшелон прорывались сквозь огонь, бойцы перекидывались гранатами и, отстреливаясь, смогли прорваться в штурмуемый город на поезде. Этот случай подтверждают и наши, и немецкие документы, особенно живо об этом вспоминает комиссар 5-й стрелковой дивизии П. В. Севастьянов в книге «Московское шоссе». Было бы очень интересно увидеть такие эпизоды в нашем кинематографе. Полк вступил в бой «с колес».

После того как немцы не смогли взять город с ходу, они накопили большие силы и ударили на следующий день еще жестче. При этом они продолжали нести потери, в том числе и в танках, но перевес был слишком велик. Бойцы Красной армии дрались геройски. Отдельно стоит отметить героизм ополченцев: сами немцы говорили, что эти люди дрались как герои, занимая позиции в старых домах с толстыми стенами, подолгу сдерживая врага. По сути, три крупных соединения врага сдерживало всего несколько тысяч бойцов с нашей стороны.

Но, помимо огнеметных танков, применялась и авиация. Наши самолеты активно воздействовали и на тылы немецкой группировки, и на их авиачасти. Дело дошло даже до того, что в связном самолете «Шторьх» наши пилоты смогли сбить опытнейшего командира 36-й немецкой моторизованной дивизии генерала Оттенбахера. Противник лишился серьезного полководца; к слову, заменив его, шанс получил будущий фельдмаршал Модель.

Но немцы смогли занять аэродромы близ Калинина и подтянули на них элитный 8-й авиакорпус для ударов по нашим наземным частям. Позже Ротмистров писал, что немцы фактически круглосуточно «висели» над нашими частями. А советская авиация требовалась по всему фронту, что давало противнику перевес в воздухе.

Калинин пытались вернуть встречными боями

– Получилось, что к 14 октября город был занят? Почему же тогда сражение за Калинин шло дольше?

– К исходу14 октября примерно 15% территории города оставалось в руках Красной армии, однако части 5-й стрелковой дивизии организованно отошли и закрепились в пригородах, продолжая вести бои с немцами. Советское командование не могло оставить в руках противника такой важный узел, и уже к 15 числу начинаются попытки вернуть Калинин.

Самое важное, что на Калининском направлении продолжались бои, которые растягивали немецкие силы в разные стороны, на подступах к городу, недалеко от местечка Старица, шли бои с частями 29-й армии, не попавшей в Вяземский котел. Немцы вынуждены были контролировать коммуникации, да и сам Калинин все еще не был взят полностью. В городе шли бои за мост через реку Тверцу, в ходе которых батарея лейтенанта А. И. Кацитадзе уничтожила несколько единиц немецкой бронетехники. А 14–15 октября Ставка ВГК СССР выделила дополнительные силы на Калининское направление. Запасные стрелковые полки, мотоциклетный полк, а главное, 21-я танковая бригада уже спешили на выручку защитникам города из Москвы. С севера подходили 8-я танковая бригада генерала Ротмистрова, две кавалерийские и две стрелковые дивизии, сформировавшие оперативную группу Северо-Западного фронта.

– То есть началось фактически встречное сражение за город и вокруг него?

– Именно. Немцы были вынуждены тратить силы своих ценных подвижных соединений на отражение ударов Красной армии, а учитывая, что оперативной группой командовал талантливейший генерал-лейтенант Н. Ф. Ватутин, наши силы еще и не давали противнику сменить моторизованные части на пехоту, сковывая врага в боях. Немцы пытались нанести удары в сторону оперативной группы Ватутина, по Торжку и Вышнему Волочку, чтобы выйти на оперативный простор. В этих боях стороны несли серьезные потери, немцы теряли своих лучших командиров. Так, 17 октября был убит командир батальона на бронетранспортерах 113-го моторизованного полка Франц-Йозеф Экингер, один из опытнейших тактиков, а Красная армия хоть и несла потери, но продолжала изматывать моторизованные части противника.

Жители Калинина на принудительных работах по расчистке улиц

В это время с тыла подошла 133-я стрелковая сибирская дивизия, и фактически немцы оказались в кольце. Они были вынуждены пробиваться обратно к Калинину, продолжая нести потери. И особенно важно, что они теряли танки.

Героический рейд Горобца

– В своей книге вы описываете эпизод с рейдом наших танкистов в Калинин…

– Конечно, совершенно легендарным стал рейд в Калинин 21-й танковой бригады. Начался снег, и под его прикрытием на станциях Завидово и Решетниково бригада разгрузилась с эшелонов и не замеченной вражеской авиацией прошла к городу. Любителям военной истории будет интересно, что в ее рядах были редкие танки Т-34-57 с 57-миллиметровым орудием и два несерийных огнеметных танка Т-34. Впервые применялся танк Т-60.

Танки бригады буквально ворвались в Калинин. К сожалению, командир танкового полка, майор, Герой Советского Союза М. А. Лукин и командир батальона, капитан, Герой Советского Союза М. П. Агибалов погибли в ходе прорыва к городу. Это были опытные командиры, ставшие героями еще во время боев с японцами на Халхин-Голе. Атакующие «тридцатьчетверки» оказались обезглавленными, но, не снижая скорости, ворвались в город. По очереди они подбивались противником – все, кроме одного, которым командовал старший сержант Степан Христофорович Горобец.

М.П. Агибалов

Его экипаж, умело управляя танком, пронесся по городу, расстреливая, тараня и давя вражескую технику, живую силу и танки. Они нанесли большой урон немецкой ремонтной роте; позднее подходящие к Калинину немецкие пехотинцы наблюдали удручающий вид раздавленных машин, действовавших на немцев деморализующе. Михаил Горобец был награжден орденом Боевого Красного Знамени – очень высокой наградой для 1941 года. Позже уже младший лейтенант Степан Горобец геройски погиб в боях подо Ржевом, посмертно стал Героем Советского Союза.По мнению ряда тверских историков, документы, упоминающие Михаила, являются следствием банальной ошибки в написании имени и года рождения. Окончательная ясность в этот вопрос пока не внесена.

Интересно, что совсем недавно тверскими энтузиастами был найден наградной лист на Михаила Христофоровича Горобца, о котором мы имеем немного информации. Его представляли к званию Героя Советского Союза. По всей видимости, он младший брат Степана. Неизвестно, выжил ли он в войне, но я хотел бы придать эту информацию огласке, чтобы выяснить его судьбу.

– Как развивались бои после героического рейда на Калинин 21-й танковой бригады?

– С 17–18 октября начинаются бои с подошедшими к городу пехотными частями, которые не принесли результатов Красной армии, бои были очень тяжелые. Несколько раз советские бойцы прорывались к аэродромам, занятым немцами, об этом вспоминает и Ганс-Ульрих Рудель в своих мемуарах. Вражеские самолеты подвергались обстрелам. Прорываясь в город, наши части выходили и к позициям дальнобойной артиллерии противника, возле которых порой возникали рукопашные схватки.

Но Красной армии все еще не хватало опыта взаимодействия родов войск, да и сил у противника было больше. Несмотря на это, в ходе боев за Калинин возникали и уличные схватки, характерные для Сталинграда, использовались подвалы и дома. Вокруг города шли бои с применением бронетехники, случались встречные танковые сражения. Так же, как и Катуков, Ротмистров применял танковые засады, в которых немцы несли большие потери в технике. Именно поэтому я называю оборону Калинина нетипичной обороной.

– Резюмируя, расскажите, как завершилась оборона Калинина?

– К концу октября – началу ноября фронт стабилизировался, части противников были обескровлены, но уже к середине ноября, пополнив свои моторизованные и танковые соединения, вермахт двинулся к Москве. Началась операция «Волжское водохранилище», у нас называемая «Клинско-Солнечногорская оборонительная операция». Но важно понимать, что наступление, которое должно было идти в сторону Москвы в октябре, началось лишь в середине ноября и противник потерял много техники. В немецких документах сквозит мысль о том, что немцы всеми силами пытались заменить подвижные части у Калинина пехотой, но Красная армия упорно не давала им этого сделать. Оставив в городе пехоту, немцы устремились к Москве, навстречу своему первому поражению. В декабре 1941 года город будет освобожден в ходе контрнаступления под Москвой…