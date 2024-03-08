СМОЛЕНСКАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРА­ЦИЯ 1941

Смолéнская оборони́тельная оперá­ция 1941 — комплекс оборонительных и наступательных действий, предпринятых на западном направлении в период с 10 июля по 10 сентября вой­сками Западного (командующие маршал С. К. Тимошенко , с 19 по 29 июля генерал-лейтенант А. И. Еременко ), Центрального (создан 24 июля; генерал-полковник Ф. И. Кузнецов, с 7 августа генерал-лейтенант М. Г. Ефремов), Резервного (образован 30 июля; генерал армии Г. К. Жуков ) и Брянского (образован 16 августа, с 11 сентября генерал-полковник Еременко) фронтов с целью не допустить прорыва немецко-фашистских вой­ск на Москву. Им противостояли силы немецкой группы армий «Центр» (генерал-фельдмаршал Ф. фон Бок), превосходившие в начале С. о. о. вой­ска Западного фронта в людях, артиллерии и самолетах в 2 раза, а в танках в 4 раза. В результате С. о. о., развернувшейся на фронте до 650 км и в глубину до 250 км, расчеты гитлеровского командования на безостановочное движение к столице были сорваны. Впервые во Второй мировой вой­не 1939 – 1945 вермахт был вынужден прекратить наступление на главном направлении и перейти к обороне. Бои носили встречный характер и отличались ожесточенностью. РККА впервые применила установки реактивных минометов («Катюша»). Большой урон вермахту принесли глубокие рейды по его тылам кавалерийской группы 29-й армии Западного фронта (полковник, с 11 сентября генерал-майор Л. М. Доватор). Танковые и моторизованные соединения группы армий «Центр» с 23 июля потеряли до 50 %, а пехотные — до 20 % своего состава. Гитлеровское командование не рискнуло перебросить 3-ю танковую группу (генерал-полковник Г. Гот) для наступления на Ленинград. Безвозвратные потери РККА составили свыше 486 тыс., санитарные — около 274 тыс. человек. Отдельные успешные действия советских вой­ск не привели к перелому в оперативной обстановке, не заставили противника отказаться от его планов. Но было выиграно время для подготовки обороны Москвы и последующего разгрома врага в Московской битве 1941–1942 . Четыре советские стрелковые дивизии, отличившиеся в боях на заключительном этапе С. о. о., в Ельнинской наступательной операции 1941 , впервые получили наименование гвардейских. 6 мая 1985 Смоленску было присвоено почетное звание «Город-Герой».

Лит .: Мощанский И. Б. Смоленское сражение. Два месяца кровавого противостояния. М., 2007; Аакен В. фон. «Ведьмин котел» на Восточном фронте: решающие сражения Второй мировой вой­ны, 1941–1945. М., 2010; Еременко А. И. Смоленское сражение. М., 2012. С. Е. Лазарев.