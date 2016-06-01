Рождение советской гвардии 18 сентября 1941 г. – Рождение советской гвардии – первые четыре советских дивизии стали гвардейскими. На чтение: 1 минута

Гвардейские звания получали во время Великой Отечественной войны части, корабли, соединения и объединения Советских Вооруженных Сил, отличившиеся в боях с противником. К гвардейским относились также части реактивной артиллерии и вновь сформированные соединения (объединения), в состав которых вошли части (соединения) ранее получившие звания гвардейских. Советская гвардия родилась в сентябре 1941 г. в тяжелейших боях с противником на московском направлении. За отличие, проявленное в Смоленском сражении и при ликвидации вражеского плацдарма в районе Ельни в соответствии с решением Ставки ВГК и приказом наркома обороны, 18 сентября 1941 г. 100-я (генерал-майора И.Н. Руссиянова), 127-я (полковника А.З. Акименко), 153-я (полковника Н.А. Гагена) и 161-я (полковника П.Ф. Москвитина) стрелковые дивизии были переименованы соответственно в 1-ю, 2-ю, 3-ю и 4-ю гвардейские дивизии. 11 ноября 1941 г. звание гвардейской получило первое танковое соединение - 4-я танковая бригада полковника М.Е. Катукова. В битве под Москвой высокий героизм проявили воины 316-й (генерал-майора И.В. Панфилова) и 78-й (генерал-майора А.П. Белобородова) стрелковых дивизий, ставшие соответственно 8-й и 9-й гвардейскими дивизиями. В августе 1942 г. была сформирована первая гвардейская армия, в феврале-марте 1943 г. - первая гвардейская танковая армия. В наступательных операциях 1943-1945 гг. гвардейские объединения и соединения действовали на направлениях главных ударов.

Всего за время войны, на 9 мая 1945 г., звания гвардейских были удостоены: 11 общевойсковых и 6 танковых армий; одна конно-механизированная группа; 40 стрелковых, 7 кавалерийских, 12 танковых, 9 механизированных и 14 авиационных корпусов; 117 стрелковых, 9 воздушно-десантных, 17 кавалерийских, 6 артиллерийских, 53 авиационных, 6 зенитно-артиллерийских дивизий; 7 дивизий реактивной артиллерии. Гвардейскими являлись также 13 мотострелковых и 66 танковых бригад, 18 надводных кораблей, 16 подводных лодок, 1 бригада морской пехоты, другие соединения, а также большое количество частей различных родов войск.

Обложка: Офицер РККА Западного фронта произносит клятву у знамени

Источник: https://www.livejournal.com