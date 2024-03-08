РОВНЕНСКО-ДУБНЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1941

Рóвненско-Дубнéнское сражéние 1941 — первое и одно из самых крупных танковых сражений, произошедших во время Великой Отечественной вой­ны 1941–1945, 23–29 июня в ходе оборонительной операции в Зап. Украине . По наступавшей на Киев немецкой 1-й танковой группе (генерал-полковник Э. фон Клейст) наносились контрудары механизированными корпусами Юго-Западного фронта (генерал-полковник М. П. Кирпонос ). С обеих сторон в сражении участвовали свыше 3500 бронемашин. Разрозненные действия на изолированных направлениях советских механизированных корпусов, использовавших бесхитростные лобовые атаки, к разгрому противника не привели. Перестроив свои силы, немецкое командование сумело нанести поражение вой­скам Юго-Западного фронта, многие подразделения которого оказались в окружении. Советские вой­ска потеряли 2648 танков, вермахт — не более 85. Тем не менее, героические усилия советских танкистов вынудили немецкое командование вместо наступления на Киев повернуть основные силы для отражения этих контрударов и преждевременно задействовать резервы, предназначавшиеся для наступления на Москву.

Ист .: Попель Н. К. Танки повернули на Запад. М., 1960; Рябышев Д. И. Первый год вой­ны. М., 1990; Рокоссовский К. К. Солдатский долг. М., 2022.

Лит. : Дриг Е. Ф. Механизированные корпуса РККА в бою. История автобронетанковых вой­ск Красной Армии в 1940–1941 годах. М., 2005; Исаев А. В. Дубно 1941. Величайшее танковое сражение Второй мировой. М., 2009; Боярский Д. Ю., Шипунов А. В., Зарипов И. М., Горбунов О. В., Руднев В. Г. Танки в Великой Отечественной вой­не. М., 2013. С. Е. Лазарев.