Полуостров Ханко 2 декабря 1941 – окончание героической обороны полуострова Ханко. На чтение: 1 минута

Героическая оборона советской военно-морской базы на полуострове Ханко в Финском заливе продолжалась с 26 июня по 2 декабря 1941 г. и сковала крупные силы войск противника.

Полуостров Ханко, расположенный на юге Финляндии, был сдан в аренду Советскому Союзу согласно мирному договору между СССР и Финляндией от 12 марта 1940 года для устройства там военно-морской базы и установки береговых батарей.

К началу Великой Отечественной войны на Ханко находилась 8-я отдельная стрелковая бригада, ряд авиационных и артиллерийских подразделений, корабли ВМФ. В общей сложности гарнизон Ханко насчитывал 27 тыс. человек. Командиром базы был генерал-лейтенант береговой службы С.И. Кабанов.

Защитники Ханко вели активные оборонительные действия. Артиллерия базы вела огонь по финским частям, сторожевые корабли ставили минные заграждения. На одном из таких заграждений 18 сентября подорвался и затонул один из двух финских броненосцев береговой обороны. Ожесточенные бои развернулись за окружавшие Ханко острова. Противоборствующие стороны неоднократно высаживали на них морские десанты, некоторые острова по несколько раз переходили из рук в руки. В небе над Ханко не затихали воздушные бои, в которых советские морские летчики продемонстрировали высокую выучку.

Гарнизон Ханко до августа 1941 года притягивал к себе целую финскую дивизию, остро необходимую на других участках фронта. В условиях, когда все береговые батареи в Эстонии были потеряны и серьезно обострилась ситуация в районе Ленинграда командование Краснознаменного Балтийского флота решило эвакуировать войска с полуострова. К октябрю на Ханко находились около 28 тыс. человек, в том числе гарнизоны, эвакуированные с островов Даго и Эзель. Эвакуация началась 25 октября и закончилась 2 декабря 1941 года. Она проходила в сложнейших условиях, корабли подвергались налетам авиации, обстрелам артиллерии. Но наибольшую опасность представляли мины, выставленные в больших количествах финнами и немцами. В ходе эвакуации из 88 участвовавших кораблей погибло 25. Тем не менее, с Ханко и о. Осмуссар было благополучно эвакуировано 22822 человека.