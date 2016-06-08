Подвиг Колобанова 20 августа 1941 г. – подвиг танкового экипажа под командованием З.Г. Колобанова в ходе сражения за Ленинград. На чтение: 1 минута

Бой пяти советских танков КВ-1 с колоннами немецких бронемашин, в результате которого было подбито 43 немецких танка. Экипажем КВ-1 командира роты старшего лейтенанта З.Г. Колобанова в этом бою уничтожено 22 немецких танка.

19 августа 1941 года командира 3-й танковой роты из состава 1-го батальона 1-й Краснознаменной танковой дивизии старшего лейтенанта Зиновия Колобанова вызвал к себе лично командир дивизии генерал-майор В. Баранов и отдал приказ перекрыть любой ценой три дороги, которые вели к Красногвардейску (Гатчине) со стороны Кингисеппа, Волосово и Луги. Проведя анализ местности, Колобанов отправил 2 танка в засаду на лужскую дорогу, два на кингесеппскую, а сам остался охранять приморское направление. Колобанов занял позицию напротив Т-образного перекрестка. Место для засады было выбрано очень удачно. По обеим сторонам дороги были заболоченные поля, которые затрудняли маневр немецкой техники.

На следующий день на горизонте появились 22 немецких танка. Колобанов подпустил их как можно ближе и отдал приказ открыть огонь по головным танкам под крест. Точными выстрелами командира орудия - Усова Андрея Михайловича были подбиты 2 головных машины. В рядах противника возникла неразбериха. Танки стали натыкаться друг на друга. А после того как были подбиты 2 замыкающих танка, колонна немцев оказалась в западне. Сначала немцы, не видя своего противника, открыли беспорядочный огонь по стогам сена, приняв их за замаскированные танки. Но определив источник огня, они начали интенсивно обстреливать танк Колобанова. Танк выдержал около 150 попаданий. Немцы попытались свернуть с дороги в поле, но стали застревать в заболоченной местности. Экипаж танка методично уничтожил все немецкие танки.

После этого боя весь экипаж был представлен к званию Героя Советского Союза, но, по не до конца понятным причинам, бойцы получили более скромные награды: Колобанов З.Г., Никифоров Н.И. были награждены орденами красного знамени, Усов А.М. был награжден орденом Ленина и Кисельков П.И. получил медаль «За отвагу».