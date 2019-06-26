Первые победы Красной Армии 22 июня 1941 года – трагическая дата в нашей истории. В этот день на нашу землю вторгся враг. Общая ситуация на фронтах с самого первого дня войны была очень тяжёлой. Не до победных рапортов Сложнее всего пришлось Белоруссии: враг именно там сосредоточил основные силы, нацеливаясь на Москву. Но на его пути встала Брестская крепость, ставшая символом героического подвига наших солдат. 28 июня гитлеровцами был захвачен Минск. Советские люди слушают правительственное заявление о начале войны 22 июня 1941 года. Источник: kulturologia.ru В те июньские и июльские дни 1941 года было не до победных рапортов. К тому же масштабы трагических событий, происходящих... На чтение: 2 минуты

22 июня 1941 года – трагическая дата в нашей истории. В этот день на нашу землю вторгся враг. Общая ситуация на фронтах с самого первого дня войны была очень тяжёлой.

Не до победных рапортов

Сложнее всего пришлось Белоруссии: враг именно там сосредоточил основные силы, нацеливаясь на Москву. Но на его пути встала Брестская крепость , ставшая символом героического подвига наших солдат. 28 июня гитлеровцами был захвачен Минск.

Советские люди слушают правительственное заявление о начале войны 22 июня 1941 года.

Источник: kulturologia.ru

В те июньские и июльские дни 1941 года было не до победных рапортов. К тому же масштабы трагических событий, происходящих на Западном фронте, заслонили и первые победы Красной Армии на других участках фронта.

Сегодня мы расскажем вам о фронтовых событиях, в которых Красная Армия показала себя с лучшей стороны.

Оборона Перемышля

Одним из мест ожесточённых боёв стал приграничный в ту пору город Перемышль. Немцы начали его штурм уже 22 июня. Перед 17-й армией вермахта стояла задача с ходу преодолеть мосты через реку Сан, захватить Перемышль (ныне польский город Пшемысль) и развить наступление на Львов и Киев. Нашу оборону представляли Перемышльский укреплённый район, позиции 99-й стрелковой дивизии и узлы обороны пограничников.

Первыми врага встретили пограничники 92-го погранотряда. Далее в тылу располагались позиции 6-го полка НКВД и гарнизоны 99-й стрелковой дивизии. Все подразделения прошли хорошую выучку ещё в предвоенные годы.

Противотанковое орудие на позиции.

Источник: printerest.ru

Красноармейцы сражались до последнего. Тем не менее 22 июня к 14 часам враг захватил практически все кварталы города. Но это было только начало. Никто не думал отступать, и на следующий день наши войска предприняли контрудар с применением артиллерии. Немцы были выбиты из Перемышля, и граница по реке Сан была восстановлена. В пылу атаки некоторые советские подразделения оказались на землях, до войны контролировавшихся немцами, сильно напугав ту часть гитлеровского воинства, что привыкла наслаждаться жизнью на тыловых складах. Так впервые было воплощено на деле положение советской военной доктрины о том, что противника надо бить на его территории.

Нашим войскам помогали и местные мирные жители. В первый день войны сформировалось народное ополчение, которое было вооружено оружием с армейских складов. 200 перемышльских ополченцев стали первым подобным народным вооружённым формированием в начавшейся войне.

Бои в Перемышле и в окрестностях продолжились. Сдерживая натиск врага, защитники укрепрайона уничтожили 4000 немецких солдат и офицеров. Потери защитников составили всего 4 человека. К сожалению, так было не везде, и приходится лишь восхищаться высокой боевой готовностью защитников маленького приграничного города. 27 июня 1941 года город был оставлен по приказу вышестоящего командования, потому что гитлеровцы, обойдя непокорный город, двинулись по другим дорогам на Львов.

Битва в Заполярье

Когда речь заходит о войне на Севере, всегда вспоминают о морских сражениях, о морских конвоях, а вот о сухопутной войне известно меньше. Гитлеровцы поставили себе цель в кратчайший срок захватить Мурманск, но были остановлены на дальних подступах к городу. Линия фронта остановилась на берегах Баренцева моря, у залива под названием Западная Лица. Эти места теперь носят название Долина Славы, а во время войны это была Долина Смерти. Здесь немцев остановила Полярная дивизия. Штыковых атак этой дивизии не выдерживали хвалёные немецкие егеря, которые и прозвали её «дикой дивизией». Три года не могли фашисты продвинуться ни на один метр к Мурманску. В Заполярье на Кольском полуострове у погранзнака №1 немцы так и не смогли перейти границу. Можно считать, что именно здесь был нанесён первый удар, подкосивший блицкриг.

В атаку!

Источник: derbent-news.ru

Защитники Молдавии

На бессарабском участке границы Красная Армия сражалась дольше, чем на других, и отступила только из-за ухудшения ситуации в Белоруссии и на Западной Украине. Пограничная застава 25-го Молдавского пограничного округа обороняла границу до 29 июня 1941 года. А Измаильский погранотряд не только 10 дней удерживал границу, но и провёл несколько рейдов на румынскую территорию, при этом овладев несколькими населёнными пунктами. Примечательно, что на молдавско-румынской границе 22 июня 1941 года был открыт счет сбитым в ту войну немецким самолётам «Юнкерс». Успешную атаку провёл капитан Афанасий Карманов – военный лётчик, командир эскадрильи 4-го истребительного полка.

Бой.

Источник: https://pikabu.ru

Начало войны на море

К началу войны Черноморский флот был одним из самых подготовленных к обороне армейских подразделений. Гитлеровцы начали войну против Черноморского флота на час раньше, чем по всей остальной линии наступления. Планировалось застать краснофлотцев врасплох. Уже в три часа ночи 22 июня 1941 года начался массированный авиаудар по главной базе флота – легендарному Севастополю. Но надеждам немцев не суждено было сбыться. Черноморский флот встретил врага в полной боевой готовности. Атаку удалось отбить, а уже 25 июня эскадренные миноносцы Красного Флота при поддержке авиации сами совершили нападение на Констанцу – главную базу Румынского флота. Всего они совершили три таких операции.

Советские люди слушают правительственное заявление о начале войны 22 июня 1941 года.

Источник: kulturologia.ru

Достойный отпор врагу дали и моряки на севере страны. Артиллеристы Северного флота уже в первый день войны потопили немецкий тральщик, выходивший из бухты Петсамо. Первый бой и первая победа!

Предчувствие Победы

И таких свидетельств о том, что наши воины успешно сражались с захватчиками уже в первые дни и недели войны, собрано немало. Да, тяжелейший 1941 год справедливо остался в народной памяти как год военной катастрофы, больших человеческих потерь, поставивший страну на грань катастрофы. В массовом сознании осталась только одна большая победа 1941 года – в битве под Москвой, где «непобедимые» немцы были остановлены и отброшены на запад. Но это был не единственный успех наших героических воинов. Были и другие, пусть не такие масштабные операции. Однако без малых побед в битвах за заставу, за село, за дом вряд ли Красная Армия смогла бы добиться коренного перелома в войне.

Войска идут к фронту.

История: http://www.obltv.ru

Кроме тех важных эпизодов, о которых мы рассказали выше, в первые недели войны ещё было контрнаступление под Ельней и успешная Ельнинская операция, окружение немецкой группировки под Сольцами и налёт нашей авиации на Берлин , эффективные удары нашей авиации по немецким аэродромам и боевые действия на Дунае. Советские войска нанесли врагу ряд чувствительных ударов, которые теперь, к сожалению, упоминаются нечасто. А ведь во многом все эти успехи не только наглядно показали умение советского солдата воевать за пядь родной земли, но и подготовили исход всей войны. Обложка: http://e-wiki.org