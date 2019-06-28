Первые герои Великой Отечественной войны 28 июня в небе над Псковом совершили воздушные тараны советские летчики-истребители, ставшие первыми Героями Советского Союза военного времени На чтение: 4 минуты

28 июня в небе над Псковом совершили воздушные тараны советские летчики-истребители, ставшие первыми Героями Советского Союза военного времени

В огромном списке Героев Советского Союза наибольшее число получивших это высшее почетное звание в стране приходится на годы Великой Отечественной войны –11 739 человек. 107 из них были удостоены этого звания дважды, еще трое — трижды, и в этих списках подавляющее большинство — военные летчики. Среди трижды Героев Советского Союза летчиков двое – подполковник Александр Покрышкин и майор Иван Кожедуб , а дважды удостоены высшей награды 66 авиаторов.

Но советские военные летчики могут гордиться еще и тем, что первыми из почти двенадцати тысяч героев, совершивших подвиги в годы Великой Отечественной войны, были именно их сослуживцы. 28 июня 1941 года младшие лейтенанты Степан Здоровцев и Петр Харитонов совершили воздушные тараны, за что 8 июля первыми среди всех участников войны удостоились высшего звания. Вместе с ними получил награду и их сослуживец Михаил Жуков, совершивший таран днем позже.

«Служили два друга в нашем полку…»

Все первые Герои Советского Союза военного времени служили в одном и том же истребительном авиационном полку ПВО – 158-м. Об истории этой части стоит рассказать чуть подробнее. Полк был сформирован меньше чем за год до войны: приказ о его создании вышел 25 июля 1940 года, а непосредственное формирование заняло всего два с половиной месяца – с 18 сентября по 30 ноября того же года. Первым его командиром, с которым часть и встретила 22 июня 1941 года, стал майор Аркадий Афромеев, а комиссаром — батальонный комиссар (то есть равный по званию) Яков Журавлев. Организационно полк входил в состав 5-й смешанной авиационной дивизии Ленинградского военного округа, а базировался на аэродроме Кресты в Пскове.

Основой для формирования полка стали летчики, имеющие боевой опыт, полученный во время Советско-финской войны . Но такие истребители были в Красной Армии на вес золота, так что большую часть пилотов полка набрали из недавних выпускников военных авиационных училищ. Именно так в него попали все трое будущих героев — младшие лейтенанты Здоровцев, Жуков и Харитонов. Полк имел неплохое по меркам 1940 года вооружение: 46 самолетов И-16 и 20 Як-1. Такая матчасть требовала от пилотов высокой культуры пилотирования, постоянных тренировок, и это тоже стало залогом успехов, которые полк одержал в первые недели войны. Подвиги, совершенные летчиками в начале войны и позднее, дали основание 7 июля 1943 года присвоить этой части гвардейское звание: она стала именоваться 103-м гвардейским истребительным авиаполком ПВО. За годы войны восемь летчиков полка получили звание Героев Советского Союза, но первыми были Степан Здоровцев и Петр Харитонов.

Покоритель двух океанов

История жизни Степана Здоровцева вполне заслуживает гайдаровского определения: «обыкновенная биографии в необыкновенное время». Степан родился 24 декабря 1916 года в Ростовской губернии, на хуторе Золотаревка. Глава семейства Иван Здоровцев, всю жизнь зарабатывавший свой хлеб тяжелым крестьянским трудом, сделал все, чтобы его дети смогли получить настоящие профессии, благо, время и страна позволяли это сделать. Степан окончил девятилетнюю школу, после продолжил учение в Константиновской тракторно-механической школе (семья к тому времени переехала в станицу Константиновскую). Умение обращаться со сложными механизмами пригодилось юноше, когда семья в очередной раз снялась с насиженного места и отправилась искать лучшей доли в Астрахани. Там Степан устроился работать в слесарные мастерские, а потом ушел в судоремонтные — поближе к морю.

Это был первый серьезный выбор молодого человека, и он быстро доказал себе и окружающим, что это не прихоть и не подвернувшаяся случайность. Всего за пару лет Степан Здоровцев вырос из слесаря-судоремонтника до механика баркаса ОСВОДа (Общества содействия развитию водного транспорта и охраны жизни людей на водных путях), а потом и до начальника Астраханской городской станции ОСВОД. Уже на этой должности он получил еще одну морскую профессию — водолаза, поскольку именно таких специалистов не хватало на станции.

Одновременно Степан начал покорение и второго океана — воздушного. Как и многие другие молодые люди той эпохи, он пришел в аэроклуб по комсомольской путевке. Стране, стремительно наращивавшей воздушный флот, катастрофически не хватало летчиков, и комсомол объявил призыв молодежи в аэроклубы и авиашколы. Так что дипломы водолаза и летчика-любителя Степан Здоровцев получил в 1938 году практически одновременно.

К этому времени подошел срок призыва в армию, и можно было только гадать, куда именно военкомат направит столь разностороннего призывника. Выбор был сделан в пользу неба: Степан Здоровцев стал курсантом Сталинградского военно-авиационного училища летчиков. Он попал в последний набор курсантов, который проходил обучение по двухлетней программе, и уже в октябре 1940 года закончил учебу, получил звание младшего лейтенанта и петлицы с одним «кубарем», а вместе с ними – направление в 158-й истребительный авиаполк, базировавшийся во Пскове.

Из учителя — в истребители

Биография другого героя, Петра Харитонова, не менее характерна. Он родился в семье крестьянина Тимофея Харитонова 16 декабря 1916 года (первые летчики-герои были ровесниками с разницей в несколько дней). Детство и юность Петр провел на Тамбовщине, в селе Княжево: помогал родителям, учился в средней школе. Но как только Петру выдали на руки аттестат о среднем образовании, он решил строить свою жизнь самостоятельно и отправился на Дальний Восток, туда, где затевалось большое строительство. Однако судьба распорядилась иначе: поработав плотником на дальневосточных стройках, Петр Харитонов решил продолжить учебу и поступил на педагогические курсы, по окончании которых отправился работать учителем в среднюю школу №12 города Улан-Удэ.

Молодой педагог проработал в школе всего пару лет, а затем его призвали в армию. Призывника направили в Читу, в 30-ю военную школу пилотов, которая только-только была создана: приказ о ее формировании был отдан 19 августа 1938 года. Год спустя читинская военная авиашкола получила имя одного из самых знаменитых военных летчиков СССР той эпохи — комбрига Анатолия Серова, героя Гражданской войны в Испании, погибшего в авиакатастрофе годом ранее. А уже в октябре 1939 года Петр Харитонов вместе со всей авиашколой переезжает под Ростов-на-Дону, в Батайск. Здесь бывший учитель, а ныне пилот-курсант и доучивался оставшийся ему год. В июне 1940 года Батайская авиационная школа пилотов имени Серова производит свой первый выпуск: 542 младших лейтенанта ВВС, прошедших двухлетний срок обучения и готовых пополнить стремительно разрастающиеся авиачасти Красной Армии. Среди них был и недавний учитель Петр Харитонов, направленный на службу в 158-й истребительный авиаполк на Псковщину.

В полку быстро заметили способного пилота, который много времени уделял изучению и оттачиванию приемов воздушной стрельбы. Такие летчики всегда были на вес золота, и командование решило направить младшего лейтенанта Харитонова в Пушкин на курсы командиров звеньев, чтобы он мог не только учиться сам, но и учить других. Выпуск из школы ознаменовался для молодого пилота участием в воздушном параде над Дворцовой площадью в Ленинграде, устроенном в честь Первомая. Это был последний предвоенный праздник. До начала войны оставалось чуть меньше двух месяцев…

Технология подвига

Хотя Степан Здоровцев и Петр Харитонов совершили свои тараны в один день, и обстоятельства, при которых пилоты пошли на такой необычный способ атаки, были очень и очень схожими, они не знали о совершенном каждым из них до вечера 28 июня 1941 года. Первым пошел на таран Петр Харитонов, который в тот день совершал свой первый боевой вылет. Около часа дня группа истребителей 158-го авиаполка полетела на перехват немецких бомбардировщиков, прорывавшихся к городу Остров. В самый разгар боя, когда Харитонову представилась возможность сбить «Юнкерс-88», выяснилось, что пулеметы его И-16 молчат: то ли кончились патроны, то ли система боепитания повреждена вражеской очередью. Тогда младший лейтенант ударил пропеллером своего И-16 по хвостовому оперению бомбардировщика и сбил его этим ударом. Несмотря на то, что винт оказался поврежден в результате тарана, Харитонов сумел довести свой истребитель до аэродрома. Благополучно приземлился, а уже через два часа с замененным пропеллером отправился в новый боевой вылет.

Спустя час после тарана, совершенного Харитоновым, на таран пошел и Степан Здоровцев. Он поднялся на перехват фашистского бомбардировщика «Хейнкель-111», отбившегося от основной группы, догнал его уже довольно далеко от своего аэродрома. Несколько атак оказались безрезультатными. Наконец истребителю удалось занять идеальное положение для стрельбы, но к этому времени он истратил весь боезапас. Тогда младший лейтенант Здоровцев решил таранить бомбардировщик: двумя ударами буквально отрезал ему хвостовое оперение, после чего сумел дотянуть 80 километров до своего аэродрома.

Когда о двух таранах, совершенных советскими летчиками 28 июня 1941 года, стало известно командованию, их решено было представить к самым высоким наградам. Эту идею поддержали и в Москве: страна остро нуждалась в примерах не только мужества и стойкости, но и боевых успехов советских воинов. И в итоге 8 июля 1941 года Степану Здоровцеву, Петру Харитонову и Михаилу Жукову (совершившему свой таран 29 июня), было присвоено звание Героев Советского Союза.

Дальнейшие боевые судьбы троих летчиков сложились по-разному. Младший лейтенант Степан Здоровцев не вернулся из боевого вылета на следующий день после награждения – 9 июля 1941 года. Старший лейтенант Михаил Жуков погиб в неравном воздушном бою 12 января 1943 года. А Петр Харитонов воевал до Победы и, прослужив в ВВС еще 10 лет, уволился в запас в звании полковника.

Истребитель И-16 с бортовым номером 13, на котором Петр Харитонов воевал в начале Великой Отечественной войны. Источник: http://ava.org.ru