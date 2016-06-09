Первый «подвиг Матросова» 24 августа 1941 г. - Младший политрук А.К. Панкратов в боях под Новгородом впервые совершил «подвиг Матросова». На чтение: 1 минута

Более 400 человек совершило в Великой Отечественной войне подвиг, который носит имя Александра Матросова. Они своим телом закрыли вражеские огневые точки и тем самым спасли жизни своих боевых товарищей. Первым же, кто совершил данный подвиг был — Александр Константинович Панкратов.

19 августа противник сумел ворваться на северо-восточную окраину Новгорода. Разведкой было установлено, что в стенах Кириллова монастыря немцы создали наблюдательный пункт, откуда корректировали свой артиллерийский огонь. В ночь с 24 на 25 августа 125 танковому полку была поставлена задача —внезапным ударом овладеть монастырем.

Выполнение этой задачи было поручено роте лейтенанта Платонова, в которой младшим политруком был Александр Панкратов. Однако расчет на внезапность себя не оправдал, гитлеровцы встретили наших бойцов шквальным пулеметным огнем. Был убит командир роты, солдаты залегли. Оценив обстановку, младший политрук Панкратов ползком добрался до вражеского пулемета и забросал его гранатами. Пулеметный расчет противника на какое- то время прекратил огонь, но вскоре возобновил его с новой силой. Продвижение солдат роты младшего политрука Панкратова вновь приостановилось, на поле боя появилось много убитых и раненых. Тогда Панкратов сделал резкий рывок в сторону вражеской амбразуры и грудью закрыл изрыгающий пламя ствол пулемета. Рота тут же поднялась в атаку и ворвалась в пределы монастыря.

Родина высоко оценила подвиг молодого политработника. 16 марта 1942 г. ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.