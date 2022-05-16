Моряки покоряют воздух, или Крылья со звездами над Берлином Рецензия на фильм «1941. Крылья над Берлином» На чтение: 2 минуты

– «Тангаж – 10 градусов, заходим на цель»

­– «Принято, первый»

– «Цели – заводы военной техники Daimler-Benz, Heinkel, Focke-Wulf, Siemens»

Такие переговоры могли вести летчики особой ударной группы из 15 бомбардировщиков в небе над Берлином 8 августа 1941 года. Но они сохраняли радиомолчание. О подвиге 1-го минно-торпедного авиаполка (МТАП) ВВС Краснознаменного Балтийского флота снят новый фильм «1941. Крылья над Берлином». Новая кинолента показывает событие без лишнего пафоса, хотя подвиг летчиков-балтийцев под командованием полковника Евгения Преображенского трудно переоценить. В условиях тяжелых боев под Смоленском нанесение удара по столице Германии казалось невозможным. Силы ВВС понесли тяжелые потери в первые месяцы войны. Удар по Берлину продемонстрировал Красной Армии, обществу, союзникам, что воздушные силы СССР в силах наносить чувствительные удары по противнику не только на фронте, но и в самое сердце гитлеровской Германии.

Кинокартины, посвященные летчикам, заняли особое место в отечественном кинематографе. Вслед за провокационным «Девятаевым» на экраны страны вышли фильмы «Лётчик», по-новому раскрывающий характер пилота, «Небо» – о подвигах современников в Сирии и формировании личности героя. На фоне интересных находок и неожиданных поворотов «Крылья над Берлином» обладают особой стилистикой. Здесь действительно показана работа торпедоносцев, в том числе и подготовка, порой не менее драматичная, чем боевая операция. Здесь одним из основных действующих лиц выступает непосредственно ДБ-3 – дальний бомбардировщик, наработавший опыт к началу Великой Отечественной войны. В ходе налета на Берлин применялись машины модификации “Т” – ДБ-3Т (торпедные).

Уже к началу 1940 г. торпедоносные ДБ-3 полностью вытеснили немногочисленные устаревшие Р-5Т, КР-6а и ТБ-1. В ходе разработки самолета машину испытывал опытный летчик В. К. Коккинаки, которому также уделено место в фильме. В его руках самолет выполнял петлю Нестерова. Бомбардировщик установил 5 мировых рекордов. В ходе советско-финской войны обнаружился ряд недостатков первых модификаций: высокая аварийность, трудность в освоении и эксплуатации, среднее оборонительное вооружение. Для устранения этих недостатков была произведена всесторонняя и глубокая модернизация самолета, в итоге появился ДБ-3Ф. Однако на флоте были уже развернуты торпедоносцы предыдущей серии ДБ-3. К 22 июня 1941 года на всех флотах ВМФ СССР было четыре минно-торпедных, один бомбардировочный полк, на вооружении которых стояли самолеты Ильюшина ДБ-3Т. В реальности именно ДБ-3Ф-2М-88 участвовали в полете на Берлин.

Морякам доверили сложную операцию по бомбардировке Берлина по личному предложению наркома Военно-Морского флота СССР адмирала Н. Г. Кузнецова. Аэродром Кагул на острове Эзель (Сааремаа) был наиболее подходящим пунктом. На конец июля 1941 года этот участок все еще контролировался советскими войсками в тылу у наступающих войск вермахта.

Самое главное, чем берет зрителя картина об авиации, – масштабные действия в воздухе. С этим в новой киноленте Константина Буслова полный порядок. Сражения морской авиации по умолчанию зрелищны, а уж ночное небо немецкой столицы, рассекаемое лучами прожекторов, пожалуй, запомнится после просмотра фильма в первую очередь. Здесь уместно сравнение даже не с другими картинами о военной авиации, а с видеосъемками из космоса, – настолько зрелищны кадры.

Фильм выгодно отличается описанием работы летчиков крупного бомбардировщика. Бортовые стрелки, штурман, пилоты… Слаженность работы всех участников полета раскрывается благодаря драматичным картинам боя.

Подготовка машин к самому важному полету не менее зрелищна. Споры испытателя и пилотов о предельной нагрузке захватывают, заставляют и зрителя искать аргументы, но достигают главной цели – доказывают значимость всесторонней проработки операции для успеха дела.

Уделено время и повседневной жизни пилотов и членов экипажа самом в горниле войны. Леонела Мантурова в роли девушки-переводчицы достойно провела лирическую линию фильма. Сергей Пускепалис в роли командующего ВВС Тихоокеанского флота Семена Жаворонкова, лично контролирующего подготовку и ход полета, в очередной раз подтвердил статус ведущего актера кино военного жанра.

Пройдясь по достоинствам фильма, нельзя не высказать и ряд пожеланий. Например, о судьбах людей, блестяще выполнивших операцию, сказано вскользь. Не хватает некоторого понимания драматичности вылета с аэродрома в тылу (!) вермахта и в целом ощущения борьбы с превосходящим и крайне сильным противником.

И пару слов о пафосе. Его нет, хотя в данном случае добавить эпичности было бы уместно. Событие вдохновило миллионы людей на продолжение борьбы с врагом. А домохозяйки Берлина после налетов советской бомбардировочной авиации писали на фронт такие строчки: «Дорогой мой Эрнст! Война с Россией уже стоит нам многих сотен тысяч убитых. Мрачные мысли не оставляют меня. Последнее время ночью к нам прилетают бомбардировщики. Всем говорят, что бомбили англичане, но нам точно известно, что в эту ночь нас бомбили русские. Они мстят за Москву. Берлин от разрывов бомб сотрясается… И вообще скажу тебе: с тех пор, как появились над нашими головами русские, ты не можешь представить, как нам стало скверно. Родные Вилли Фюрстенберга служили на артиллерийском заводе. Завода больше не существует! Родные Вилли погибли под развалинами. Ах, Эрнст, когда русские бомбы падали на заводы Симменса, мне казалось, всё проваливается сквозь землю. Зачем вы связались с русскими?».

К 110-летнему юбилею знаменитого летчика на малой родине Героя, в Кирилловском районе Вологодской области , Российским военно-историческим обществом открыт Музей и бюст Евгения Преображенского.

Новый музей – музей с самолетом, современный и интерактивный. И самолет всего на 4 метра меньше настоящего ДБ-3, на котором Евгений Преображенский бомбил Берлин в 1941 году. В 1941-м! Всего авиагруппа полковника Преображенского штурмовала Берлин 10 раз, вылеты осуществлялись под его личным руководством. Эти операции проходили самый тяжелый период войны. И это была хорошая новость для всей страны!