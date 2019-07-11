Лето 1941 года: жестокая схватка и большая цена за Киев 11 июля 1941 года началась оборона Киева Сражение за столицу советской Украины стало одной из самых драматичных страниц истории Великой Отечественной войны. Киевские аэродромы подверглись налетам авиации противника уже утром 22 июня 1941 года, бомбардировки продолжились в последующие дни. После прорыва немцами линии укреплений на старой границе война подошла к стенам города. 11 июля передовые отряды немецкой 13-й танковой дивизии вступили в бой с боевым охранением советского укрепрайона. Буквально в тот же день, 11 июля в Киев в адрес Н.С.Хрущева отправилась телеграмма за подписью И.В.Сталина, выдержанная в резком тоне: «Если вы сделаете хоть один шаг в сторону отвода войск на... На чтение: 3 минуты

11 июля 1941 года началась оборона Киева

Сражение за столицу советской Украины стало одной из самых драматичных страниц истории Великой Отечественной войны. Киевские аэродромы подверглись налетам авиации противника уже утром 22 июня 1941 года, бомбардировки продолжились в последующие дни.

После прорыва немцами линии укреплений на старой границе война подошла к стенам города. 11 июля передовые отряды немецкой 13-й танковой дивизии вступили в бой с боевым охранением советского укрепрайона. Буквально в тот же день, 11 июля в Киев в адрес Н.С.Хрущева отправилась телеграмма за подписью И.В.Сталина, выдержанная в резком тоне: «Если вы сделаете хоть один шаг в сторону отвода войск на левый берег Днепра, не будете до последней возможности защищать укрепрайоны на правом берегу Днепра, вас всех постигнет жестокая кара как трусов и дезертиров». Эти слова как нельзя лучше характеризуют значение Киева в глазах высшего руководства страны.

Карта Киевской стратегической оборонительной операции

Источник: pikabu.ru

Первый серьезный бой за Киев 13 июля можно охарактеризовать как «блин комом» для немецкого III моторизованного корпуса. Захватить с ходу важные мосты через реку Ирпень немцам не удалось. Они взлетели на воздух, когда бронемашины из разведбата 13-й танковой дивизии только приблизились к ним. Вероятно, опьяненным быстрым прорывом по Житомирскому шоссе немцам казалось, что мосты и город никто не обороняет. Во всяком случае никаких попыток провести специальную операцию с переодетыми в советскую форму «бранденбургерами» предпринято не было. Более того, вскоре вырвавшиеся вперед через Житомир части 3-го моторизованного корпуса подверглись чувствительным контрударам во фланг и перешли к обороне.

Силы и средства для обороны Киева в распоряжении командования Юго-Западного фронта имелись. В Киев были развернуты и направлены эшелоны 147-й и 206-й стрелковых дивизий, первоначально предназначавшиеся для обороны «линии Сталина». Также именно в районе Киева находились сформированные весной 1941 года воздушно-десантные корпуса. Упомянутые Сталиным укрепрайоны – это прежде всего Киевский укрепленный район и Коростеньский в Припятской области. Оба были частью так называемой «линии Сталина». Киевский УР начали возводить на подступах к столице Украины еще в 1928 году, он был одним из первых на территории СССР. Собственно, именно огонь пулеметов из ДОТов укрепрайона встретил немецкий передовой отряд 13 июля 1941 года. Следует подчеркнуть, что документы свидетельствуют: бой и взрыв мостов состоялся именно 13 июля, а не 11 июля, как иногда утверждается.

Уничтоженное в районе Киева штурмовое орудие StuG III

Источник: http://waralbum.ru

Второй раунд боев за Киев немцы провели, уже будучи готовыми к планомерному штурму долговременных укреплений. Противником защитников Киева стала пехота немецкой 6-й армии. Командовал армией убежденный нацист Вальтер Рейхенау. Главной ударной силой 6-й армии против ДОТов стали 305-миллиметровые мортиры «Шкода», доставшиеся Германии в качестве трофеев при оккупации Чехословакии.

Наступление по маршруту передового отряда 13-й танковой дивизии уже смысла не имело: перед немцами были взорванные мосты и ДОТы. Рейхенау 30 июля ударил южнее Киева по 64-му стрелковому корпусу и оттеснил его к Днепру. Тем самым открылась возможность следующим ходом атаковать КиУР с юга. После перегруппировки войск последовал удар в направлении Киева. Для наступления на Киев германским командованием задействовались значительные силы. Главный удар наносили 71-я пд и 99-я лпд. Вспомогательные задачи получили 44-я пд, 75-я пд и 95-я пд. С советской стороны этим соединениям противостояла 147-я стрелковая дивизия полковника С.К.Потехина и сводный отряд Ф.Н.Матыкина (мотострелковый полк, танковый батальон и артиллерийский полк). Наступление 6-й армии на КиУР началось утром 4 августа 1941 года.

Немецкий регулировщик у блок-поста в оккупированном Киеве

Источник: http://waralbum.ru

Можно было бы упрекнуть советское командование за оставление 206-й стрелковой дивизии в резерве, но это имело свой резон. Дивизия была использована для контрударов во фланг наступающим немцам. Эти контрудары заставили остановиться и перейти к обороне 99-ю лпд. Также вскоре пришлось задействовать десантников. Уже 4 августа в бой пошла 212-й воздушно-десантная бригада, 6 августа — 6-я вдбр. В свою очередь немецкое командование вводит в бой 299-ю пд.

Вечером 6 августа Франц Гальдер записал в дневнике: «Укрепленная полоса у Киева прорвана». Однако радость в германских штабах оказалась преждевременной. К полуночи 7 августа навстречу наступающим немецким штурмовым группам была переброшена 5-я вдбр полковника А.И. Родимцева, прославившегося впоследствии под Сталинградом. В 5.30 8 августа бригада перешла в контратаку. Бой шел до 21.00 вечера. Контратака десантников Родимцева позволила на какое-то время стабилизировать положение.

Советская пехота в бою под Киевом

Источник: pinterest.ru

Катастрофического развития ситуации под Киевом советскому командованию удалось избежать вводом в бой свежесформированных дивизий. Это были 284-я стрелковая дивизия полковника Г.П.Панкова и 295-я стрелковая дивизия полковника И.Д.Андрюкова. Уже вечером 8 августа, в день ввода в бой бригады А.И.Родимцева, были выгружены первые два эшелона 284-й стрелковой дивизии. Прибытие 284-й дивизии позволило 11 августа провести результативную контратаку в районе Мышеловки. 12-14 августа были освобождены Тарасовка, Новоселки, Чабаны и Пирогово. При этом были деблокированы ДОТы КиУРа, которые почти неделю вели бой в окружении. К 16 августа положение было полностью восстановлено.

Одной из предпосылок успеха стало активное использование защитниками Киева артиллерии. В отчете о действиях 71-й пд мы находим такие строки: «Артиллерийский огонь противника не ослабевает, под обстрелом находится все пространство дивизии вплоть до Веты. Ночью ведется беспокоящий огонь, ранним утром обстрел усиливается и к 9.00 достигает такой силы, что любые передвижения в районе передовых позиций становятся невозможными». Как позднее указывалось в отчетах штаба фронта, по противнику было расстреляно до шести боекомплектов боеприпасов, это довольно много, для наступления считалось достаточным иметь три боекомплекта.

Успешное отражение немецкого августовского наступления на Киев стало важной вехой в истории боев 1941 года, да и всей войны. Советскими войсками было сорвано хорошо подготовленное наступление. Это был пусть частный, но триумф. По крайней мере сравнимый с освобождением Ельни. Красная Армия продемонстрировала свою дееспособность, оказавшись в условиях, близких к уставным нормам.

Руины Киева

Источник: upload.wikimedia.org

Однако беда пришла, откуда не ждали. Германским командованием было задумано окружение главных сил Юго-Западного фронта ударами двух танковых групп. Причем, если 2-я ТГр Г.Гудериана была на виду, ей противодействовали, то в качестве района действий 1-й ТГр Э. фон Клейста обозначалась полоса Южного фронта. Перегруппировка 1-й ТГр и переправа ее через Днепр на Кременчугский плацдарм стали абсолютно неожиданными. В 18.20 14 сентября у Лохвицы встретились передовые отряды 3 танковой дивизии 2-й Танковой Группы и 9-й танковой дивизии 1-й Танковой группы. Киевский «котел» замкнулся. Личный состав, попавший в окружение, исчислялся в 452 720 человек (без ж.-д. войск). В ночь на 19 сентября части 37-й армии отошли на восточный берег Днепра, взорвав за собой мосты. Киев был оставлен советскими войсками.

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