«Крым истощил наступление нацистов». Какой была героическая оборона Севастополя 30 октября в 1941 году началась почти 250-дневная оборона Севастополя На чтение: 5 минут

30 октября – памятная дата отечественной военной истории. В этот день в 1941 году началась почти 250-дневная оборона Севастополя. Испытывая недостаток в боеприпасах и снаряжении, уступая врагу в численности, гарнизон, а с ним и все жители города проявляли чудеса героизма в стремлении удержать нацистских захватчиков.

В память об этих событиях 6 ноября 2018 года при участии Российского военно-исторического общества в Севастополе после масштабной реставрации будет открыт Малахов курган (Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя).

Также 30 октября 2018 года в Крыму, в селе Черноземное Советского района, РВИО откроет памятник Советскому Солдату-Победителю – Освободителю Крыма от немецко-фашистских захватчиков.

Осенью 2018 года при участии РВИО в Севастополе состоится церемония захоронения останков погибших освободителей города в годы Великой Отечественной войны.

С чем немцы сравнивали оккупированный Крым? Что такое «Воздушный цирк Вахмистрова»? И почему нервничал генерал Манштейн? Корреспондент портала «История.РФ» побеседовал об этом с крымчанином, главным редактором журнала «Military Крым» подполковником Сергеем Викторовичем Ченныком.

«Нацисты считали, что они в самом большом концлагере сами себя охраняют»

– 30 октября, день начала обороны Севастополя, для вас, как для крымчанина и военного, – дата, безусловно, особенная. Однако недавно вы проводили мероприятие, посвященное уточнению дня начала осады города. Давайте с этого и начнем. Все-таки 30 или 31 октября можно считать началом севастопольской эпопеи?

– Современные исследования говорят о буквально сутках разницы, но это интересный вопрос с точки зрения военных документов. Как человек военный, я могу сказать, что оборона для военных начинается не с первых выстрелов, а с тактических и оперативных действий на направлениях ударов. Конечно, историки могут спорить, когда 54-я батарея открыла огонь – 30 или 31 октября, но я считаю ключевым моментом обнаружение группой лейтенанта Яковлева 30 октября подвижных немецко-румынских соединений на подступах к городу, о чем он передал по рации на батарею, и первые маневры, направленные на захват города.

– Насколько важна была роль Севастополя и Крыма в целом? Планировал ли противник в рамках наступления своей группы армий «Юг» нанесение отдельного удара в направлении Крыма?

– Я бы так не сказал. На мой взгляд, немцам было важнее выполнить свои стратегические задачи – захват бакинских месторождений и выход к Волге с целью перерезать ее как транспортную артерию внутри СССР. А Крым можно было пройти и не брать, оставив в тылу. Кстати, аналогичная ситуация возникла в 1944 году, только уже в обратную сторону, когда Красная армия фактически уже вышла к Одессе, а в Крыму все еще стоял немецкий гарнизон. Сами нацисты писали о себе: «Мы находимся в самом большом концлагере и сами себя охраняем». Смысл приблизительно такой, но это уже другая история.

А в 1941 году их действительно вынудили штурмовать Крым по причине нескольких факторов, главный из которых не утратил своего значения до сих пор: Крым – это фактически «непотопляемый авианосец», место базирования авиации, которая создавала угрозу румынским нефтяным месторождениям в Плоешти. А Черноморский флот с такой удобной базы господствовал в Черном море.

Конечно же, немцы понимали, что противостоять в открытую на море нашему флоту они неспособны. Вопрос должен был решиться захватом всех возможных баз от Севастополя и Новороссийска до Батуми, да и налеты на Румынию очень раздражали рейх, вопрос с топливом для которого был очень болезненным. Возможно, немцы рассчитывали и на Турцию, которая решилась бы поддержать Германию в случае удачных действий на Черном море.

«Второе рождение черноморской пехоты»

– Почему оборона Севастополя началась так быстро? Исторически Перекопский перешеек всегда был мощным естественным рубежом обороны.

– События разворачивались очень драматично. Немцам удалось прорвать оборону на перешейке очень быстро, традиционно для 1941 года. Отходящие советские соединения были ослаблены в предыдущих боях, и им не хватало возможности закрепиться. Вышло и так, что 11-й немецкой армией, которой была поставлена задача захватить Крым, командовал без преувеличения один из лучших немецких полководцев – Эрих фон Манштейн. Кстати, в советское время очень сильно занижалась роль адмиралов Ф. С. Октябрьского и Г. И. Левченко – думаю, исследователям стоит обратить на это внимание и некоторым образом пересмотреть оценки их деятельности в положительную сторону. В тяжелых условиях отступлений эти люди вполне соблюли все каноны военно-морского искусства, а главное, подготовили сами рубежи и выходящие на них части к обороне. С конца октября налаживается связь между нашими частями, и оборона обретает свою жесткость.

– Скажите несколько слов о личном составе наших войск, о его качестве и количестве.

– На мой взгляд, изначально, в ходе ведения маневренных действий, количество личного состава вообще не играло роли. Гораздо большее значение имел характер действий: немцы пытались как можно ближе продвинуться к Севастополю, а наши – эффективно обороняться, при этом не попав в окружение. Главное было не пропустить противника в город на плечах отходящих частей, что и было выполнено. Небольшие немецкие и румынские подвижные группы не добились успеха, большой минус для противника был в том, что он имел очень мало подвижных соединений. А вышедшие к Севастополю два пехотных полка, несмотря на достаточно успешные действия, все же оставались пехотой и не могли быстро наступать.

С нашей стороны гитлеровцам оказывала активное сопротивление маневренная группа генерал-лейтенанта П. И. Батова. Она же пыталась закрыть брешь на Перекопе, а ближе к городу – остановить продвижение немцев или хотя бы задержать его контратаками, чтобы дать время рассеянным стрелковым дивизиям отступить к городу, а морякам и морским пехотинцам – укрепить его оборону. Именно из-за этих действий немцам не удалось с ходу ворваться в город, и они были вынуждены приступить к «классической» осаде на его рубежах. Причем границами стал радиус действия советской артиллерии, которая систематически срывала первые немецкие попытки прорыва.

С нашей стороны, несмотря на большое количество и различную номенклатуру частей и соединений, укомплектованными были всего несколько. К сожалению, ситуация была не очень хорошей, хотя и характерной для 1941 года. Части приморской армии, переброшенные из Одессы, вели тяжелые бои при ее обороне и понесли потери, части 51-й армии также имели неполный состав. Конечно, самой важной составляющей обороны был Черноморский флот: он взял на себя подвоз подкреплений, переброску частей, снабжение, артиллерийскую поддержку, давал матросов для обороны города. Первый штурм, с 30 октября по 11 ноября, был отбит гарнизоном с помощью знаменитой Чапаевской дивизии, переброшенной из Одессы. При этом некоторые полки уже сократились до батальонов, война шла 5-й месяц, сложно говорить о том, что какие-то части были полнокровными.

Нацистские же части имели хороший комплект, но слабый подвижной парк, причем имелась 22-я пехотная дивизия, переброшенная из Греции, которая была полностью свежая, а Перекоп помогали штурмовать элитные части войск СС. Но, несмотря на это, Манштейн запросил усиления в виде дивизионов штурмовых орудий. Без техники немцам было непросто.

– Вы затронули роль Черноморского флота, и, конечно же, мы не можем обойти его стороной в таком вопросе, как оборона Севастополя. Давайте еще раз остановимся на тех задачах, которые он выполнял, кроме транспортной?

– Первое – это, конечно, береговые батареи, бывшие становым хребтом обороны города, – все они входили в состав флота. Второе – морская авиация, работавшая в интересах защитников города и партизан Крыма. Третье – собственно действия флота на морских коммуникациях противника, особенно действия подводных сил. Четвертое – место базирования флота – это крупный склад, за счет которого оборона смогла продержаться так долго.

Отдельно хотелось бы упомянуть формируемые из моряков сухопутные части, к примеру – курсантские подразделения из училища береговой обороны, практически заново сформированные бригады морской пехоты, которые проявили себя не хуже, чем знаменитые подольские курсанты. Можно сказать, это было второе рождение черноморской морской пехоты как элитных частей.

«Воздушный цирк Вахмистрова»

– Вы уже говорили о том, что немцы очень опасались за румынские месторождения…

– Безусловно, противник был вынужден опасаться – результаты работы 40-го бомбардировочного полка еще с августа тревожили немцев. Так называемый «Воздушный цирк Вахмистрова» – еще один забытый эпизод боев в воздухе, когда успешно было применено «Звено-СПБ» (к самолету ТБ-3, под крылья, подвешивались два И-16 с бомбами, которые работали как пикирующие бомбардировщики): его силами уничтожались мосты и нефтехранилища в Румынии. Уничтожен был и нефтепровод на мосту Карла I, который на неделю осложнил поставки топлива в вермахт. Как я уже говорил, поставки ГСМ были головной болью немецкой военной машины. Возможно, противник и мог проскочить Крым, прорываясь к бакинской нефти, но опасность налетов и рейдов флота заставляла его отвлечь большие силы на Севастополь.

– То есть мы можем утверждать, что Крым и Севастополь оттягивали немецкие силы и ресурсы от важных направлений их ударов?

– Конечно! Кстати, когда читаешь мемуары Манштейна, создается впечатление, что он рассчитывал взять город с ходу, и, скорее всего, немцы не ожидали, что им придется задержать целую полевую армию на столь долгий срок в Крыму. Это, безусловно, помогло нашим Волжским рубежам. Любая оборона как военная операция – это нанесение максимальных потерь противнику и создание условий для наступления. Для немцев традиционно важным был захват территорий и выход на оперативный простор, и, конечно, защитники Севастополя сыграли свою роль. Наступательный потенциал румынских и немецких войск после Крыма иссяк.

– Сколько было штурмов города? Есть разные мнения на этот счет...

– Немцы считают, что штурмов было два, наши – что три. Но, на мой взгляд, это не очень важно, так как проще делить оборону на этапы хронологически и событийно. Первый этап – это решение о взятии Крыма, штурм Перекопа и маневренная оборона в Крыму, вплоть до выхода противника на рубежи города. Второй этап – собственно осада города и его героическая оборона, плюс проведение Керченско-Феодосийской операции. Третий этап – это уже завершение обороны, захват Керчи и города противником. Но в любом случае все эти этапы не давались противнику легко: Манштейн испытывал нервозность, он воевал на два фронта и долго не мог взять город. Конечно, это его раздражало, а главное, давало нам возможность продолжать удерживать 11-ю немецкую армию на месте.

Есть разные мнения насчет того, какую роль сыграли наши военачальники, особенно Л. З. Мехлис и Ф. С. Октябрьский, которых принято обвинять в неудачах во время Керченско-Феодосийской операции и обороны Крыма в целом, но я думаю, это тема для отдельного исследования. Наверное, сама кадровая подборка Красной армии в Крыму была не очень удачная, и пассивная стадия обороны на последних этапах как раз закончилась поражением. Но это не отменяет того, что воины Красной армии и Черноморского флота выполняли свой долг до конца, удерживали город до последней возможности.

«Севастополь свою задачу выполнил»

– Какими наиболее яркими сюжетами можно характеризовать героическую оборону города?

– К примеру, бои у Балаклавы (самая южная точка обороны города) – бои пограничного полка полковника Рубцова. Его бойцы фактически до конца обороны умело сдерживали 72-ю пехотную дивизию вермахта. И отступили только в самом конце обороны, когда противник переправился через бухту Севастополя и удержание Балаклавы потеряло смысл.

Очень интересно посмотреть и на действия МОГОН (московской авиационной группы особого назначения). Я, как крымчанин, удивлен, почему эти герои-пилоты не имеют памятника. Дело в том, что это бывшие гражданские летчики, которые водили транспортные самолеты ПС-84 (будущий Ли-2). С началом войны они надели форму и очень сильно помогли защитникам со снабжением и связью. В сложных условиях до последних дней обороны они осуществляли вылеты из Севастополя и в него.

Очень интересный сюжет с бронепоездом «Войковец», который пытался прорваться из Симферополя в Севастополь, но был остановлен на станции Альма, где принял неравный бой. Экипаж был вынужден взорвать его и самостоятельно уходить в сторону города, но сумел нанести гитлеровцам большие потери.

Совершенно необходимо отметить и работу строительного управления Черноморского флота: это подвиг – в кратчайшие сроки возвести бетонные доты вокруг города. Четвертый дот, к примеру, вынужден был вести бой с еще не затвердевшим бетоном уже 30 октября.

Из этих деталей, из множества мелочей и состоит оборона города.

– Что послужило переломным моментом в обороне?

– Удерживая город фактически более двухсот дней, наши бойцы проявили героизм и отвагу. Однако, контратакуя больше недели, наши части просто потеряли много бойцов, а новых брать было неоткуда. А немцы заняли господствующие высоты и обеспечили артиллерийскую корректировку по нашим позициям. Вслед за этим произошла высадка частей 22-й немецкой пехотной дивизии, о которой мы уже говорили. Она завязала уличные бои, это и стало началом конца героической обороны города.

Но боевые действия в Керчи и высадка десанта в Евпатории говорят нам о том, что советское командование вело себя не до конца пассивно, пыталось изыскивать методы воздействия на противника. По всей видимости, нам еще не хватало координации между родами войск и опыта управления частями. Были совершены и ошибки, такие как вывоз боеприпасов: в решающий момент на некоторых батареях они просто закончились.

Оборона была действительно народной. Рабочие заводов вставали на защиту города, формируя экипажи танков, которые сами же отремонтировали. Налажено было производство мин для минометов, поддержка населения, ремонт оборудования.

Разбив керченскую группировку Красной армии в ходе операции «Охота на дроф», немцы получили существенный перевес над гарнизоном города. И 4 июля 1942 года город пал. Но, тем не менее, я считаю, Севастополь свою задачу выполнил. А главное – это ярчайший пример единения народа в стремлении защитить Родину.