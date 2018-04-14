Краткий курс истории. Старший сын Сталина 14 апреля 1943 года погиб старший сын Иосифа Сталина Яков Иосифович Джугашвили. Популярная версия гласит, что это случилось в немецком плену. От первого брака Яков родился 18 марта 1907 года в Грузии от брака Сталина с первой его женой – Екатериной (Като) Сванидзе. Екатерина заболела и умерла спустя восемь месяцев после родов, Иосиф Джугашвили погрузился в революционную деятельность, поэтому воспитанием сына будущего «отца народов» занималась тетка. С папой Яков познакомился в 14-летнем возрасте, будучи привезенным в Москву. К тому моменту Сталин обзавелся новой семьей, с первенцем отношения складывались сложно, зато дети от второго брака, Василий и Светлана, к старшему брату... На чтение: 1 минута

14 апреля 1943 года погиб старший сын Иосифа Сталина Яков Иосифович Джугашвили. Популярная версия гласит, что это случилось в немецком плену.

От первого брака

Яков родился 18 марта 1907 года в Грузии от брака Сталина с первой его женой – Екатериной (Като) Сванидзе. Екатерина заболела и умерла спустя восемь месяцев после родов, Иосиф Джугашвили погрузился в революционную деятельность, поэтому воспитанием сына будущего «отца народов» занималась тетка. С папой Яков познакомился в 14-летнем возрасте, будучи привезенным в Москву. К тому моменту Сталин обзавелся новой семьей, с первенцем отношения складывались сложно, зато дети от второго брака, Василий и Светлана, к старшему брату тянулись. Отметим, что Яков никогда не стремился к роли «золотого мальчика».

Личная жизнь

В Москве Яков окончил электротехническую школу, женился, а затем переехал в Ленинград. Сталин был категорически против этого брака, и Яков даже пытался застрелиться, чем совершенно испортил отношения с отцом. Брак распался после смерти дочери в 1929 году. После этого Яков прошел обучение в Московском институте инженеров транспорта на теплофизическом факультете, в 1935 году женился во второй раз. В течение 1936–1937 годов Яков на заводе имени Сталина работал дежурным инженером-турбинистом. Поскольку отец сильно хотел видеть сыновей военными, Яков в 1937-м поступил в Артиллерийскую академию РККА.

Война

Великую Отечественную войну старший сын Сталина встретил, будучи командиром артиллерийской батареи. Война для старшего лейтенанта Джугашвили оказалась быстрой. При попытке выйти из окружения в районе белорусского города Лиозно 16 июля 1941 года он пропал без вести. Существует версия, что Яков Джугашвили пал в том самом бою, лично ведя колонну батареи к огневой позиции. Однако наиболее популярная версия иная. Она гласит, что Яков попал к немцам в плен. Последние действительно распространяли агитационные материалы, где сообщалось о пленении (или добровольной сдаче) сына Сталина. Только был ли Яков действительно пленен – однозначно сказать нельзя. Как нельзя сказать однозначно и о его судьбе после того боя 16 июля. Принято считать, что Яков Джугашвили 14 апреля 1943 года по непонятной причине бросился на лагерные заграждения из проволоки с током высокого напряжения и тут же был застрелен часовым.