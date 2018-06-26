Краткий курс истории. Николай Гастелло 26 июня 1941 года экипаж капитана Николая Францевича Гастелло совершил подвиг, протаранив на горящем бомбардировщике механизированную колонну гитлеровцев. Всюду – пример Гастелло родился в Москве 6 мая (н. ст.) 1907 года, куда семью годами ранее его отец перебрался на заработки из белорусской деревеньки Плужины. Пережив перипетии Гражданской войны, Гастелло в 1923 году начал трудиться учеником столяра. Спустя год, уже в Муроме, работал слесарем на заводе вместе с отцом, параллельно получил школьное образование. С 1928 года – член ВКП(б). Спустя два года семья вернулась в Москву, где Гастелло вновь с отцом устроился на один из заводов. Там про будущего героя говорили:... На чтение: 1 минута

26 июня 1941 года экипаж капитана Николая Францевича Гастелло совершил подвиг, протаранив на горящем бомбардировщике механизированную колонну гитлеровцев.

Всюду – пример

Гастелло родился в Москве 6 мая (н. ст.) 1907 года, куда семью годами ранее его отец перебрался на заработки из белорусской деревеньки Плужины. Пережив перипетии Гражданской войны, Гастелло в 1923 году начал трудиться учеником столяра. Спустя год, уже в Муроме, работал слесарем на заводе вместе с отцом, параллельно получил школьное образование. С 1928 года – член ВКП(б). Спустя два года семья вернулась в Москву, где Гастелло вновь с отцом устроился на один из заводов. Там про будущего героя говорили: «Куда ни поставь, всюду – пример».

Три войны

Весной 1932 года проходил специальный целевой набор, по которому Гастелло был призван в РККА. При распределении желание Гастелло учли и направили в авиационную школу летчиков. В 1939 году, уже опытный командир звена, он сражался с японцами на Халхин-Голе . Затем была Советско-финская война . Великую Отечественную войну Гастелло встретил в звании капитана и командиром эскадрильи. Уже 24 июня 1941 года, во время налета фашистской авиации, он сбил один «Юнкерс-88» с земли – из стрелковой кабины не успевшего взлететь самолета.

Подвиг

Первый огненный таран в Великой Отечественной войне, геройски совершенный Гастелло на его подбитом бомбардировщике, очень скоро получил широкое освещение в прессе. Сослуживцы Гастелло, старший лейтенант Федор Воробьев и лейтенант Анатолий Рыбас, написали рапорты в штаб об увиденном подвиге (сами они тоже погибли в 1941-м). В 1951 году по случаю 10-летия подвига останки Гастелло было решено торжественно перезахоронить, но в могиле были обнаружены останки его сослуживца и ближайшего друга, Александра Маслова. Эта история стала известной широкой общественности в 1990-м году и породила массу споров о подвиге. Однако, по воспоминаниям родственников Гастелло, в СССР несколько раз проводилось расследование на тему его подвига, и всякий раз комиссия подтверждала, что подвиг был. Маслову же в 1996 году было присвоено звание Героя Российской Федерации.