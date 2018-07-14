Краткий курс истории. «Катюша» 14 июля 1941 года Красная Армия впервые применила в боевых условиях советскую машину реактивной артиллерии БМ-13 («Катюша»). История создания В 1921 году в Москве была создана Газодинамическая лаборатория под руководством Н. И. Тихомирова и В. А. Артемьева, на которую возложили задачу по проектированию и созданию реактивных снарядов для боевой авиации. В 1929–1933 годах такие снаряды были созданы и испытаны. В дальнейшем на базе лаборатории был создан Реактивный научно-исследовательский институт, который и продолжил эти работы. В 1937–1938 годах реактивные снаряды уже были на вооружении Красной Армии. А летом 1939 года практические боевые испытания прошли на реке Халхин-Гол. Перед самой Великой Отечественной... На чтение: 1 минута

14 июля 1941 года Красная Армия впервые применила в боевых условиях советскую машину реактивной артиллерии БМ-13 («Катюша»).

История создания

В 1921 году в Москве была создана Газодинамическая лаборатория под руководством Н. И. Тихомирова и В. А. Артемьева, на которую возложили задачу по проектированию и созданию реактивных снарядов для боевой авиации. В 1929–1933 годах такие снаряды были созданы и испытаны. В дальнейшем на базе лаборатории был создан Реактивный научно-исследовательский институт, который и продолжил эти работы. В 1937–1938 годах реактивные снаряды уже были на вооружении Красной Армии. А летом 1939 года практические боевые испытания прошли на реке Халхин-Гол . Перед самой Великой Отечественной войной инженеры нашли новое применение авиационным реактивным снарядам. Они создали многозарядную пусковую установку, размещенную на грузовом автомобиле и получившую обозначение БМ-13.

Залп дивизиона БМ-13-16 во время Сталинградской битвы

Боевой путь

21 июня 1941 года новую разработку утвердили и запустили в работу. Через три недели в Красной Армии появилась первая батарея из семи установок. Командиром стал капитан Иван Андреевич Флёров. 14 июля 1941 года установки дали только два залпа по станции Орша, но немецкие войска и техника, которая там скопилась, были полностью уничтожены. Красноармейцы ласково прозвали грозное оружие «Катюшей». К сожалению, нет достоверных сведений, как появилось такое название. Одни считают, что оно связано с популярной в военные годы песней М. Блантера на слова М. Исаковского «Катюша», другие – что она появилась из-за буквы «К», выбитой на раме установки. Так маркировал свою продукцию завод имени Коминтерна. Есть еще одна, лирическая версия: имя любимой девушки на БМ-13 написал боец. Производство «Катюш» было на особом контроле Верховного Главнокомандования, и осенью 1941 года в войсках было уже 59 дивизионов, 33 из которых сосредоточились под Москвой. Документы Верховного Главнокомандования отмечали, что армия получила новое мощное оружие, которое не только дает высокий практический результат, но и наносит моральное потрясение немецким солдатам. Противник не был готов к появлению «Катюш». Немцы развели настоящую охоту за новым оружием, за него была объявлена большая награда, и к этой охоте даже подключился главный диверсант немцев Отто Скорцени, но долгое время успехов это не приносило. Диапазон применения установок БМ-8 (модификация) и БМ-13 был очень широк. Их использовали не только против пехоты и боевой техники, но и для уничтожения укрепленных рубежей обороны, с помощью которых немцы пытались сдержать советские войска. В ходе войны реактивная артиллерия стала мощнейшим оружием Красной Армии. Ни одно значимое сражение не проходило без боевого применения «Катюш».

История не заканчивается

К маю 1945 года в составе армии действовало 40 отдельных дивизионов, 115 полков, 40 отдельных бригад и 7 дивизий. Дороги войны прошли боевые машины трех видов, но основными и самыми массовыми остались БМ-13 со 132-миллиметровыми реактивными снарядами. После победы над фашистами в 1945 году «Катюши» заняли одно из важнейших мест в Советской армии. На базе БМ-13 стали развиваться и новые системы залпового огня. В 1963 году на вооружение были приняты системы «Град», вслед за ними создана РСЗО с улучшенными характеристиками – «Ураган». В 1987 году на вооружение принята РСЗО «Смерч», а в 2017-м появился бикалиберный вариант «Урагана» – «Ураган-1М». По данным IISS, в начале 2017 года в Российской армии боевое дежурство несут 550 «Градов», 200 «Ураганов» и 100 «Смерчей».

«Катюша» на Параде Победы