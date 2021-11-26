КИЕВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1941

Киевская операция 1941 — крупномасштабная стратегическая оборонительная операция войск Юго-Западного фронта (командующий генерал-полковник М. П. Кирпонос ), при содействии войск Брянского (командующий генерал-лейтенант А. И. Еременко ) и правого крыла Южного (командующие генерал армии И. В. Тюленев, с 20 августа 1941 генерал-лейтенант Д. И. Рябышев) фронтов в Великой Отечественной войне , проведенная 7 июля — 26 сентября с целью отразить наступление немецких войск на Киев и не допустить их прорыва на Левобережную Украину.

Несмотря на упорное сопротивление войск Юго-Западного фронта (44 дивизии), Пинской военной флотилии (командующий контр-адмирал Д. Д. Рогачев) немецкая группа армий «Юг» (40 дивизий, командующий генерал-фельдмаршал К. Рундштедт ) продвинулась в глубь Украины на 600 км. Нацеленные на окружение Юго-Западного фронта войска группы армий «Юг» более чем вдвое превосходили его по числу самолетов и в 4,2 раза — по количеству танков. Уже 7 июля 1941 немцы захватили Бердичев, 9 июля — Житомир. В конце июля — начале августа 1941 в Уманском котле были окружены и уничтожены остатки 6-й и 12-й армий Юго-Западного фронта. К концу августа войска Юго-Западного и Южного фронтов отошли за Днепр. Киевляне готовы были любой ценой отстоять свой город. Тысячи людей вступали в народное ополчение. В Красную армию добровольно вступило 200 тыс. человек. Десятки тысяч людей трудились на строительстве оборонительных сооружений. Длительной успешной обороне Киева способствовало и то обстоятельство, что Киевский укрепленный район перед войной не подвергся консервации и с началом германской агрессии был достаточно быстро приведен в боевую готовность. Тем не менее, в сентябре положение на фронте сложилось безнадежное. 15 сентября восточнее Киева 2-я немецкая танковая группа (генерал-полковник Г. Гудериан ) соединилась с 1-й танковой группой (генерал-полковник Э. Клейст ), завершив крупнейшее за всю историю войн окружение: в котле оказались 5-я, 21-я, 26-я, 37-я и частично 38-я армии Юго-Западного фронта (всего 452 700 человек). Советские войска были расчленены, не обладали ударной мощью и в ночь на 19 сентября 1941 оставили Киев. При попытке прорыва на восток 20 сентября почти в полном составе погибло управление Юго-Западного фронта, в том числе М. П. Кирпонос и начальник штаба фронта генерал-майор В. И. Тупиков. Командующий 5-й армией Юго-Западного фронта генерал-майор танковых войск М. И. Потапов был ранен и оказался в плену, начальник его штаба генерал-майор Д. С. Писаревский погиб.

Бои в котле продолжались до 26 сентября, а разрозненные части выходили на восток до 2 октября (всего сумели пробиться около 15 тыс. человек). По немецким источникам, в районе Киева было захвачено в плен около 665 тыс. человек. По отечественным данным, весь Юго-Западный фронт в Киевской операции 1941 безвозвратно потерял 531 тыс. человек. Красная армия лишилась 28 тыс. орудий и 411 танков. Катастрофические итоги операции были предопределены рядом факторов, включая ошибки Ставки ВГК при оценке обстановки на стыках Юго-Западного фронта с Южным в конце июля и с Брянским фронтом в конце августа, стремление советского командования во что бы то ни стало удержать Киев, неспособность штабов и соединений обеспечить твердое и непрерывное управление войсками, несвоевременную перегруппировку войск фронта из Киева на конотопское направление, поспешное нанесение контрударов без должной подготовки войск, безраздельное господство в воздухе немецко-фашистской авиации.

В первые же дни после прихода нацистов в Киев оккупационные власти развернули в городе массовые репрессии против мирных граждан, десятки тысяч киевских евреев, а также военнопленных были расстреляны в овраге Бабьего Яра . После завершения К. о. немцам открылась дорога на Вост. Украину и на Донбасс. В тяжелом положении оказались войска Южного фронта (8 октября 1941 в Приазовье была окружена и погибла входившая в его состав 18-я армия). Тем не менее, в результате К. о. упорная (более 2,5 месяцев) борьба войск Юго-Западного фронта сыграла важную роль в срыве немецкого плана «молниеносной войны», не позволила захватить Киев с ходу и затруднила наступление противника на московском направлении. К 26 сентября войска 21-й, 38-й, 40-й армий Юго-Западного фронта (маршал Советского Союза С. К. Тимошенко ) и переданной из Южного фронта 6-й армии заняли оборону на новом рубеже — Белополье, Лебедин, Шишаки, Красноград, Новомосковск. Мужество защитников Киева было увековечено учреждением 27 июля 1961 медали «За борону Киева» и присвоением Киеву звания «Город-герой» 8 мая 1965.

Лит.: История Второй мировой войны. 1939—1945. Т. 4: Фашистская агрессия против СССР. Крах стратегии «молниеносной войны» / Пред. ред. комиссии Гречко А. А. М., 1975; Родимцев А. И. Твои, Отечество, сыны. Киев, 1982; Баграмян И. Х. Так шли мы к победе. М., 1988; Владимирский А. В. На киевском направлении. По опыту боевых действий 5-й армии Юго-Западного фронта в июне — сентябре 1941 г. М., 1989; Исаев А. В. Котлы 41-го. История Великой Отечественной войны, которую мы не знали. М., 2005; Великая Отечественная война 1941—1945 годов. В 12 т. Т. 1: Основные события войны. М., 2011.