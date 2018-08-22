Подвиг нашего танкиста в Книге рекордов Гиннесса С 1955 года выходит знаменитая книга «Гиннесс. Мировые рекорды», фиксирующая информацию о рекордных достижениях людей и животных, уникальных природных явлениях, выдающихся достижениях бизнеса, СМИ и культуры... Подвиг советского танкиста Зиновия Колобанова также отмечен в этой книге мировых рекордов. Уникальное событие происходило 20 августа 1941 года под Ленинградом, в районе города Красногвардейска. Танковая рота лейтенанта Колобанова (5 танков КВ-1) должна была перекрыть три дороги к городу, которые шли со стороны Луги, Волосово и Кингисеппа. Организовать оборону такого обширного рубежа столь малыми силами мог только очень талантливый человек, и этим человеком оказался лейтенант Зиновий Колобанов. З.Г. Колобанов Он так грамотно выстроил оборонительные... На чтение: 1 минута

С 1955 года выходит знаменитая книга «Гиннесс. Мировые рекорды», фиксирующая информацию о рекордных достижениях людей и животных, уникальных природных явлениях, выдающихся достижениях бизнеса, СМИ и культуры... Подвиг советского танкиста Зиновия Колобанова также отмечен в этой книге мировых рекордов.

Уникальное событие происходило 20 августа 1941 года под Ленинградом, в районе города Красногвардейска. Танковая рота лейтенанта Колобанова (5 танков КВ-1) должна была перекрыть три дороги к городу, которые шли со стороны Луги, Волосово и Кингисеппа. Организовать оборону такого обширного рубежа столь малыми силами мог только очень талантливый человек, и этим человеком оказался лейтенант Зиновий Колобанов.

З.Г. Колобанов

Он так грамотно выстроил оборонительные позиции, что уже через 30 минут после начала скоропалительного боя немцы потеряли 43 танка, и 22 из них лично уничтожили танкисты танка Колобанова. Бой был ожесточенный, об этом говорит тот факт, что танк героев получил более 100 прямых попаданий, но броня КВ-1 выдержала. На этом задача роты не закончилась. Еще три недели они сдерживали наступление немецких сил под Войсковицами и прикрывали отход наших частей к Пушкину.

За этот подвиг экипаж Колобанова так и не получил звания Героя Советского Союза. Вернее, он был представлен к этому званию командованием дивизии, но высшее руководство решение не поддержало. В сентябре 1941 года Зиновий Колобанов был тяжело ранен и в строй вернулся лишь к концу войны. Он прослужил в армии еще 13 лет и в звании подполковника ушел на заслуженный отдых.

Подвиг танкистов не был забыт, и на месте этого героического события решили установить памятник. Сам Колобанов написал письмо министру обороны СССР Д. Устинову с просьбой о выделении для этого памятника танка КВ-1. В итоге танк был выделен, но не КВ-1, а ИС-2. А вот вопрос о присвоении Колобанову звания Героя Советского Союза так и не был решен…

В свое время петербургское отделение Российского военно-исторического общества (РВИО) провело большую работу и собрало более 100 тысяч подписей в поддержку присвоения Зиновию Колобанову звания Героя, но последовал отказ. РВИО, ветеранские и общественные организации продолжают выходить с инициативой о восстановлении исторической справедливости и посмертно воздать Зиновию Колобанову по его геройским заслугам. В настоящее время сбор подписей продолжается, и мы очень надеемся, что заслуженная награда найдет своего героя.

З.Г. Колобанов с семьей