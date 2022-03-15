Как эвакуировали советское посольство из Германии В Германии оставалось 325 дипломатов и членов их семей, а также около 700 человек командированных На чтение: 2 минуты

В Германии оставалось 325 дипломатов и членов их семей, а также около 700 человек командированных

«Двадцать второго июня, ровно в четыре часа, Киев бомбили, нам объявили, что началася война» – эти строчки из стихотворения поэта Бориса Ковынева, точно определяют хронологию начала войны. Но некоторые неточности все же есть: война началась без объявления и только через час. В 5 утра посол Германии в Москве Фридрих-Вернер фон дер Шуленбург официально сообщил о состоявшемся нападении. До этого момента оставалась маленькая надежда, что это могла быть провокация. Действительность оказалась намного хуже. Началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней и ночей и которая унесла 27 миллионов жизней советских людей.

Война

Когда вручалась нота, посол сожалел, что не смог передать это сообщение раньше, так как телеграмма из Берлина пришла только ночью. Советскому послу в Германии Владимиру Деканозову нота была вручена позже рейхс-министром Иоахимом фон Риббентропом. На слова Деканозова о том, что это наглая, ничем не спровоцированная агрессия, Риббентроп оправдывался, что это личное решение фюрера, а сам он был даже против.

На фоне развертывающихся боевых действий остро встал вопрос эвакуации посольских работников и представителей торговых фирм. Германия начала отзыв своих граждан из СССР еще задолго до войны, и на 22 июня их оставалось не более 120 человек. С советскими гражданами было сложнее. В Германии оставалось 325 дипломатов и членов их семей, а также около 700 человек командированных. Немцы обещали переправить посольских работников в СССР, а на остальных гарантии не распространялись – в военное время эвакуация предусмотрена только для посольства и консульства.

23 июня прошли переговоры между представителями германского посольства и Наркомата иностранных дел об организации эвакуации. Берлин заверил, что к членам советского посольства и торгпредства будет самое благожелательное отношение, и им даже временно будет предоставлен комфортабельный берлинский отель.

Доброжелательность фашистов

На самом деле эвакуация сопровождалась оскорбительными издевательствами над советскими гражданами. Отношение к служащим посольства строилось вопреки всем нормам международного права. Уже утром 22 июня гестапо устроило погромы в советских учреждениях и квартирах наших граждан в Берлине, Праге, Кенигсберге и других городах. Посольство СССР было оцеплено полицией. Всякая связь с внешним миром была прервана, телефоны были отключены. Сотрудники были лишены возможности закупать продукты. Только жесткое требование Деканозова позволило получить разрешение купить продукты в берлинском магазине. Некоторые дипломатические сотрудники и работники торгпредства были задержаны и арестованы. После нескольких дней, проведенных в тюрьмах, они были отправлены в концлагеря. Они подвергались ежедневным допросам, издевательствам и пыткам.

Были захвачены и все советские суда, а вот немецких кораблей в наших портах не оказалось, последние из них покинули наши территориальные воды 21 июня.

Немцы настаивали, чтобы обмен производился по схеме 1:1, но в этом случае большинство советских граждан должно было остаться в плену. С большим трудом советское руководство заставило немцев менять «всех на всех». Интересы советской стороны во время проведения эвакуации представляла Швеция, с которой удалось договориться. Немецкую сторону в СССР представляла Болгария.

Немецкие власти пообещали ускорить отправку всех советских людей из Германии, и 2 июля все было готово к эвакуации. На сборный пункт были доставлены и все арестованные советские граждане.

Долгая дорога домой

Предварительно была договоренность, что обмен будет произведен на турецко-советской границе, но в последний момент немцы решили осуществить эту процедуру на югославско-болгарской границе. Проблему смогли решить шведские представители, которые сопровождали дипломатические миссии. Они вынудили немцев выполнить прежние договоренности.

Два эшелона были отправлены из Берлина. Маршрут пролегал через Чехословакию, Югославию и Болгарию в Турцию. В каждом купе было размещено по 8-10 человек. Сидячих мест не хватало, питание было ужасного качества. То, что было закуплено в Берлине, разграбили гестаповцы. В дороге продавали советские папиросы в 10-15 раз дороже. На всем протяжении пути был установлен жестокий полицейский режим, и хотя поезда двигались медленно, с остановками на день или два, выходить из вагонов не разрешалось. В городах Югославии, Болгарии поезда загонялись в тупики, чтобы изолировать советских дипломатов от встреч с местным населением, которое выражало советским людям свою поддержку.

В дороге гестаповцы устраивали многочисленные провокации, распространяли всевозможные ложные слухи. Но сломить советских людей не удавалось. Настроение изменилось только на болгарско-турецкой границе. После пограничной зоны поезда покинули гестаповцы и прочие мародеры.

Совсем по-другому происходила доставка немецких дипломатов. По прибытии немцы выразили удовлетворение условиями, в которых проходила их доставка к месту обмена. Наши дипломаты этим похвастаться не могли. Поезд, предоставленный немцам, состоял из пяти вагонов, два из которых были повышенной комфортности, и дипломаты могли в пути покупать продукты за свои деньги.

По непонятным причинам обмен несколько раз откладывался и состоялся только 19 июля. Наши дипломаты были доставлены в турецкий Эдирне, а немецкие – в Ленинакан, где и произошел обмен.

Обложка: здание советского посольства в Берлине 1951 год. Источник: rebell91.livejournal.com