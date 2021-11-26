Государственный комитет обороны (ГКО)

Госуда`рственный комите`т оборо`ны (ГКО) — чрезвычайный высший государственный орган в Союзе Советских Социалистических Республик, в котором в годы Великой Отечественной войны была сосредоточена вся полнота власти. Образован постановлением Президиума Верховного Совета СССР, ЦК ВКП (б) (см. Коммунистическая партия Советского Союза) и Совнаркома СССР 30 июня 1941. Председателем ГКО стал И. В. Сталин, заместителем председателя — В. М. Молотов, с мая 1944 — Л. П. Берия. Помимо этого, в разные годы войны в состав ГКО входили Н. А. Булганин, Н. А. Вознесен­ский, К. Е. Ворошилов, Л. М. Каганович, Г. М. Маленков, А. И. Микоян. Каждый член ГКО ведал определенным кругом вопросов. В годы войны ГКО руководил деятельностью всех государственных ведомств и учреждений; направлял их усилия на всемерное использование материальных, духовных и военных возможностей страны для достижения победы над врагом; решал вопросы перестройки экономики и мобилизации людских ресурсов для нужд фронта и военного хозяйства, подготовки резервов и кадров для вооруженных сил и промышленности, эвакуации промышленности из угрожаемых районов, перевода промышленных предприятий в освобожденные районы и восстановления разрушенного войной народного хозяйства в западных областях; устанавливал объем и сроки поставок промышленностью военной продукции. ГКО ставил перед Верховным Главнокомандованием и в целом перед Вооруженными силами СССР военно-политические задачи, расставлял руководящие кадры, совершенствовал структуру и определял общий порядок использования вооруженных сил в войне. Представители ГКО выезжали в войска действующей армии. Наркоматы обороны и Военно-морского флота, их управления были рабочими органами ГКО по военным вопросам, непосредственными организаторами и исполнителями его решений. Стратегическое руководство вооруженной борьбой ГКО осуществлял через Ставку Верховного Главнокомандования. Постановления ГКО имели силу законов. Все советские государственные, военные, хозяй-ственные и профсоюзные органы обязаны были беспрекословно выполнять решения и распоряжения ГКО. Первое постановление ГКО «Об организации производства средних танков Т-34 на заводе ”Красное Сормово“» было выпущено 1 июля 1941. Когда над Москвой нависла военная опасность, в целях обеспечения обороны столицы и укрепления тыла защищавших ее войск ГКО с 20 октября 1941 ввел в Москве и прилегающих районах осадное положение. В феврале 1943 решением ГКО была утверждена программа работ по созданию советской атомной бомбы. Большое внимание ГКО уделял руководству борьбой совет-ского народа в тылу врага. Во многих городах прифронтовой полосы были образованы местные чрезвычайные органы — городские комитеты обороны, объединявшие под своим руководством гражданскую и военную власть на местах. ГКО учредил переходящие красные знамена для победителей всесоюзного соревнования в отраслях народного хозяйства. После окончания войны указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 сентября 1945 ГКО был упразднен, а все его дела переданы Совнаркому СССР. Лит.: Сталин И. В. О Великой Отечественной войне Советского Союза. М., 1951; Горьков Ю. А. Государ-ственный комитет обороны постановляет (1941—1945). М., 2002.