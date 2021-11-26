ГАСТЕЛЛО Николай Францевич

Советский летчик, капитан, Герой Советского Союза.

Родился в Москве в семье рабочего. В 1931 г. призван в РККА и по предложению военкомата направлен в Луганскую военную школу летчиков, по окончании которой в 1933 г. остался там в качестве инструктора. Летом 1939 г. эскадрилья тяжелых бомбардировщиков ТБ-3 под командованием Н. Ф. Гастелло прибыла в район реки Халхин-Гол, где шли бои с японскими войсками. 5 августа 1939 г. для ознакомления с районами боевых действий он вылетел в качестве штурмана на самолете комиссара 150-го бомбардировочного полка М. А. Ююкина. Над целью самолет был подбит зенитным огнем. Ююкин приказал экипажу прыгать с парашютом, а сам направил свою горящую машину на позиции японской артиллерии. Гастелло приземлился на территории, занятой японцами, но сумел пробраться к своим частям. Зимой 1939/1940 гг. Гастелло участвовал в войне с Финляндией. Весной 1941 г. его перевели на должность командира эскадрильи 207-го дальнего бомбардировочного полка, летавшего на самолетах ДБ-3. С первого дня войны капитан Гастелло участвует в боевых вылетах. 23 июня он с трудом доводит поврежденный немецкими истребителями самолет до базы, а на следующий день, во время налета немецкой авиации на аэродром, из пулемета стоящего на земле бомбардировщика сбивает фашистский истребитель. 26 июня 1941 г. Гастелло вместе с экипажем в составе лейтенантов Г. Н. Скоробогатова, А. А. Бурденюка и старшего сержанта А. А. Калинина вылетел на бомбардировку немецкой колонны возле поселка Радошковичи в Белоруссии. После сброса бомб в самолет Гастелло попал зенитный снаряд. Не сумев погасить возникший пожар, Николай Францевич принял решение таранить технику противника. Экипаж остался в самолете, предпочтя плену смерть. По свидетельству очевидцев самолет до самого падения оставался управляемым. 26 июля 1941 г. Н. Ф. Гастелло посмертно было присвоено звание Герой Советского Союза. Подвиг его экипажа был отмечен орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени. В годы Великой Отечественной войны советские летчики совершили 503 «огненных тарана», в т. ч. 286 таранов произвели экипажи штурмовиков, 119 — бомбардировщиков и 98 — истребителей. Случаи «огненных таранов» известны и у союзников СССР во 2-й мировой войне.