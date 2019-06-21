Брестская крепость: вековая история мужества 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. На всём протяжении западной советской границы – от Баренцева моря до Чёрного – на мирно спящий Советский Союз напал беспощадный враг. Труднее всего пришлось приграничным городам, по которым враг нанёс первый удар. Особое место в бессмертном подвиге нашего народа занимает оборона Брестской крепости, продолжавшаяся более месяца. Сегодня мы знаем очень много о защите крепости, ставшей одним из символов героического и трагического начала войны, и о её защитниках. Но сейчас мы вам расскажем о том, как создавалась крепость, как и кто её строил. Всё начиналось с Берестья Историки считают, что за точку отсчёта... На чтение: 2 минуты

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война . На всём протяжении западной советской границы – от Баренцева моря до Чёрного – на мирно спящий Советский Союз напал беспощадный враг. Труднее всего пришлось приграничным городам, по которым враг нанёс первый удар. Особое место в бессмертном подвиге нашего народа занимает оборона Брестской крепости, продолжавшаяся более месяца. Сегодня мы знаем очень много о защите крепости, ставшей одним из символов героического и трагического начала войны, и о её защитниках. Но сейчас мы вам расскажем о том, как создавалась крепость, как и кто её строил.

Всё начиналось с Берестья

Историки считают, что за точку отсчёта в истории будущей крепости надо брать основание в этих белорусских краях поселения под названием Берестье. Удобное место у слияния рек Буга и Мухавца стало свидетелем многих бурных исторических событий. Возникло поселение около тысячи лет назад (в «Повести временных лет» упоминается под 1019 годом).

Карта-схема Брестской крепости, около 1834 года

В 1795 году по третьему разделу Речи Посполитой эти земли перешли к Российской империи. До этого времени, хоть местность и имела стратегическое значение, особых оборонных сооружений здесь не было. Всё изменилось в царствование Николая I . В 1830 году, когда поляки подняли очередное восстание против российской власти, был утверждён проект создания на этой земле Брест-Литовской крепости, призванной в случае необходимости быстро реагировать на новые волнения в недалёкой отсюда Варшаве. Строительство было поручено военным архитекторам Н. Малецкому и А. Фельдману по проекту военного инженера К. Оппермана.

Цитадель начали строить с чистого листа. Все прежние постройки, которые находились в этих местах с давних пор, снесли, кроме храмов и монастырей, но и они были переквалифицированы в хозяйственные постройки. Вместо старого городища построили новое городское поселение, которое стояло всего в 2 километрах от крепостных стен.

Военный объект 1-го класса

Земляные работы начались в Бресте в 1833 году, а в 1836 году началась закладка стен будущей крепости. По традиции вместе с первым камнем вмуровали сундук с монетами и доску памяти. Уже в 1842 году объект вошёл в разряд действующих, ему был присвоен 1-й класс.

Вся крепость была разделена на четыре основных части. Южное укрепление получило название Волынское, северное – Кобринское, западное – Тереспольское и центральное – Цитадель. С внешней стороны размещался фронтон-бастион в виде десятиметрового вала длиной 6,4 километра. Ниже вала располагались казематы из кирпича, и внешний ров, наполненный водой. Вся крепость имела территорию площадью 400 га.

Тереспольские ворота. 1911 год

Цитадель расположилась на естественном (созданном рукавами рек) островке. По периметру в 1,8 километра было возведено оборонительное сооружение с 2-этажными казармами. Стены Цитадели имели двухметровую толщину, а внутренние были немного тоньше. Всего было 500 отдельных казематов, рассчитанных на 12 тысяч солдат и офицеров.

Все объекты крепости были связаны с Цитаделью при помощи подъемных мостов и ворот. Выйти из крепости можно было через Варшавский проезд.

Форт «Граф Берг». 1915 год

В начале ХХ века незадолго до Первой мировой войны военные власти приняли решение усилить данное оборонительное сооружение. Долго согласовывались проекты, и только в 1912 году Генеральный штаб утвердил их окончательно. К самим работам приступили в 1913 году.

Прелюдия Великой Победы

После Первой мировой и Советско-польской войн значение таких крепостей, как Брест-Литовск, стало снижаться. В отошедшей к межвоенной Польше крепости в 1920-1930-е годы устраивали склады, а в 1930 году часть крепости стала использоваться как тюрьма (здесь отбывали заключение видные политические деятели).

П. Кривоногов. Защитники Брестской крепости

Осенью 1939 года политическая география этих мест претерпела значительные изменения. Граница СССР стала проходить по реке Западный Буг, Брестская крепость стала советской. А охрана новой границы была возложена на 17-й Краснознамённый пограничный отряд.

Защита Брестской крепости – тема нашего следующего рассказа. Для нас важно, что крепость, построенная русскими военными специалистами в середине позапрошлого века, дала достойный отпор агрессору. По планам немецкого командования, уже на следующий день гитлеровцы должны были двинуться дальше, но «задержались» здесь до августа 1941 года.

Героическая оборона крепости наглядно показала немцам, с каким противником им предстоит сражаться и что их ждёт на нашей территории. Принято считать, что битва в Брестской крепости стала прелюдией Великой Победы.

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