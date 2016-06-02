«Братья и сестры» 3 июля 1941 г. – Выступление по радио И.В. Сталина с речью к советским гражданам. Война Советского Союза против фашисткой Германии названа «Отечественной». На чтение: 1 минута

Речь И.В. Сталина стала первым обращением главы государства к своим согражданам после начала войны. Обращение настраивало на тяжелейшую борьбу с вероломным врагом, признавало наши первоначальные неудачи, но вселяло уверенность в окончательную победу. Оно начиналось необычно: «Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!». Официальность уступила место человечности, помогающей объединиться против общей беды.

В речи Сталина говорилось: «Войну с фашистской Германией нельзя считать войной обычной. Она является не только войной между двумя армиями. Она является вместе с тем великой войной всего советского народа против немецко-фашистских войск. Целью этой всенародной Отечественной войны против фашистских угнетателей является не только ликвидация опасности, нависшей над нашей страной, но и помощь всем народам Европы, стонущим под игом германского фашизма. В этой освободительной войне мы не будем одинокими. В этой великой войне мы будем иметь верных союзников в лице народов Европы и Америки, в том числе в лице германского народа, порабощённого гитлеровскими заправилами…»

Обращение призывало развернуть против врага беспощадную партизанскую войну: «На оккупированных территориях необходимо создать для врага и всех его подручных невыносимые условия, преследовать и уничтожать их на каждом шагу»

В речи прозвучали слова о создании народного ополчения: «Товарищи! Наши силы неисчислимы… Трудящиеся Москвы и Ленинграда уже приступили к созданию многотысячного народного ополчения на поддержку Красной Армии. В каждом городе, которому угрожает опасность нашествия врага, мы должны создать такое народное ополчение, поднять на борьбу всех трудящихся, чтобы своей грудью защищать свою свободу, свою честь, свою Родину в нашей Отечественной войне с германским фашизмом…

Все силы народа – на разгром врага!»