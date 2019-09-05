Василий Иванович Чапаев без революционной романтики Каким был в действительности один из самых знаменитых красных командиров, погибший 5 сентября 1919 года? В длинном пантеоне героев Октябрьской революции и Гражданской войны в России имя Василия Ивановича Чапаева стоит особняком. И дело тут далеко не в выдающихся способностях военачальника или каких-то особенных успехах, которых Чапаев достиг как командир дивизии: просто его фигура, ставшая первой военной легендой СССР, подверглась лакировке гораздо меньше, чем все остальные. Но очень скоро реальные детали биографии знаменитого красного командира были замещены художественным воплощением героя в литературе, а метафоры, которыми были наполнены книга Дмитрия Фурманова «Чапаев» и одноименный фильм братьев Васильевых, воспринимались исключительно как речи... На чтение: 4 минуты

Каким был в действительности один из самых знаменитых красных командиров, погибший 5 сентября 1919 года?

В длинном пантеоне героев Октябрьской революции и Гражданской войны в России имя Василия Ивановича Чапаева стоит особняком. И дело тут далеко не в выдающихся способностях военачальника или каких-то особенных успехах, которых Чапаев достиг как командир дивизии: просто его фигура, ставшая первой военной легендой СССР, подверглась лакировке гораздо меньше, чем все остальные. Но очень скоро реальные детали биографии знаменитого красного командира были замещены художественным воплощением героя в литературе, а метафоры, которыми были наполнены книга Дмитрия Фурманова «Чапаев» и одноименный фильм братьев Васильевых, воспринимались исключительно как речи самого Василия Ивановича. А между тем, детали настоящей биографии ничуть не менее интересны, и знакомство с ними лишь делает более выпуклым тот образ Чапаева, который давным-давно существует в массовом сознании.

Дела семейные

Чапаевым (а точнее, Чепаевым) Василий Иванович стал почти случайно. Его отец, Иван Степанович, носил фамилию Гаврилов, хотя односельчане чаще звали его Чепаевым, то есть «сыном Чепая». Прозвище это получил дед будущего комдива, сплавщик, частенько покрикивавший работавшим на сплаве: «Чепай, чепай!», что означало «цепляй, подхватывай». Прозвище Чепай впервые попало в бумаги в 1867 году, когда дед Степан оформлял поручительство. Второй раз фамилия Чепаев зафиксирована в метрике Андрея Ивановича — старшего брата будущего легендарного красного командира, а в 1887 году под такой же фамилией был записан и новорожденный Василий Иванович.

Командир 1-й Николаевской дивизии Сергей Захаров и командир 2-й Николаевской дивизии Василий Чапаев, начало октября 1918 года

Источник: upload.wikimedia.org

Детство будущей легенды было далеко не безоблачным: вся семья вынуждена была много и тяжело трудиться, чтобы заработать на пропитание. И еще меньше повезло Василию Ивановичу с собственной семейной жизнью. Женившись в 1909 году на дочери священника Пелагее Метлиной, он успел до ухода на фронт Первой Мировой войны трижды стать отцом: дома остались сыновья Александр и Аркадий и дочь Клавдия. Но супруга не дождалась воевавшего мужа, бежав из дома с железнодорожным кондуктором (хотя позднее поддерживала отношения с детьми и даже пыталась заслужить прощение мужниной семьи).

Василий Чапаев (в центре) в группе командиров Красной гвардии Николаевского уезда Самарской губернии, начало 1818 года

Источник: upload.wikimedia.org

Так и не разведясь с первой супругой, Василий Чапаев неожиданно для себя завел вторую, и тоже Пелагею — вдову погибшего фронтового товарища Петра Камешкерцева. Будущий комдив приехал к нему домой, чтобы забрать детей, о которых обещал другу заботиться, но вместе с детьми поехала и их мать. Семейная жизнь и во второй раз оказалась неудачной, и тоже из-за неверности жены, так что в итоге Чапаев махнул на все рукой и сам перестал хранить верность, заводя романы на стороне. Героиней одного из них едва не стала Анна Фурманова — жена комиссара 25-й дивизии Дмитрия Фурманова, что навсегда испортило служебные отношения ее мужа и комдива.

В годы Первой мировой

Как гласит легенда, с Первой мировой войны фельдфебель Василий Чапаев вернулся полным Георгиевским кавалером. Но это именно легенда. Архивы не хранят сведений о том, что храбрый унтер-офицер когда-либо награждался Георгиевским крестом высшей, I степени. А вот три других, равно как и Георгиевскую медаль, Чапаев действительно получил — и получил заслуженно.

Командир 25-й дивизии Василий Чапаев среди командиров, политработников и бойцов своего соединения после взятия Уфы, июнь 1919 года. Слева от Василия Чапаева — комиссар дивизии Дмитрий Фурманов

Источник: upload.wikimedia.org

В унтер-офицеры Чапаев попал, судя по всему, из-за того, что к моменту призыва в действующую армию в 1914 году уже имел достаточный опыт новобранца. Впервые на службу его призвали в 1908 году, но довольно скоро комиссовали, переведя в ополченцы (по одной из поздних версий, из-за политической неблагонадежности, но точных данных о том, чем был вызван такой перевод, не сохранилось). Так что в 1914 году молодой солдат явно выделялся на фоне совсем неопытных товарищей и потому был направлен в полковую школу, готовившую унтер-офицеров.

Одна из самых известных фотографий командира 25-й дивизии Василия Чапаева, сделанная в 1919 году

Источник: upload.wikimedia.org

Получив по окончании учебы звание младшего унтера, Василий Чапаев начал службу в 326-м Белгорайском пехотном полку 82-й пехотной дивизии 9-й армии и быстро продвинулся по службе. Всего за полгода он стал старшим унтер-офицером и обладателем Георгиевской медали и Георгиевского креста IV степени за проявленные в бою храбрость и смекалку. «Егория» III степени Василий Иванович получил зимой 1915-16 годов, а летом дослужился до фельдфебеля и получил последний, третий Георгиевский крест II степени за проявленное в бою мужество.

Старший унтер-офицер Василий Чапаев, награжденный Георгиевскими крестами VI и III степени и Георгиевской медалью, с первой женой Пелагеей Метлиной, март 1916 года

Источник: upload.wikimedia.org

В августе Чапаев получил тяжелое ранение в ногу, которое сказывалось до последних дней, и попал сначала в госпиталь, а потом оказался в запасных полках. На фронт он уже не вернулся, хотя и вступил по собственному почину в формирующуюся ударную команду. Но вскоре грянула Февральская революция , армия начала разваливаться, и сохранить дисциплину в своем подразделении Чапаеву удалось только за счет большого опыта и авторитета Георгиевского кавалера. Пометавшись между разными политическими течениями (он успел попробовать себя и в роли кадета, и в роли анархиста, но в конце концов стал большевиком, хотя и подчеркивал, что он «за них, но против коммунистов»), фельдфебель Чапаев в конце концов был выбран командиром 138-го запасного полка, на основе которого в начале 1918 года начал формироваться 1-й Николаевский полк будущей Красной Армии.

Каким был настоящий комдив Чапаев?

Легенда сделала из Василия Чапаева лихого конника, отказавшегося от учебы в военной академии, но успешно громившего врага и без высоколобой академической военной науки. Однако факты говорят совершенно о другом.

Во-первых, ни 2-я Николаевская дивизия, которой Чапаев командовал с сентября по ноябрь 1918 года, ни 25-я дивизия, командиром которой он стал в апреле 1919-го, не были кавалерийскими, они были пехотными. В 25-й дивизии, например, по состоянию на конец весны 1919 года насчитывалось 8900 штыков и всего 882 сабли (в составе кавалерийского дивизиона). Во-вторых, Василий Чапаев и сам никогда не был лихим кавалеристом: ловко и подолгу сидеть в седле ему мешала раненная в 1916 году нога. Вместо настоящего коня комдив Чапаев использовал железного, всякий раз добиваясь от вышестоящего начальства выделения ему автомобиля, без которого он, согласно его же требованиям, не мог нормально руководить вверенными ему частями. А если все-таки приходилось садиться в седло, то под ним Чапаев предпочитал видеть иноходцев, чей плавный аллюр не так раздражал больную ногу.

Вторая жена Чапаева — Пелагея Камешкарцева (в центре) — с детьми комдива: старший сын Чапаева — Александр (крайний слева), младший сын Чапаева — Аркадий (в центре). дочь Чапаева — Клавдия (справа от него)

Источник: legarhan.narod.ru

В-третьих, в академию Генерального штаба РККА в Москву Чапаев попросился сам: с рапортом, в котором содержалась эта просьба, командир 2-й Николаевской дивизии Василий Чапаев обратился к председателю Реввоенсовета Льву Троцкому в середине ноября 1918 года. И рапорт был немедленно удовлетворен: во-первых, Красной Армии все сильнее требовались образованные командиры, а во-вторых, к этому времени персона Чапаева стала вызывать раздражение у командования 4-й армии, и отправка его в Москву решала многие связанные с этим проблемы.

Василий Чапаев с членами штаба 2-й Николаевской дивизии, Николаевск, сентябрь 1918 года

Источник: vespig.wordpress.com

А вот в том, что Чапаев самовольно покинул академию, легенда совершенно не врет. Уже к середине января 1919 года комдиву стало понятно, что с неполной церковно-приходской школой за спиной ему трудно справиться с программой, рассчитанной как минимум на среднее образование. Однако не в тяготах учебы было дело: с нею Чапаев мог справиться, призвав на помощь выдающуюся усидчивость и подкрепив его стремлением к успеху. Но именно последнего и не хватило бывшему фельдфебелю. Волей-неволей он, с его не всегда грамотным русским языком и характерным говором, стал мишенью для насмешек не только некоторых преподавателей академии, но и товарищей по академической скамье, а этого Чапаев вынести уже не смог. Он бросил академию и месяц провел на родине, стараясь уладить домашние дела, а в конце февраля появился в штабе 4-й армии, которой к тому времени уже командовал Михаил Фрунзе .

Василий Чапаев (в центре) в Николаевске, 1918 год. Кадр из кинохроники времен Гражданской войны

Источник: oldsaratov.ru

Именно этот военачальник сумел не только увидеть сильные стороны Василия Чапаева, но и найти способ поставить их на службу Красной Армии. В итоге к лету 1919 года Чапаев получил под начало так называемую Особую группу, в состав которой входили одиннадцать стрелковых и два кавалерийских полка, а также шесть артиллерийских дивизионов и авиагруппа. В дореволюционной армии такое соединение назвали бы корпусом, и командовать им должен был как минимум генерал-лейтенант. Так что иронические слова Чапаева о том, что «он академиев не кончал, но и без них на многое способен», были недалеки от истины.

Превращение в легенду

Командир 25-й дивизии Василий Чапаев погиб 5 сентября 1919 года в результате рейда белоказаков на город Лбищенск. Обстоятельства его гибели так и остались загадкой: то ли он был убит пулей в голову на берегу Урала, то ли пытался переплыть его и был застрелен на середине реки, то ли раненым был уложен на плот и умер от потери крови по пути на восточный берег… Были и более экзотические версии: что Чапаева захватили и расстреляли в Лбищенске или что он остался жив и воевал позднее под чужим именем.

Комдив Чапаев возглавляет конную атаку. Кадр из фильма братьев Васильевых «Чапаев», 1934 год

Источник: drug-gorod.ru

Такая загадочная смерть стала идеальным финалом для легендарной личности, в которую Василий Чапаев начал превращаться одним из первых красных командиров. Случилось это сразу по выходе из печати романа «Чапаев», написанного бывшим комиссаром 25-й дивизии Дмитрием Фурмановым. Появившийся в марте 1923 года роман не только стал одним из первых советских романов о выдающихся красных командирах, но и отличался минимальной лакировкой образа комдива Чапаева. Фурманов осознанно сделал все, чтобы его герой выглядел как можно более живым. Это обеспечило книге громадный читательский успех, а тот факт, что в ответ начали делиться своими воспоминаниями многие из бывших товарищей и сослуживцев Чапаева только прибавил его фигуре легендарности.

Василий Чапаев и его порученец Петька в тачанке. Кадр из фильма братьев Васильевых «Чапаев», 1934 год

Источник: cont.ws

Последней точкой в превращении Василия Чапаева в легенду стал вышедший на экраны в 1934 году фильм братьев Васильевых «Чапаев». Все-таки охват у советского кино тех лет был неизмеримо больше, чем у книг, и чрезвычайно привлекательный, хотя и имевший еще меньше отношения к реальному, образ комдива Чапаева тут же стал всенародно популярен. И уже мало кого волновало, насколько ловко реальный Чапаев сидел на коне и какими трудными были его отношения с женами. Страна получила Героя, который стал по-настоящему народным.

Обложка: socrealizm.com

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