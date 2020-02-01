Сражения Гражданской войны: как красная пуля побеждала белые танки Во время Гражданской войны на Каховском плацдарме сошлись в жестоком бою танки барона Врангеля и пушечные броневики Красной Армии. В результате танкистам Белой армии не удалось прорвать боевые порядки советской обороны, и они, потеряв восемь машин Мk V, отошли на исходные позиции. Полный вперед! Впервые танки появились в годы Первой мировой войны. Новое вооружение было по достоинству оценено враждующими сторонами, и началось форсированное их производство. Россия не была исключением, и здесь велись работы по разработке и внедрению новой техники. Революция приостановила работы, а новая власть пока была не в состоянии уделить этому оружию должного внимания. В условиях Гражданской войны танками... На чтение: 2 минуты

Во время Гражданской войны на Каховском плацдарме сошлись в жестоком бою танки барона Врангеля и пушечные броневики Красной Армии. В результате танкистам Белой армии не удалось прорвать боевые порядки советской обороны, и они, потеряв восемь машин Мk V, отошли на исходные позиции.

Полный вперед!

Впервые танки появились в годы Первой мировой войны . Новое вооружение было по достоинству оценено враждующими сторонами, и началось форсированное их производство. Россия не была исключением, и здесь велись работы по разработке и внедрению новой техники. Революция приостановила работы, а новая власть пока была не в состоянии уделить этому оружию должного внимания.

В условиях Гражданской войны танками располагали в основном белогвардейцы, и это были машины, поставленные западными державами для борьбы с большевиками. Танки были еще далеки от совершенства (медленные и с малым запасом хода), но и в таком виде представляли собой грозное оружие. Первые танковые поставки 18 декабря 1918 года для белогвардейцев осуществили французы. Они доставили в Одессу 20 танков Renault FT-17. Вслед за французами танки поставила и Англия: 65 тяжелых Mark V и средних Whippet.

Танк Рено FT

Источник: tehnowar.ru

В условиях российской разрухи, охватившей практически все стороны жизни, даже 2-3 исправных танка могли принести еще больше бед. Правда, действительность лишь добавила проблем. Даже на такое количество танков не хватало обученных экипажей, и приходилось привлекать к этой работе иностранцев. Но уже к 1920 году после соответствующего обучения остались только местные танкисты.

Была еще одна проблема – большая протяженность фронтов. Для не очень надежной техники длительные расстояния были губительны: быстро приходили в негодность механизмы, выматывались экипажи. А о нормальном снабжении не приходилось даже мечтать, топливо для танков в ограниченных объемах подвозили на телегах.

«Кутузов» против «Пугачева»

Тем не менее эффективность танков была очень высокой. Не в последнюю очередь благодаря новой технике генералу А.И. Деникину удалось захватить Царицын и Донбасс.

Главнокомандующий ВСЮР генерал-лейтенант А. И. Деникин на фоне танковых частей своей армии, 1919 год

Источник: commons.wikimedia.org

У барона П.Н. Врангеля были танки Мк V, вооруженные 37-миллиметровыми пушками и пулеметами, что позволило белым вырваться из Крыма на стратегический простор в степи Таврии. Время танковых армий еще не пришло, но и того, что было, оказалось достаточно, чтобы добиться определенных успехов. Каждый танк белых имел свое название: «Генерал Кутепов», «Генералиссимус Суворов», «Фельдмаршал Кутузов», «Атаман Ермак», «За Русь Святую» и так далее.

Красная Армия опыта борьбы с танками не имела. Но войска учились на собственных ошибках. Способы борьбы с бронированными монстрами искали все настойчивее. В Петрограде в качестве образца успешной борьбы с танками показывали машину, которая была подбита под Гатчиной латышской батареей Г. Бриедиса. Были приняты меры в плане усиления противотанковой обороны и на Каховском плацдарме. Плацдарм был укреплен тремя линиями окопов, рвами, противотанковыми фугасами и даже огнеметами.

Были выделены 76-миллиметровые орудия, стреляющие прямой наводкой, а также подготовлены «дежурные орудия» против прорвавших оборону танков. Танков у Красной Армии практически не было, однако был сформирован подвижной броневой отряд. В этом отряде было шесть тяжелых пушечных броневиков «Гарфорд» с 76-миллиметровыми орудиями и два пулеметных броневика. Бронемашины тоже носили громкие имена: «Сокол», «Антихрист», «Пугачев», «Красный богатырь».

Танки ВСЮР Mk A «Уиппет» (ближний) и Mk V (дальние)

Источник: commons.wikimedia.org

Танковое сражение

14 октября 1920 года перед восходом солнца началось танковое наступление врангелевцев. После артобстрела 12 танков при поддержке конных батарей, броневиков и пехоты двинулись на позиции Красной Армии. Первоначально в темноте танки потеряли друг друга из вида и действовали поодиночке. Пехота увязла в перестрелке с красными и не смогла помочь своим танкам. Об этом сражении оставил свои воспоминания Маршал Советского Союза Леонид Александрович Говоров. Он рассказывал, что на красноармейцев танки наводили ужас, даже привыкшие к канонадам боевые лошади были в панике. Пули отскакивали от брони, и ничто, казалось, не может их остановить: «Он идет – мощный, огнедышащий, несущий смерть и разрушение». Но красноармейцы нашли на них управу. Сначала ружейно-пулеметным огнем они отсекли пехоту, а когда танки остались без поддержки, за них принялась артиллерия.

Броневик «Антихрист» своей 76-миллиметровой пушкой смог подбить танк «Генералиссимус Суворов». Танк «Генерал Кутепов» забросали гранатами, а потом его добили из миномета. Тот танковый бой принес потери обеим сторонам. Красные только убитыми и ранеными потеряли 317 человек, пропало без вести 65 человек. Два пулемета были разбиты, пострадал один броневик, были потеряны два орудия и гаубица. Белогвардейцам пришлось тоже несладко. В этом бою они потеряли 8 танков, а пять боевых машин красные захватили – это «Атаман Ермак», «Генерал Скобелев», «Фельдмаршал Кутузов», «Генералиссимус Суворов» и «За Русь Святую». По сути, это танковое сражением в октябре 1920 года здорово подорвало мощь врангелевцев и лишило их надежды на дальнейшее удачное наступление. А уже 7 ноября 1920 года Красная Армия начала решающее наступление на удерживаемый Врангелем Крым. Танки оказать решающую помощь «черному барону» так и не смогли.

Парад на Красной площади. 1919 год

Источник: tehnowar.ru

Обложка: Танк Дроздовский. Источник: rg.ru

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