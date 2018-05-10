События Гражданской войны Великая русская революция 1917 года явилась толчком к развертыванию вооруженной борьбы между разными группами населения. Одних революция лишила всего, а другим вроде бы дала все, но не сказала, как это можно получить. Недовольных оказалось больше, чем можно было себе представить. Военно-политические структуры, сформировавшиеся в дни революции, и государственные образования на территории бывшей Российской империи разделились на две группы, за которыми закрепились названия «белые» и «красные». Не остались в стороне и стихийно возникшие военные и общественно-политические группы, которых называли «третья сила» (повстанческие, партизанские отряды и другие). Не остались в стороне от гражданского противостояния в России и иностранные государства, или интервенты. Этапы... На чтение: 4 минуты

Великая русская революция 1917 года явилась толчком к развертыванию вооруженной борьбы между разными группами населения. Одних революция лишила всего, а другим вроде бы дала все, но не сказала, как это можно получить. Недовольных оказалось больше, чем можно было себе представить. Военно-политические структуры, сформировавшиеся в дни революции, и государственные образования на территории бывшей Российской империи разделились на две группы, за которыми закрепились названия «белые» и «красные». Не остались в стороне и стихийно возникшие военные и общественно-политические группы, которых называли «третья сила» (повстанческие, партизанские отряды и другие). Не остались в стороне от гражданского противостояния в России и иностранные государства, или интервенты.

Этапы и хронология Гражданской войны

До настоящего времени у историков нет единого мнения, как определять хронологию Гражданской войны. Есть специалисты, которые считают, что война началась с Февральской буржуазной революции, другие отстаивают май 1918 года. Также нет окончательного мнения, когда война закончилась.

Правильнее будет считать, что началом Гражданской войны стало вооруженное противостояние, возникшее летом 1917-го и продолжавшееся до ноября 1918 года, когда сформировались основные центры антибольшевистского движения.

Следующим этапом можно назвать период до апреля 1919 года, когда расширяется интервенция Антанты. Антанта поставила своей главной задачей поддержать антибольшевистские силы, укрепить свои интересы и решить вопрос, который еще долгие годы беспокоил ее: это боязнь социалистического влияния.

Следующий этап – наиболее активный на всех фронтах. Советская Россия одновременно вела борьбу и с интервентами, и против белых армий.

Окончанием войны можно считать период с мая 1920 по ноябрь 1922 года (лето 1923) – это окончательный разгром белых армий.

Причины Гражданской войны

Естественно, нельзя свести начало Гражданской войны к одной причине. Противоречия, которые скопились в обществе к этому времени, зашкаливали. Первая мировая война обострила их до крайности, ценности человеческой жизни были девальвированы.

Немаловажное значение в обострении обстановки имели изменения в государственном политическом строе, особенно разгон Учредительного собрания большевиками, на создание которого многие очень рассчитывали. Большую смуту породили действия большевиков в сельской местности. Был объявлен Декрет о земле, но новые указы свели его к нулю. Национализация и конфискация земельных участков у помещиков породили жесткий отпор со стороны собственников. Буржуазия была также крайне недовольна состоявшейся национализацией и стремилась вернуть фабрики и заводы.

Фактический выход из войны, Брестский мир – все это сыграло против большевиков, что позволило обвинить их в «разрушении России».

Право народов на самоопределение, которое было провозглашено большевиками, способствовало появлению самостоятельных государств. Это тоже вызывало раздражение как предательство интересов России.

Не все были согласны и с политикой новой власти, которая рвала со своим прошлым и с древними традициями. Особенное отторжение вызывала антицерковная политика.

Форм Гражданской войны оказалось много. Восстания, вооруженные столкновения, широкомасштабные операции с участием регулярных армий. Партизанские действия, террор, саботаж. Война была кровопролитной и исключительно долгой.

Основные события Гражданской войны

Предлагаем вам следующую хронику событий Гражданской войны:

1917 год

1918 год

1919 год

1920 год

1921 год

1922 год

Итоги Гражданской войны

Гражданская война закончилась, ее главным итогом стало утверждение советской власти.

За годы войны Красная Армия смогла превратиться в хорошо организованную и хорошо вооруженную силу. Многому она научилась у своих противников, но много появилось и своих талантливых и самобытных командиров.

Большевики активно использовали политические настроения масс, их пропаганда ставила четкие цели, оперативно решала вопросы о мире и земле и др. Правительство молодой республики смогло организовать контроль над центральными губерниями России, где размещались основные военные предприятия. Антибольшевистские силы так и не смогли до конца войны объединиться.

Война закончилась, на всей территории страны, а также в большинстве национальных регионов была установлена власть большевиков. По разным подсчетам, более 15 миллионов человек погибло или умерло из-за болезней и голода. Более 2,5 миллиона человек уехало за границу. Страна находилась в состоянии жесточайшего экономического кризиса. Целые социальные группы были на грани уничтожения, в первую очередь офицерство, интеллигенция, казачество, духовенство и дворянство.