Сколько бывших белых служило в Красной Армии? В этой рубрике мы будем рассказывать о распространённых исторических мифах и познакомимся с технологиями переписывания истории. Начнём с важного вопроса о том, сколько офицеров старой армии помогли большевикам победить в Гражданской войне. Эти сюжеты очень актуальны и в год столетия революций 1917 года, они останутся в центре внимания и в ближайшие годы, когда исполнится 100 лет длительному противостоянию красных и белых. На чтение: 2 минуты

В этой рубрике мы будем рассказывать о распространённых исторических мифах и познакомимся с технологиями переписывания истории. Начнём с важного вопроса о том, сколько офицеров старой армии помогли большевикам победить в Гражданской войне. Эти сюжеты очень актуальны и в год столетия революций 1917 года, они останутся в центре внимания и в ближайшие годы, когда исполнится 100 лет длительному противостоянию красных и белых.

Спорят уже сто лет

Вопрос о том, как раскололся русский офицерский корпус в период Гражданской войны в России 1917-1922 годов, относится к числу центральных и наиболее сложных вопросов истории той эпохи, на которые вот уже столетие пытаются ответить историки. Этот вопрос имеет не только научное, но и большое общественное значение. Устоявшихся взглядов о соотношении офицерского корпуса по армиям и лагерям Гражданской войны в исторической науке не сложилось. Более того, в зависимости от идеологических пристрастий тех или иных авторов встречаются утверждения либо о всеобщем антибольшевизме офицерства, либо, наоборот, о его всеобщей лояльности большевикам. Очевидно, что и тот, и другой тезисы далеки от реальности и представляют собой исторические мифы.

Попытаемся разобраться, вооружившись цифрами. К октябрю 1917 года в русской армии служили, по различным оценкам, от 250 до 320 тысяч офицеров. В результате комплектования по добровольческому принципу в первой половине 1918 года Рабоче-Крестьянская Красная Армия (РККА) пополнилась лишь незначительным количеством бывших офицеров. Увеличение набора произошло после перехода к принудительным мобилизациям. К сентябрю 1918 года было мобилизовано 4237 военных специалистов (военспецов – так в новой армии стали называть офицеров).

Численность военспецов существенно возросла лишь к концу 1918 года. Издание 23 ноября 1918 года приказа Реввоенсовета республики № 275 о призыве в период с 25 ноября по 15 декабря всех бывших обер-офицеров до 50 лет, штаб-офицеров до 55 лет и генералов до 60 лет дало новой армии свыше 50 000 военспецов, а также 9000 лиц административно-хозяйственного состава.

Если вычесть чиновников

В сведениях о численности бывших офицеров и военных чиновников, оказавшихся в Красной армии, встречаются серьёзные разночтения. Согласно хранящимся в фондах Российского государственного военного архива официальным отчётам, в 1918 году в РККА поступили 23,9 тысячи офицеров и чиновников, в 1919-м – 80 тысяч и в 1920-м – 18,4 тысячи. Итого 122,3 тысячи человек. Военные чиновники, по документам учёта бывших белых офицеров советскими органами госбезопасности, составляли до трети от общего числа зарегистрированных. Для Гражданской войны характерно другое соотношение. Так, по данным о составе антибольшевистских формирований Северо-Запада России в конце 1918 года, чиновников было в 7-8 раз меньше, чем офицеров. Соответственно, из 122,3 тысячи офицеров и чиновников могло быть около 108 тысяч бывших офицеров.

По другим данным, с марта 1918-го по 15 июня 1920 года на укомплектование командным составом РККА было направлено 154 923 человека, в том числе 22 869 красных командиров. Остальные (132 054 человека) – бывшие офицеры, военные чиновники и унтер-офицеры (последних насчитывалось до 22 000). За вычетом унтер-офицеров остаётся около 110 тысяч бывших офицеров и чиновников. Следовательно, одних бывших офицеров могло быть порядка 98 тысяч. Важно отметить, что к концу Гражданской войны в РККА служили и свыше 14 000 бывших белых офицеров, сведения о них, видимо, включались и в приведённые выше показатели.

Их было сто тысяч

Очевидно, что на стороне красных оказалось весьма значительное количество офицеров. Миф о всеобщей борьбе офицерства с большевиками убедительно опровергается реальными цифрами – это собранные исследователями персональные данные по нескольким компактным группам внутри офицерского корпуса.

Сколько же бывших офицеров поступило в Красную Армию? У историков нет единого ответа. Причины кроются как в отсутствии достаточной документальной базы для расчётов в связи с многочисленностью офицерства, так и в идеологических пристрастиях.

По подсчётам А.Г. Кавтарадзе, с учётом пленных белых офицеров общая численность военспецов оценивается в 75-78 тысяч человек или около 30% офицерского корпуса на осень 1917 года, в том числе свыше 65 тысяч офицеров военного времени, получивших офицерские погоны уже в ходе Первой мировой. По мнению же С.В. Волкова, в эту цифру должны быть включены и военные чиновники. Волков занижает численность военспецов, завышая данные об офицерах белых армий, но его рассуждения содержат противоречия.

Какая же цифра ближе к истине? Архивные данные подтверждают, что с учётом потерь, плена, ротации кадров и переходов офицеров из лагеря в лагерь через Красную Армию могли пройти около 100 тысяч офицеров.