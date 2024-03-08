РУССКАЯ АРМИЯ

Ру́сская áрмия — группировка сил белого-движения, действовавшая под командованием П. Н. Врангеля в 1920. Приняв 4 апреля 1920 командование над Вооруженными силами Юга России, которые отошли в Крым, Врангель 11 мая переименовал их в Р. а. Ее численность составляла около 25 тыс. штыков и сабель, тыловой состав был во много раз больше. После отдыха и реорганизации 7 июня Р. а. вышла из Крыма, воспользовавшись тем, что основные силы Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) были скованы Советско-польской вой­ной 1919–1920 . В Сев. Таврии по Р. а. ударила конная группа под командованием Д. Жлобы, но в начале июля она была разгромлена. 7 августа РККА форсировала Днепр и создала укрепленный Каховский плацдарм на левом берегу. 14 августа на Кубани был высажен десант Р. а. под командованием С. Г. Улагая, но после серии неудач 7 сентября десант был эвакуирован. 19 сентября белые заняли Александровск, 28 сентября — Мариуполь, 30 сентября — станцию Юзово. 9 октября Р. а. создала плацдарм на правом берегу Днепра. Численность Р. а. на фронте возросла до 30–35 тыс. штыков и сабель. 22–23 октября силы РККА и повстанцев Н. И. Махно перешли в наступление и взяли Александровск. 29 октября РККА прорвала фронт в районе Каховского плацдарма и вышла в глубокие тылы Р. а., которая спешно отступила в Крым. В ноябре в ходе Перекопско-Чонгарской операции 1920 РККА под командованием М. В. Фрунзе и махновцы под командованием С. Н. Каретникова нанесли удары по Р. а. на Перекоп и через Сиваш и Литовский п-ов. 8–11 ноября на Литовском ­п-ове оборона Р. а. рухнула. Красные и махновцы вышли к Юшуню, в тыл укреплений Перекопа, после чего началось спешное отступление остатков белых вой­ск к портам, где была организована эвакуация. 13 ноября РККА вошла в Симферополь. 15 ноября Р. а. оставила Севастополь, 16 ноября — Керчь. Р. а. была эвакуирована в Турцию и Болгарию, где разоружена и в 1921 расформирована.

Лит. : Воспоминания генерала барона П. Н. Врангеля. М., 1992; Русская армия генерала Врангеля. Бои на Кубани и в Северной Таврии. М., 2003; Кушер Ю. Л. Русская армия генерал-лейтенанта П. Н. Врангеля. // Военно-исторический журнал. 2005. № 11. С. 49–53. А. В. Шубин.