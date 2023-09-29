Революцио́нный Вое́нный Сове́т Рес­пу́блики

Революцио́нный Вое́нный Сове́т Рес­пу́блики (РВСР, Р. В. С. Р., реввоенсовет (РВС)) — высший коллегиальный орган управления и политического руководства Вооруженными силами Советской России в 1918–1923. РВСР был создан на основании постановления Всероссийского Центрального исполнительного комитета (ВЦИК) от 2 сентября 1918 о превращении Советской Республики в «военный лагерь». Положением о РВСР все силы и средства страны, выделяемые для нужд обороны, предоставлялись в его распоряжение. В задачи Реввоенсовета входила разработка декретов и постановлений по вопросам организации обороны советского государства, издание приказов, распоряжений, уставов, наставления и других форм документов по формированию частей Рабоче-­крестьянской Красной армии (РККА), а также управление вой­сками. Председателем РВСР являлся нарком по военным и морским делам Л. Д. Троцкий , заместителем — Э. М. Склянский . Члены РВСР назначались Центральным комитетом Российской коммунистической партии (большевиков) и утверждались Советом народных комиссаров . В состав РВСР входили И. И. Вацетис, К. Х. Данишевский, П. А. Кобозев, К. А. Мехоношин, Ф. Ф. Раскольников , А. П. Розенгольц, И. Н. Смирнов, Н. И. Подвой­ский , А. И. Рыков , И. Т. Смилга , И. В. Сталин и др.

Руководство вооруженными силами РВСР осуществлял через подчиненные ему органы: Управление делами РВСР, Полевой штаб РВСР, Всероссийский главный штаб, Всероссийское бюро военных комиссаров, Высшую военную инспекцию РККА, Центральное управление снабжений, Морской отдел, Реввоентрибунал Республики. Революционные военные советы были созданы на фронтах, армиях, флотах и флотилиях. РВСР сыграл важную роль в победе советской власти в Гражданской вой­не 1917–1922 в России. После ее окончания РВСР решал вопросы, связанные с переходом армии и флота на мирное положение. В августе 1923 он был преобразован в Революционный военный совет СССР, который просуществовал до 1934.

Лит. : Портнов В. П., Славин М. М. Реввоенсоветы и становление советской военной юстиции (1918–1920 гг.) // Проблемы государства и права на современном этапе. Вып. 3. М., 1971. С. 82–90; Славин М. М. Реввоенсоветы в 1918–1919 гг. М., 1974; Вой­тиков С. С. Как бы создан реввоенсовет республики? // Военно-исторический архив. 2013. № 2 (158). Февраль. С. 90–103. Д. К. Баканов.