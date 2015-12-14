Разгром Врангеля в Крыму К весне следующего года крупные антибольшевистские силы оставались лишь в Крыму («Русская армия» под командованием генерала П.Н. Врангеля) и на Дальнем Востоке. Осенью 1920 г. в результате Перекопско-Чонгарской операции РККА захватила Крым, остатки войск Врангеля эвакуировались в Турцию. На чтение: 5 минут

АДМИНИСТРАТИВНО-ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ВРАНГЕЛЕВСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЮГА РОССИИ

Полагая, что А.В. Колчаку и А.И. Деникину «связывали руки» правительства — Временное Российское и Особое совещание, — Врангель был убежденным сторонником того, что в условиях войны и разрухи эффективной формой правления может быть только военная диктатура.

Главным препятствием, как показал опыт Деникина, на пути к установлению единоличной диктаторской власти являлась суверенность казачьих областей. Однако войсковые атаманы и председатели правительств Дона, Кубани, Терека и Астрахани, оказавшиеся в Крыму «без народов и территорий», попали в полную зависимость от нового главкома: только управления его штаба и подчиненные ему центральные учреждения могли финансировать казачьи части и снабжать всем необходимым. 29 марта Врангель приказом № 2925 объявил новое «Положение об управлении областями, занимаемыми Вооруженными силами на Юге России»: «Правитель и главнокомандующий... обнимает всю полноту военной и гражданской власти без всяких ограничений». Казачьи войска подчинялись главкому ВСЮР, а «земли казачьих войск» объявлялись «независимыми в отношении самоуправления». Состоящие в непосредственном подчинении главкома его помощник, начальник его штаба и начальники управлений — Военного, Морского, Гражданского, Хозяйственного, Иностранных сношений, — а также Государственный контролер составляли Совет при главкоме, «имеющий характер органа совещательного».

6 августа, в момент наибольшего успеха десантной операции на Кубань, Врангель издал приказ № 3504, которым «ввиду расширения занимаемой территории и в связи с соглашением с казачьими атаманами и правительствами» он переименовал себя в «правителя Юга России» и главнокомандующего Русской армией, а Совет при себе — в «правительство Юга России», в которое вошли начальники центральных управлений и представители казачьих государственных образований и которое возглавлял председатель правительства.

Эффективность работы чиновников в 1920 г. была намного ниже, чем до революции. Чувство долга, отчасти питавшееся расчетами на чины, награды и продвижение по службе, как и другие факторы, сошли на нет. Главным мотивам стало использование служебного положения в корыстных целях. Этому способствовали как ощущение непрочности положения Русской армии в Таврии, так и катастрофическое ухудшение материального положения.

Периодически издававшиеся приказы Врангеля грозили взяточникам и казнокрадам, «подрывающим устои разрушенной русской государственности», каторгой и смертной казнью, введенной в октябре. Однако никакого сдерживающего воздействия они не оказали. Столь же недейственными были и кампании официозной прессы, взывавшей к патриотическим чувствам чиновников (под лозунгом «Брать сейчас взятку — значит торговать Россией!») и рассуждавшей, что «ничтожное жалование, дороговизна, семьи — все это не оправдание» для мздоимства.

Наконец, резко упала служебная дисциплина чиновников. Опоздания на работу и бездельничанье приняли настолько массовый характер, что даже формальный документооборот оказался разрушенным, если не запутывался нарочно, чтобы скрыть следы должностных преступлений. Чиновники большей частью «пили чай и курили», обычное высокомерие и равнодушие к просителям и жалобщикам из простонародья превратилось в презрение и грубость

Такой военно-гражданский аппарат оказался не в состоянии регулировать экономическую жизнь занимаемой территории, в том числе — стабилизировать финансовую систему.

Из-за нехватки наличности отделения Госбанка не могли вовремя обеспечить полевые казначейства дензнаками, в результате чего авансы и жалование выплачивались нерегулярно, а у интендантств не было достаточных сумм для закупки всего необходимого для снабжения войск. Поэтому, как и в 1919 г., интендантства забирали у населения продукты за квитанции, что само по себе уже вызывало недовольство крестьян, а многие офицеры, солдаты и особенно казаки попросту отбирали все им необходимое силой, что уже вызывало резкую враждебность и приводило порой к стихийным вспышкам сопротивления. В итоге не в последнюю очередь именно грабежи, возобновившиеся с новой силой в Северной Таврии и занятых районах Екатеринославской губернии, привели в августе — сентябре к повороту в настроениях крестьян против власти Врангеля.

C.B. Карпенко. Врангель в Крыму: государственность и финансы

http://www.krimoved-library.ru/books/krim-vrangel-1920-god8.html

“БЕЛАЯ АРМИЯ, ЧЕРНЫЙ БАРОН” – ИСТОРИЯ ПЕСНИ

Долгое время при издании песни не указывались ее авторы, и она считалась народной. Лишь в 50-е годы музыковед А. В. Шилов установил, что сочинили «Красную Армию» поэт Павел Григорьевич Григорьев (1895—1961) и композитор Самуил Яковлевич Покрасс (1897—1939).

Песня явилась откликом на события, которые происходили летом 1920 года. На охваченную кольцом фронтов Республику Советов началось наступление из Крыма врангелевских войск. В связи с этим 10 июля в «Правде» было опубликовано обращение ЦК РКП (б) к коммунистам и комсомольцам, ко всем трудящимся.

“На Крымском фронте, — говорилось в нем, — мы теперь расплачиваемся только за то, что зимой не добили остатков деникинских белогвардейцев… Центральный Комитет призывает все партийные организации и всех членов партии, все профессиональные союзы и все рабочие организации поставить на очередь дня и немедленно принять меры к усилению борьбы с Врангелем… Последний оплот генеральской контрреволюции должен быть уничтожен! Над Крымом должен взвиться красный флаг рабочей революции! К оружию, товарищи!”

Несколько тысяч коммунистов и комсомольцев, мобилизованных партией, пополнили ряды Красной Армии, сражавшейся на юге.

Именно в то время и была написана песня, которая называлась тогда «Белая армия, черный барон».

Много лет спустя, вспоминая подробности создания песни, П. Григорьев писал: «Основной моей работой с 1919 по 1923 год было создание агитационных произведений по заданию Политпросвета Киевского наробраза, Киевского военного округа, Агитпропа губкома партии и других организаций.

Встретившись сначала с Дмитрием, а затем с Самуилом Покрассом, я время от времени давал им тексты для песен. В течение 1920 года я написал несколько текстов боевых песен (в том числе и «Белую армию») для Самуила Покрасса, который переложил их на музыку и передал войскам Киевского военного округа.

Насколько мне вспоминается, в ней первоначально было четыре или даже пять куплетов. Припев, написанный мною, звучал так:

Пусть воин красный

Сжимает властно

Свой штык упорною рукой.

Ведь все должны мы

Неудержимо

Идти в последний, смертный бой…»

Впоследствии текст песни был «отредактирован» ее основным исполнителем — народом, который ярче высветил в нем классовую принадлежность воинов Красной Армии.

Музыка песни с ее упругим ритмом, звучанием фанфар, подчеркивая логические ударения текста, вселяет бодрость в сердца бойцов, придает им веру в свои силы, сплачивает и воодушевляет поющих.

Белая армия, черный барон

Снова готовят нам царский трон.

Но от тайги до британских морей

Красная Армия всех сильней.

Припев:

Так пусть же Красная

Сжимает властно

Свой штык мозолистой рукой,

И все должны мы

Неудержимо

Идти в последний, смертный бой!

Красная Армия, марш вперед!

Реввоенсовет нас в бой зовет.

Ведь от тайги до британских морей

Красная Армия всех сильней.

Ю.Е. Бирюков. История создания песни “Красная армия всех сильней”

http://muzruk.info/?p=828

ЗАВОЕВАНИЕ КРАСНЫМИ КРЫМА

28 августа 1920 года Южный фронт, располагая значительным превосходством сил над противником, перешел в наступление и к 31 октября разбил силы Врангеля в Северной Таврии. "Наши части, — вспоминал Врангель — понесли жестокие потери убитыми, ранеными и обмороженными. Значительное число было оставлено пленными...". (Белое дело. Последний главком. М.: Голос, 1995. С. 292.)

Советские войска захватили до 20 тысяч пленных, более 100 орудий, много пулеметов, десятки тысяч снарядов, до 100 паровозов, 2 тысяч вагонов и другое имущество. (Кузьмин Т.В. Разгром интервентов и белогвардейцев в 1917—1920 гг. М., 1977. С. 368.) Однако наиболее боеспособным частям белых удалось уйти в Крым, где они засели за перекопскими и чонгарскими укреплениями, которые, по мнению врангелевского командования и иностранных авторитетов, представляли собой неприступные позиции…

Наибольшую сложность представлял штурм обороны врангелевцев на Перекопском направлении. Командование Южного фронта приняло решение атаковать их одновременно с двух сторон: одной частью сил — с фронта, в лоб перекопским позициям, а другой, после форсирования Сиваша со стороны Литовского полуострова, — в их фланг и тыл. Последнее имело решающее значение для успеха операции.

В ночь с 7 на 8 ноября 15-я, 52-я стрелковые дивизии, 153-я стрелковая и кавалерийская бригада 51-й дивизии начали переправу через Сиваш. Первой шла штурмовая группа 15-й дивизии. Движение через "Гнилое море" длилось около трех часов и проходило в тяжелейших условиях. Непролазная грязь засасывала людей и лошадей. Мороз (до 12—15 градусов ниже нуля) сковывал намокшую одежду. Колеса орудий и повозок глубоко врезались в илистое дно. Лошади выбивались из сил, и часто бойцам приходилось самим вытаскивать завязшие в грязи орудия и повозки с боеприпасами.

Совершив восьмикилометровый переход, советские части вышли на северную оконечность Литовского полуострова, прорвали проволочные заграждения, разбили кубанскую бригаду генерала М.А. Фостикова и очистили от противника почти весь Литовский полуостров. Части 15-й и 52-й дивизий вышли на Перекопский перешеек и двинулись к Ишуньским позициям. Предпринятая утром 8 ноября 2-м и 3-м пехотными полками дроздовской дивизии контратака была отбита…

Командование Южного фронта принимает решительные меры, чтобы обеспечить успех операции, 7-я кавалерийская дивизия и группа повстанческих войск Н.И. Махно под командованием С. Каретникова (там же, с. 482) (около 7 тысяч человек) переправляются через Сиваш для подкрепления 15-й и 52-й дивизий. На помощь советским войскам на Литовском пролуострове была двинута 16-я кавалерийская дивизия 2-й конной армии. В ночь на 9 ноября части 51-й стрелковой дивизии начали четвертый штурм Турецкого вала, сломили сопротивление врангелевцев и овладели им…

К вечеру 11 ноября советские войска прорвали все укрепления врангелевцев. "Положение становилось грозным, — вспоминал Врангель, — оставшиеся в нашем распоряжении часы для завершения подготовки к эвакуации были сочтены". (Белое дело, с. 301.) В ночь на 12 ноября войска Врангеля стали повсеместно отходить к портам Крыма.

11 ноября 1920 года Фрунзе, стремясь избежать дальнейшего кровопролития, обратился по радио к Врангелю с предложением прекратить сопротивление и обещал амнистию сложившим оружие. Врангель на него не ответил.

Через распахнутые ворота в Крым устремилась красная конница, преследовавшая врангелевцев, которые сумели оторваться на 1—2 перехода. 13 ноября части 1-й Конной и 6-й армий освободили Симферополь, а 15-го — Севастополь. Войска 4-й армии в этот день вступили в Феодосию. 16 ноября Красная Армия освободила Керчь, 17-го — Ялту. За 10 дней операции был освобожден весь Крым.

ПОСЛЕДНИЙ ЛИДЕР БЕЛОЙ РОССИИ

Врангель Петр Николаевич (15.8.1878, Ново-Александровск Ковенской губернии - 22.4.1928, Брюссель, Бельгия), барон, генерал-лейтенант (22.11.1918). Образование получил в Горном институте, по окончании которого в 1901 вступил вольноопределяющимся в лейб-гвардии Конный полк. Сдал офицерские экзамены на офицера гвардии при Николаевском кав. училище (1902), окончил Николаевскую военную академию (1910). Участник рус.-японской войны 1904-05, во время которой командовал сотней 2-го Аргунского каз. полка Забайкальской каз. дивизии. В янв. 1906 переведен в 55-й драгунский Финляндский полк. В авг. 1906 вновь вернулся в лейб-гвардии Конный полк. С 22.5.1912 временно командующий, затем командир эскадрона Его Величества, во главе которого вступил в мировую войну. С 12.9.1914 начальник штаба Сводно-казачьей дивизии, а с 23 сент. помощник командира лейб-гвардии Конного полка по строевой части. За бои в 1914 одним из первых рус. офицеров был награжден орденом Св. Георгия 4-й степени (13.10.1914), 13.4.1915 награжден Георгиевским оружием. С 8.10.1915 командир 1-го Нерчинского полка Забайкальского каз. войска. С 24.12.1916 командир 2-й, 19.1.1917 - 1-й бригады Уссурийской конной дивизии. 23 янв. В. назначен временным командующим Уссурийской конной дивизии, с 9 июля - командующим 7-й кав. дивизией, с 10 июля - сводным кав. корпусом. 24 июля по постановлению Думы корпуса награжден солдатским Георгиевским крестрм 4-й степени за отличие при прикрытии отхода пехоты к линии Сбруга 10-20 июля. 9 сент. В. получил назначение командиром III конного корпуса, но т.к. бывший командующий ген. П.В. Краснов не был смещен, в командование не вступил. После Октябрьской революции В. отправился на Дон, где присоединился к атаману ген. А.М. Каледину, которому помогал в формировании Донской армии. После самоубийства Каледина В. 28.8.1918 вступил в ряды Добровольческой армии. С 31 авг. командующий 1-й конной дивизией, с 15 нояб. - 1 конным корпусом, с 27 дек. - Добровольческой армией. 10.1.1919 В. назначен командующим Кавказской Добровольческой армией. С 26.11.1919 командующий Добровольческой армией и главноначальствующий Харьковской областью. 20 дек. ввиду расформирования армии зачислен в распоряжение главнокомандующего ВСЮР. 8.2.1920 из-за разногласий с ген. А.И. Деникиным уволен в отставку.

После отставки Деникина, по решению большинства высшего командного состава ВСЮР. 22.3.1920 назначен главнокомандующим ВСЮР с II мая- Русской армией. Сосредоточив ее в Крыму, перешел в наступление на север, но потерпел неудачу и 14 нояб. был вынужден вместе с армией эвакуироваться в Турцию. В 1924 создал РОВС, объединивший белую военную эмиграцию.

Обложка: Белый пропагандистский плакат "Генералъ-Лейтенантъ ПЕТРЪ НИКОЛАЕВИЧЪ БАРОНЪ ВРАНГЕЛЪ" из серии "генеральских" плакатов. ВСЮР. 1919 год.

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