Разгар Гражданской войны Широкомасштабные боевые действия на всей территории России. Борьба РККА на четырех основных фронтах: юг – против Деникина, восток – против Колчака, Запад – против Юденича, север – против Миллера. На чтение: 2 минуты

ПОЛОЖЕНИЕ НА ФРОНТАХ

Борьба между белыми и красными в 1918 г. не выявила победителя. К концу осени 1918 г. советскому правительству удалось несколько стабилизировать положение на Восточном фронте. В результате тяжелых боев под Царицыном войска белогвардейцев были отброшены от Волги. Одновременно резко изменилась внешнеполитическая ситуация. Первая мировая война закончилась поражением стран Четверного союза, которое сопровождалось революционными выступлениями. В Германии и Австро-Венгрии были свергнуты монархии. Теперь ничто не мешало советскому правительству аннулировать Брестский договор, что и было сделано 13 ноября 1918 г. В глазах многих граждан большевики выступили с патриотических позиций, что укрепило авторитет партии и привлекло к ней новых сторонников. Советские силы по мере отвода немецких войск заняли Белоруссию, значительную часть Прибалтики и левобережную Украину.

Военные неудачи стали основной причиной поражения «демократической революции». 18 ноября 1918 г. адмирал Колчак разогнал Директорию и провозгласил себя «Верховным правителем России». Его политическое и военное руководство немедленно признали военные миссии стран Антанты. Вслед за этим остальные лидеры белого движения заявили о поддержке Колчака и укрепили свои диктаторские полномочия в занимаемых ими районах: на юге — командующий Добровольческой армией А. Деникин, который подчинив себе донскую армию Краснова, создал Объединенные вооруженные силы Юга России; на севере — генерал Е. Миллер. Несколько особняком стоял атаман Г. Семенов, мечтавший об единоличном господстве в Забайкалье и на Дальнем Востоке России с помощью японских и американских штыков и финансовых средств.

Союз­ные военные миссии имели огромное влияние на белых командующих. 16 января 1919 г. было подписано соглашение о при­знании французского генерала М. Жаннена исполняющим обязанности главнокомандующего войсками союзных держав на Востоке России и в Сибири, а британского генерала А. Нокса — руководителем тыла и снабже­ния союзных армий. На Дальнем Востоке распоряжались американский генерал У. Гревс и японский генерал Отани. Всего на Дальнем Востоке в начале 1919 г. было 150 тыс. интервентов — в основном, японцев.

ЛЕНИН: ВСЕ НА БОРЬБУ С ДЕНИКИНЫМ

Все коммунисты прежде всего и больше всего, все сочувствующие им, все честные рабочие и крестьяне, все советские работники Должны подтянуться по-военному, переведя максимум своей работы, своих усилии и забот на непосредственные задачи войны, на быстрое отражение нашествия Деникина, сокращая и перестраивая, в подчинение этой задаче, всю свою остальную деятельность. Советская республика осаждена врагом. Она должна быть единым военным лагерем не на словах, а на деле. Всю работу всех учреждений приспособить к войне и перестроить по-военному! ...

Сводя вместе сказанное выше, мы получаем простой итог: от всех коммунистов, от всех сознательных рабочих и крестьян, от каждого, кто не хочет допустить победы Колчака и Деникина, требуется немедленно и в течение ближайших месяцев необычный подъем энергии, требуется «работа по-революционному». Если голодные, усталые и измученные московские железнодорожники, как специалисты рабочие, так и чернорабочие, могли во имя победы над Колчаком и вплоть до полной над ним победы завести «коммунистические субботники», работать бесплатно по нескольку часов в неделю и развивать при этом невиданную, во много раз более высокую, чем обычно, производительность труда, то это доказывает, что многое и многое еще можно сделать. И мы должны это многое сделать.

Из статьи В.И. Ленина «Все на борьбу с Деникиным»

ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛА ВРАНГЕЛЯ

Войскам Добровольческой Армии

27 ноября 1919 г. № 709.

г. Змиев.

Славные войска Добровольческой армии.

Враг напрягает все силы, стремясь вырвать победу из Ваших рук. Волна красной нечисти готовится вновь залить освобожденные Вами города и села. Смерть, разорение и позор грозят населению. В этот грозный час, волею Главнокомандующего, я призван стать во главе Вас. Я выполню свой долг в глубоком сознании ответственности перед Родиной. Непоколебимо верю в нашу победу и близкую гибель врага. Мы сражаемся за правое дело, а правым владеет Бог. Наша армия борется за родную веру и счастье России. К творимому Вами святому делу я не допущу грязных рук. Ограждая честь и достоинство армии, я беспощадно подавлю темные силы, — погромы, грабежи, насилие, произвол и пьянство будут безжалостно караться мною. Я сделаю все, чтобы облегчить Ваш крестный путь. Ваши нужды будут моими. Ограждая права каждого, я требую исполнения каждым долга перед Родиной — перед грозной действительностью личная жизнь должна уступить место благу России. С нами тот, кто сердцем русский, и с нами будет победа.

Генерал Врангель

РАДЕК: ПОЧЕМУ КОЛЧАК И ДЕНИКИН ДОЛЖНЫ БЫЛИ ПОГИБНУТЬ

На исходе 2-го года существования Советской Республики Красная армия теснила Колчака вдоль Сибирской железной дороги, обрекая его на окончательное поражение и разгром. Деникинские полчища были вынуждены к грандиозному отступлению; им предстояло остановиться лишь на Кавказе, где их между Ростовом и Новороссийском ждала гибель.

Господин Ллойд-Джордж, однако, спокойно заявил, что он никогда не верил в победу Деникина и Колчака, как будто они никогда не пользовались поддержкой Англии. Большевизм, — говорил он, — вообще нельзя уничтожить силой меча. Почему Колчак и Деникин должны были погибнуть, это ясно теперь даже буржуазной печати. Известия о положении дел в тылу Колчака, напечатанные летом в «Манчестер Гардиен», принадлежащие перу одного английского наблюдателя, говорят на том же языке, что и признания, которые мы слышим теперь от деникинцев. В тылу Деникина господствовала безудержная вакханалия наживы и карьеризма: справляли оргии спекулянты, расхищали и грабили все. Достаточно сказать, что англичане вынуждены были самолично доставлять обмундирование отдельным воинским частям, чтобы его не раскрали и не продали по дороге.

В то время, как неслыханные суммы безумно расстреливались на воздух, население изнывало под тяжестью дороговизны и всякого рода кризисов. Богатейший южный хлебный район сильно страдал от недостатка хлеба. Имея в своем распоряжении угольный район мирового значения, неистощимые запасы нефти, — из-за недостатка топлива не могли пустить в ход ни транспорта, ни промышленности. Ужасающий подбор личного состава администрации превращал на местах в издевательства все высокие слова о законности и праве. Старые земские начальники, ожившие пристава, отбросы старого царского правительства, облеченные полномочиями, наезжали на места и кормились, пытаясь восстановить власть старых помещиков, которые при помощи местных властей и войска возмещали себе прежние убытки и мстили крестьянам. Шел систематический грабеж...

Из работы К. Радека «Третий год борьбы Советской Республики против мирового капитала»

НОТА АНГЛИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ГЕНЕРАЛУ А.И. ДЕНИКИНУ

Секретно

Верховный Комиссар Великобритании в Константинополе получил от своего Правительства распоряжение сделать следующее заявление генералу Деникину.

Верховный Совет находит, что продолжение гражданской войны в России представляет собой, в общей сложности, наиболее озабочивающий фактор в настоящем положении Европы.

Правительство его Величества желает указать генералу Деникину на ту пользу, которую представляло бы собой, в настоящем положении, обращение к советскому правительству, имея в виду добиться амнистии, как для населения Крыма вообще, так и для личного состава Добровольческой армии, в частности. Проникнутое убеждением, что прекращение неравной борьбы было бы наиболее благоприятно для России, Британское Правительство взяло бы на себя инициативу означенного обращения, по получении согласия на это генерала Деникина и предоставило бы в его распоряжение и в распоряжение его ближайших сотрудников, гостеприимное убежище в Великобритании.

Британское Правительство, оказавшее генералу Деникину в прошлом значительную поддержку, которая только и позволила продолжать борьбу до настоящего времени, полагает, что оно имеет право надеяться на то, что означенное предложение будет принято. Однако, если бы генерал Деникин почел бы себя обязанным его отклонить, дабы продолжить явно бесполезную борьбу, то в этом случае Британское Правительство сочло бы себя обязанным отказаться от какой бы то ни было ответственности за этот шаг и прекратить в будущем всякую поддержку или помощь, какого бы то ни было характера, генералу Деникину.

Британский Верховный Комиссариат

2 апреля 1920. Константинополь

Обложка: С.В. Герасимов. За власть Советов. 1957 год

Источник: https://topwar.ru