«Рана Катыни затянулась». Лектор «Исторических суббот» - об эхе российско-польской войны. В субботу, 7 октября, в 12:00, в главном здании Государственного исторического музея состоится очередная лекция «Исторических суббот». На этот раз с лекцией «Советско-польская война 1919–1920 годов и судьба пленных красноармейцев» перед слушателями выступит доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой южных и западных славян МГУ им. М. В. Ломоносова Геннадий Матвеев. Основной темой его выступления станет освещение факта массовой гибели советских военнопленных в условиях польских концентрационных лагерей. Накануне лекции Геннадий Филиппович поделился с «Историей.РФ» главными тезисами предстоящего доклада, а также дал краткий прогноз развития российско-польских отношений. – Геннадий Филиппович, расскажите, что будет самым интересным в вашей завтрашней лекции? – В своей... На чтение: 1 минута

В субботу, 7 октября, в 12:00, в главном здании Государственного исторического музея состоится очередная лекция «Исторических суббот». На этот раз с лекцией «Советско-польская война 1919–1920 годов и судьба пленных красноармейцев» перед слушателями выступит доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой южных и западных славян МГУ им. М. В. Ломоносова Геннадий Матвеев.

Основной темой его выступления станет освещение факта массовой гибели советских военнопленных в условиях польских концентрационных лагерей.

Накануне лекции Геннадий Филиппович поделился с «Историей.РФ» главными тезисами предстоящего доклада, а также дал краткий прогноз развития российско-польских отношений.

– Геннадий Филиппович, расскажите, что будет самым интересным в вашей завтрашней лекции?

– В своей лекции я дам общую характеристику советско-польской войны, была ли она неизбежна, и если да, то по чьей вине. Также расскажу о пленных: о том, почему их было так много, и о разных аспектах их положения, начиная с момента пленения и до возвращения на родину в 1921 – 1922 годах. Это основные вопросы, которые будут освещены.

– Давно вы специализируетесь на этой теме?

– У меня есть книга, я издавал большой сборник документов под названием «Красноармейцы в польском плену». Также есть монография «Польский плен» – она переведена на польский язык, ее презентовали в посольстве четыре года тому назад.

– Как вы, являясь экспертом, оцениваете российско-польские отношения на их современном этапе? Возможно ли как-то их улучшить и когда это произойдет?

– Вы знаете, вопрос очень хороший. Когда-то я даже по этому поводу публиковал эссе. С моей точки зрения, до тех пор, пока не будет настоящей, устойчивой, стабильной государственности в Белоруссии и на Украине, мы так и будем «бодаться» с поляками. Проблема заключается в том, кто будет контролировать эту зону нестабильности. Вы сами видите, что поляки очень активно туда сейчас вмешиваются, но и мы им не уступаем. Так что быстро это не произойдет.

– Польше в принципе выгодны хорошие отношения с Россией?

– Экономически поляки не очень в нас заинтересованы. Наш рынок сейчас для них в основном закрыт, и они мало что могут от нас получить. Промышленность у них не в очень хорошем состоянии – в основном развита торговля и мелкое производство. А мы поставляем сырье, которое необходимо для крупной промышленности, энергоносители – в общем, мы с Польшей сейчас очень мало стыкуемся. Поэтому в ближайшее время надеяться совершенно не на что.

– Катынский вопрос сейчас стоит по-прежнему остро или страсти поутихли?

– Вопрос Катыни сейчас не острый. Знаете, бывает такое: у вас была ранка, она уже затянулась, а вам все время хочется ее поковырять. Вот Катынь – примерно то же самое. Причем это давным-давно по-настоящему не интересует польское общество, а интересует определенные группы – прежде всего политиков. Это самый простой способ показать, какие мы, русские, плохие.