Рабо́че-крестья́нский Кра́сный фло́т

Рабо́че-крестья́нский Кра́сный фло́т (РККФ, Красный флот) — одно из наименований Военно-­морского флота (ВМФ) Советской республики и СССР в 1918–1938. Именовался также «Морские силы Рабоче-­Крестьянской Красной армии СССР» и «Военно-­Морские Силы РККА СССР». РККФ образован согласно декрету Совета Народных Комисаров (СНК) от 29 января [11 февраля] 1918. После прихода большевиков к власти численность личного состава флота сократилась. Значительная часть Черноморского флота была затоплена 18 июня 1918 в Новороссийске в связи с угрозой попадания в руки Германии. Многие морские офицеры были репрессированы в рамках красного террора , стали жертвами самосуда матросов, присоединились к белому движению или отправилась в эмиграцию. Матросы активно участвовали в Гражданской вой­не 1917–1922 в России . РККФ провел ­ Энзелийскую операцию 1920. После вой­ны и Кронштадтского восстания 1921 численность Красного флота сократилась до 36 тыс. человек (до революции на флоте служило до 0,5 млн человек). РККФ обладал лишь 16 % водоизмещения флота Российской империи, поскольку значительная часть кораблей оказалась в руках интервентов и белых. 26 ноября 1926 Советом Труда и Обороны (СТО) утверждена программа нового военного судостроения, в ходе которой планировалось усилить РККФ постройкой 12 подводных лодок, 18 сторожевых кораблей, 30 торпедных катеров, а также достройкой 2 крейсеров, 4 эсминцев и других кораблей. В июле 1933 СТО принял постановление «О программе военно-­морского строительства на 1933–1938 годы»: намечалось построить 8 крейсеров, 10 лидеров эскадренных миноносцев, 40 эсминцев, 69 больших, 200 средних и 100 малых подводных лодок, 42 тральщика и 252 торпедных катера. Флот также предусматривалось усилить морской авиацией, которая на 1939 г. составит 253 самолета. РККФ состоял из Балтийского и Черноморского флотов, а также 30 речных флотилий. В 1932 также был сформирован флот на Тихом океане, а в 1933 был организован Северный флот . Личный состав флота пострадал от репрессий в ходе Большого террора 1937–1938. С 1938 именовался ВМФ СССР.

Лит. : Хесин С. С. В. И. Ленин и организация Красного Флота // Вопросы истории. 1970. № 2. С. 3–17; Ачкасов В. И., Басов А. В., Сумин А. И. и др. Боевой путь Советского Военно-­Морского Флота. М., 1988; Назаренко К. Б. К вопросу о принципах организационного строительства Красного флота в начале 1920‑х годов // Россия в XX веке: проблемы политической, экономической и социальной истории. СПб., 2008. С. 136–144. Д. К. Баканов.