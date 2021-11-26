ПРАВИТЕЛЬСТВО ЮГА РОССИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЮГА РОССИИ - правительство П.Н. Вран­ге­ля , од­но из пра­ви­тельств Бе­ло­го дви­же­ния в Гражданскую вой­ну 1917-1922 в Рос­сии.

Об­ра­зо­ва­но в Се­ва­сто­по­ле 11 апреля 1920 года генерал-лейтенантом П.Н. Вран­ге­лем как Со­вет при глав­но­ко­ман­дую­щем Воо­руженными си­ла­ми Юга Рос­сии.

В его со­став во­шли на­чаль­ни­ки центральных управ­ле­ний: во­ен­но­го (генерал-лейтенант В.Е. Вязь­ми­ти­нов), мор­ско­го (ви­це-адмирал А.М. Ге­ра­си­мов), гра­ж­дан­ско­го (С.Д. Твер­ской, мо­нар­хист; ве­да­ло Государственной стра­жей (по­ли­ция), ме­ст­ной ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей, зем­ле­де­ли­ем и зем­ле­уст­рой­ст­вом, например, про­све­ще­ни­ем), снаб­же­ний (генерал-лейтенант П.Э. Виль­чев­ский; уп­разд­не­но в ав­гу­сте), фи­нан­сов (М.В. Бер­нац­кий), иностранных сно­ше­ний (П.Б. Стру­ве), юс­ти­ции (Н.Н. Та­ган­цев, ли­бе­рал), государственного кон­тро­лё­ра (А.А. Ва­силь­ев, с ию­ня - Н.В. Са­вич, ок­тяб­рист), с ию­ня - ру­ко­во­ди­те­ли вновь об­ра­зо­ван­ных управ­ле­ний тор­гов­ли и промышленности (В.С. Нал­бан­дов, ка­дет) и зем­ле­де­лия и зем­ле­уст­рой­ст­ва (Г.В. Глин­ка, мо­нар­хист).

19 августа 1920 года, в мо­мент наи­боль­ше­го ус­пе­ха де­сан­тов «Рус­ской ар­мии» на Ку­бани, Со­вет пе­ре­име­но­ван в Правительство Юга России, а в его со­став вве­де­ны ата­ма­ны и пред­се­да­те­ли пра­ви­тельств Дон­ско­го, Ку­бан­ско­го, Тер­ско­го и Ас­т­ра­хан­ско­го ка­зачь­их войск (по со­гла­ше­нию с ни­ми от 4 августа внеш­ние сно­ше­ния, управ­ле­ние ве­ду­щи­ми сек­то­ра­ми эко­но­ми­ки ка­зачь­их «го­су­дар­ст­вен­ных об­ра­зо­ва­ний» бы­ли «пре­дос­тав­ле­ны вла­сти» глав­ко­ма); фак­ти­че­ски они не име­ли влия­ния в пра­ви­тель­ст­ве, на его за­се­да­ния при­гла­ша­лись не все­гда.

Власть Правительства Юга России в сентябре 1920 года, при наи­боль­ших ус­пе­хах «Рус­ской ар­мии», рас­про­стра­ня­лась на тер­ри­то­рию Тав­ри­че­ской губернии и час­тич­но Ека­те­ри­но­слав­ской губернии. Оно бы­ло при­зна­но Фран­ци­ей 10 августа 1920 года.

Правительство Юга России рас­смат­ри­ва­ло шта­ты уч­ре­ж­де­ний, хо­да­тай­ст­ва об от­пус­ке де­нег на их со­дер­жа­ние, про­ек­ты внеш­не­тор­го­вых до­го­во­ров, зе­мель­ной и зем­ской ре­форм. Со­стоя­лось 54 за­се­да­ния пра­ви­тель­ст­ва (про­во­ди­лись в сред­нем два­ж­ды в не­де­лю). На них пред­се­да­тель­ст­во­вал помощник глав­ко­ма и начальник его шта­ба генерал-лейтенант П.Н. Ша­ти­лов, с ию­ня - помощник глав­ко­ма по гражданской час­ти А.В. Кри­во­ше­ин (с ав­гу­ста пред­се­да­тель Правительство Юга России).

Осо­бо важ­ные за­се­да­ния вёл сам П.Н. Вран­гель. Он счи­тал, что Осо­бое со­ве­ща­ние при глав­но­ко­ман­дую­щем Воо­ру­жён­ны­ми си­ла­ми Юга Рос­сии ог­ра­ни­чи­ва­ло власть генерал-лейтенанта А.И. Де­ни­ки­на , ви­дел в этом од­ну из при­чин его по­ра­же­ния. При­шёл к вы­во­ду, что «ле­вая по­ли­ти­ка» долж­на про­во­дить­ся «пра­вы­ми ру­ка­ми», и на­де­лил Со­вет ис­клю­чи­тель­но со­ве­щательными функ­ция­ми. Он ут­вер­ждал ре­ше­ния Со­ве­та и из­да­вал их в ви­де сво­их при­ка­зов. Многие во­про­сы ре­ша­лись, ми­нуя правительство, Вран­ге­лем и Кри­во­шеи­ным или на со­ве­ща­ни­ях у глав­ко­ма с уча­стием Ша­ти­ло­ва, Кри­во­шеи­на, стар­ших на­чаль­ни­ков ар­мии и фло­та и при­гла­шён­ных спе­циа­ли­стов.

В со­от­вет­ст­вии с при­ка­зом П.Н. Вран­ге­ля от 7 июня 1920 года («при­каз о зем­ле») правительство ус­пе­ло про­вес­ти вы­бо­ры во все уезд­ные и в боль­шин­ст­во во­ло­ст­ных зе­мель­ных со­ве­тов, ко­то­рым бы­ло пре­до­став­ле­но пра­во рас­пре­де­лять ме­ж­ду кре­сть­я­на­ми в соб­ст­вен­ность зем­лю, за­хва­чен­ную ра­нее у по­ме­щи­ков (часть зем­ли под­ле­жа­ла воз­вра­ще­нию преж­ним вла­дель­цам, за от­чу­ж­дён­ную часть правительство долж­но бы­ло вы­пла­тить им ком­пен­са­цию). До кон­ца ок­тяб­ря бы­ли про­ве­де­ны раз­де­лы не­сколь­ких по­ме­щичь­их име­ний. правительство на­ча­ло ра­бо­ту по соз­да­нию на ос­но­ве зе­мель­ных со­ве­тов во­ло­ст­ных зем­ских уч­ре­ж­де­ний (при­каз глав­ко­ма от 28 июля 1920 года), по­ря­док вы­бо­ров в ко­то­рые обес­пе­чи­вал пре­об­ла­да­ние кре­сть­ян - соб­ст­вен­ни­ков зем­ли.

С ию­ля Правительство Юга России осу­ще­ст­в­ля­ло государственную мо­но­по­лию на хлеб­ный экс­порт. По­пус­ти­тель­ст­во ва­лют­ной спе­ку­ля­ции, от­каз от фи­нан­со­вой ре­фор­мы из-за опа­се­ний на­нес­ти по­те­ри иму­щим сло­ям на­се­ле­ния, а так­же не­ог­ра­ни­чен­ная эмис­сия собств. де­неж­ных зна­ков при­ве­ли к их обес­це­ни­ва­нию и ост­ро­му де­фи­ци­ту бюд­же­та. Рас­ту­щие на этой поч­ве до­ро­го­виз­на, то­вар­ный де­фи­цит и спе­ку­ля­ция ка­та­ст­ро­фи­че­ски ухуд­ша­ли ма­те­ри­аль­ное по­ло­же­ние на­се­ле­ния на под­кон­троль­ной Правительство Юга России тер­ри­то­рии. Уве­ли­че­ние шта­тов уч­ре­ж­де­ний, ост­рая меж­ве­домственная кон­ку­рен­ция за край­не ог­ра­ни­чен­ные бюд­жет­ные сред­ст­ва, сла­бость ме­ст­ных уч­ре­ж­де­ний, низ­кая слу­жеб­ная дис­ци­п­ли­на чи­нов­ни­ков, взя­точ­ни­че­ст­во, каз­но­крад­ст­во, во­ло­ки­та и бю­ро­кра­тизм тор­мо­зи­ли про­ве­де­ние на­ча­тых П.Н. Вран­ге­лем ре­форм, сры­ва­ли государственное ре­гу­ли­ро­ва­ние тор­гов­ли и снаб­же­ние ар­мии.

Правительство Юга России пре­кра­ти­ло су­ще­ст­во­ва­ние 11 ноября 1920 года в свя­зи с эва­куа­ци­ей «Рус­ской ар­мии» из Кры­ма.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)