ПРАВИТЕЛЬСТВО ЮГА РОССИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЮГА РОССИИ - правительство П.Н. Врангеля, одно из правительств Белого движения в Гражданскую войну 1917-1922 в России.
Образовано в Севастополе 11 апреля 1920 года генерал-лейтенантом П.Н. Врангелем как Совет при главнокомандующем Вооруженными силами Юга России.
В его состав вошли начальники центральных управлений: военного (генерал-лейтенант В.Е. Вязьмитинов), морского (вице-адмирал А.М. Герасимов), гражданского (С.Д. Тверской, монархист; ведало Государственной стражей (полиция), местной администрацией, земледелием и землеустройством, например, просвещением), снабжений (генерал-лейтенант П.Э. Вильчевский; упразднено в августе), финансов (М.В. Бернацкий), иностранных сношений (П.Б. Струве), юстиции (Н.Н. Таганцев, либерал), государственного контролёра (А.А. Васильев, с июня - Н.В. Савич, октябрист), с июня - руководители вновь образованных управлений торговли и промышленности (В.С. Налбандов, кадет) и земледелия и землеустройства (Г.В. Глинка, монархист).
19 августа 1920 года, в момент наибольшего успеха десантов «Русской армии» на Кубани, Совет переименован в Правительство Юга России, а в его состав введены атаманы и председатели правительств Донского, Кубанского, Терского и Астраханского казачьих войск (по соглашению с ними от 4 августа внешние сношения, управление ведущими секторами экономики казачьих «государственных образований» были «предоставлены власти» главкома); фактически они не имели влияния в правительстве, на его заседания приглашались не всегда.
Власть Правительства Юга России в сентябре 1920 года, при наибольших успехах «Русской армии», распространялась на территорию Таврической губернии и частично Екатеринославской губернии. Оно было признано Францией 10 августа 1920 года.
Правительство Юга России рассматривало штаты учреждений, ходатайства об отпуске денег на их содержание, проекты внешнеторговых договоров, земельной и земской реформ. Состоялось 54 заседания правительства (проводились в среднем дважды в неделю). На них председательствовал помощник главкома и начальник его штаба генерал-лейтенант П.Н. Шатилов, с июня - помощник главкома по гражданской части А.В. Кривошеин (с августа председатель Правительство Юга России).
Особо важные заседания вёл сам П.Н. Врангель. Он считал, что Особое совещание при главнокомандующем Вооружёнными силами Юга России ограничивало власть генерал-лейтенанта А.И. Деникина, видел в этом одну из причин его поражения. Пришёл к выводу, что «левая политика» должна проводиться «правыми руками», и наделил Совет исключительно совещательными функциями. Он утверждал решения Совета и издавал их в виде своих приказов. Многие вопросы решались, минуя правительство, Врангелем и Кривошеиным или на совещаниях у главкома с участием Шатилова, Кривошеина, старших начальников армии и флота и приглашённых специалистов.
В соответствии с приказом П.Н. Врангеля от 7 июня 1920 года («приказ о земле») правительство успело провести выборы во все уездные и в большинство волостных земельных советов, которым было предоставлено право распределять между крестьянами в собственность землю, захваченную ранее у помещиков (часть земли подлежала возвращению прежним владельцам, за отчуждённую часть правительство должно было выплатить им компенсацию). До конца октября были проведены разделы нескольких помещичьих имений. правительство начало работу по созданию на основе земельных советов волостных земских учреждений (приказ главкома от 28 июля 1920 года), порядок выборов в которые обеспечивал преобладание крестьян - собственников земли.
С июля Правительство Юга России осуществляло государственную монополию на хлебный экспорт. Попустительство валютной спекуляции, отказ от финансовой реформы из-за опасений нанести потери имущим слоям населения, а также неограниченная эмиссия собств. денежных знаков привели к их обесцениванию и острому дефициту бюджета. Растущие на этой почве дороговизна, товарный дефицит и спекуляция катастрофически ухудшали материальное положение населения на подконтрольной Правительство Юга России территории. Увеличение штатов учреждений, острая межведомственная конкуренция за крайне ограниченные бюджетные средства, слабость местных учреждений, низкая служебная дисциплина чиновников, взяточничество, казнокрадство, волокита и бюрократизм тормозили проведение начатых П.Н. Врангелем реформ, срывали государственное регулирование торговли и снабжение армии.
Правительство Юга России прекратило существование 11 ноября 1920 года в связи с эвакуацией «Русской армии» из Крыма.