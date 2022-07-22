Последний день царской семьи: трагический финал В ночь с 16 на 17 июля 1918 года последний русский император Николай II был расстрелян вместе со своей семьёй и свитой в доме Ипатьева в Екатеринбурге На чтение: 2 минуты

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года последний русский император Николай II был расстрелян вместе со своей семьёй и свитой в доме Ипатьева в Екатеринбурге.

Императорская фамилия после отставки Николая II была выслана в августе 1917 года в Тобольск. С приходом к власти большевиков вопрос о судьбе последнего императора стал ощущаться острее. К весне 1918 года было принято важное решение: перевезти Николая Александровича и его семейство в Екатеринбург. 30 апреля 1918 года поезд с царской семьёй прибыл в столицу Урала. С железнодорожной станции их сопроводили на автомобилях в дом Ипатьева. В сопровождении была грузовая машина с хорошо вооружённым отрядом бойцов красной гвардии. Помимо семьи, в доме проживала свита: повар Иван Михайлович Харитонов, врач Евгений Сергеевич Боткин, камер-лакей Алексей Егорович Трупп, горничная Анна Степановна Демидова, а также поварёнок Леонид Седнёв.

Царская семья: день 16 июля

С утра член коллегии Уральской областной ЧК Юровский, отвечавший за охрану царской семьи, принёс куриные яйца для цесаревича Алексея. В саду Ипатьевского дома приблизительно с 15:00 до 16:00 семья в составе Николая Александровича, наследника, Великих княжон (за исключением Ольги Николаевны) совершали прогулку. Это подтверждали показания караульных Летемина и Якимова.

Княжна Ольга Николаевна и матушка-императрица Александра Фёдоровна находились в доме, вероятнее всего, занимались перекладыванием драгоценностей семейства. Существует мнение о том, что члены императорской семьи готовились к отъезду. Немецкая сторона всё же настаивала на вывозе царской фамилии за пределы Советской России, но председатель ВЦИК Яков Свердлов не спешил выполнять все условия зарубежных партнёров, а лишь изображал бурную деятельность в данном вопросе. Такой обмен сулил получение солидной суммы на благо ВКП(б). Уральское руководство большевиков готовило отъезд царской семьи в Москву. По словам комиссара железнодорожной станции Гуляева, речь об этом уже шла 15 июля. Также эту информацию подтверждал комиссар штаба резерва РККА Кучеров.

По словам священника Никольской церкви на Верх-Исетском заводе Приходько, 16 июля жители были намеренно удалены из леса рядом с заводом и деревней Копятки. Из Ипатьевского дома был удалён поварёнок Леонид Седнев. Дневник Александры Фёдоровны также подтверждает исчезновение Седнева.

К вечеру от Исполкома ВЦИКа из Перми поступил приказ об истреблении царской семьи. Большевики мотивировали это решение большой вероятностью захвата императорской фамилии белогвардейцами или немцами.

В 20:00 семья и её свита собралась за столом для ужина. Супружеская чета, как обычно, после трапезы играла в безик ( карточная игра ). Ко сну семья отошла в 22:30, однако один из участников команды убийц Михаил Медведев (Кудрин) утверждал, что заключённые в Ипатьевском доме заснули после полуночи.

Ночь расстрела в Ипатьевском доме

В половину второго ночи к дому подъехал грузовик. Был разбужен императорский врач Боткин, которому приказали передать всем узникам Ипатьевского дома срочно покинуть помещения. Такая мера была обусловлена тревожной ситуацией в городе. Спустя почти 40 минут все члены императорской семьи и её свиты находились внизу. Расстрельная команда сопроводила заключённых в полуподвальное помещение. В неё непосредственно входил сам Яков Юровский, его помощник Григорий Никулин, Михаил и Петр Медведевы, Петр Ермаков.

Государь-император нес сына на руках. Помещение было без стульев, и бывшая императрица обратилась с просьбой к коменданту Юровскому предоставить посадочные места. Просьба была исполнена: в помещение принесли два стула, на котором разместились Александра Фёдоровна и цесаревич Алексей. Все остальные разместились вдоль стены. Чекист Яков Юровский пригласил в помещение расстрельную команду: был зачитан приговор. Военный комендант дома позднее вспоминал, что сказал Николаю Александровичу напоследок: “…я тут же, насколько помню, сказал Николаю примерно следующее, что его царственные родственники и близкие как в стране, так и за границей, пытались его освободить, а что Совет рабочих депутатов постановил их расстрелять”.

В районе 2 часов ночи все члены царской семьи и её свиты были убиты. Беспорядочная стрельба изначально не смогла сразу убить всех: команда ещё произвела несколько выстрелов. Тех, кто ещё подавал хоть какие-нибудь признаки жизни, закололи штыками.

Были также убиты любимые питомцы императорской фамилии, которые подняли вой – бульдог французской породы Ортино и спаниель Джимми. В живых остался спаниель Джой – пес цесаревича.

Отряд попытался замести следы: во время расстрела царской семьи у дома был заведён мотор грузовика, звук от которого едва заглушал выстрелы. После расстрела была проведена уборка помещений и были конфискованы драгоценности императорской фамилии. Яков Юровский занялся уничтожением трупов узников Ипатьевского дома.

17 июля 1918 года стал днём, когда чудовищное убийство семейства последнего императора положило конец всем надеждам на прежний путь монархии в России.

Обложка: domrz.ru