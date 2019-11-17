Первая конная армия: чему белые научили красных История появления самого знаменитого соединения Красной Армии времен Гражданской войны «Мы – красные кавалеристы, и про нас былинники речистые ведут рассказ…» Некогда этот запев известного и популярного «Марша Буденного», авторами которого стали братья Покрассы, полюбился, наверное, каждому жителю Советского Союза. Но известность этого произведения явно уступала известности Первой конной армии, гимном которой оно стало. За десятилетия, прошедшие с 17 ноября 1919 года, когда Реввоенсовет Южного фронта принял решение о создании уникального оперативно-стратегического соединения, история Конармии стала легендарной, а сама она превратилось в символ всей Красной Армии времен Гражданской войны. Хотя в реальности численный состав армии Семена Буденного составлял всего около... На чтение: 3 минуты

История появления самого знаменитого соединения Красной Армии времен Гражданской войны

«Мы – красные кавалеристы, и про нас былинники речистые ведут рассказ…» Некогда этот запев известного и популярного «Марша Буденного», авторами которого стали братья Покрассы, полюбился, наверное, каждому жителю Советского Союза. Но известность этого произведения явно уступала известности Первой конной армии, гимном которой оно стало. За десятилетия, прошедшие с 17 ноября 1919 года, когда Реввоенсовет Южного фронта принял решение о создании уникального оперативно-стратегического соединения, история Конармии стала легендарной, а сама она превратилось в символ всей Красной Армии времен Гражданской войны . Хотя в реальности численный состав армии Семена Буденного составлял всего около 30 тысяч человек (при том, что общая численность РККА того периода достигала 5 миллионов).

Белый опыт на красный лад

Хотя кавалерия являлась одним из главных родов войск в вооруженных силах большинства стран начала ХХ века, конные армии нигде не создавались. В составе Русской императорской армии имелись конные корпуса, причем в достаточном количестве — свыше полутора десятков регулярных и сводных, но более крупные соединения так и не появились. Причиной тому был позиционный характер боевых действий: в годы Первой мировой войны солдаты всех сторон и фронтов отчаянно зарывались в землю, а оборона приобретала настолько глубоко эшелонированную структуру, что не приходилось и думать о ее прорыве с помощью конных соединений. Совсем иной оказалась Гражданская война в России: позиционные бои имели нерегулярный характер, фронт никогда не был сплошным, а плотность огня была сравнимой с плотностью сторожевого охранения на Первой мировой.

Именно в таких условиях конница и приобретала совершенно иное – решающее значение как род войск и как стратегический инструмент, который первыми применили белые. 3-й Кубанский корпус генерал-лейтенанта Андрея Шкуро и 4-й Донской конный корпус генерал-лейтенанта Константина Мамонтова настолько удачно действовали в тылах Красной Армии, что вскоре этот опыт решено было перенять. РККА требовались собственные крупные кавалерийские соединения, способные автономно действовать на тыловых коммуникациях противника, нарушая его систему управления и снабжения и даже захватывая крупные населенные пункты. В конечном счете такие действия существенно облегчали задачу прорыва фронта для пехотных и смешанных соединений — а именно это и требовалось. Но прошел почти месяц после того, как идея формирования крупного оперативно-стратегического объединения кавалерии была оценена и обсуждена советским Реввоенсоветом. И только 17 ноября 1919 года РВС Советской России наконец принял решение о создании Первой конной армии — первой не только в Красной Армии, но и в России, и даже в мире.

Бойцы Первой конной армии Буденного на митинге, начало 1920 года

Источник: russiainphoto.ru

Кто придумал Первую конную

При упоминании Первой конной сразу же всплывает имя ее командира Семена Буденного, которого чаще всего считают инициатором создания армии. В действительности же к появлению уникального военного соединения приложили руку несколько человек. В их числе были один из самых популярных в начале Гражданской войны красных конников — Борис Думенко (нередко именно ему и приписывают идею создания конной армии, хотя доказательств этому нет), а также будущий командир Второй конной армии Филиппа Миронова. В советской историографии утверждалось, что постановление о создании новой армии Реввоенсовет Южного фронта принимал на основании предложения Иосифа Сталина , который был в то время его активным членом. Последняя версия вряд ли далека от истины: в число руководителей нового соединения вошли в первую очередь люди, с которым Сталин близко познакомился во время обороны Царицына летом 1919 года. Да и в дальнейшем именно красные командиры и комиссары, прошедшие через Первую конную армию, пользовались особым доверием Сталина, а сам он принимал самое активное участие в судьбе этого соединения.

Но кто бы ни стоял у истоков Первой конной, а на место ее командующего в ноябре 1919 года не было иной кандидатуры, кроме командира конного корпуса Семена Буденного. К этому времени его предыдущий командир, Борис Думенко, едва оправившись после ранения в легкое, уже командовал другим соединением – конно-сводным корпусом, и снимать его с этого поста никто не собирался. Так что Первая конная армия формировалась сразу под командованием будущего маршала и самого знаменитого советского конника, который, как и армия, был символом советской кавалерии до самого конца ее существования.

Реввоенсовет Первой Конной армии (слева направо): Климент Ворошилов, Семен Буденный, Ефим Щаденко, начало 1920 года

Источник: topwar.ru

От Харькова до Крыма

Первоначально в состав Первой конной армии вошли 1-й конный корпус под командованием Семена Буденного и три дивизии: 4-я кавалерийская под командованием Оки Городовикова, 6-я под командованием Семена Тимошенко и 11-я под командованием Василия Матузенко. Членами Реввоенсовета армии стали (помимо Буденного) еще два человека — члены РВС Южного фронта Климент Ворошилов и Ефим Щаденко, а секретарем — Сергей Орловский, будущий главный военный прокурор РККА. И первые же бои с участием новой конной армии доказали, что ее создание было не только оправданным, но и своевременным. Участвуя в Харьковской наступательной операции, армия нанесла мощный удар по деникинскому фронту: ей удалось вклиниться между Добровольческой и Донской армиями, что привело потом к опрокидыванию фронта белых. Стоит заметить, что в этих боях красные конники сошлись, что называется, клинком к клинку с теми, кто невольно поспособствовал появлению 1-й Конной, к примеру, с конным корпусом генерала Мамонтова, и эта встреча была несчастливой для мамонтовцев.

Чуть позже, уже в конце зимы 1920 года, армия Буденного участвовала в крупнейшем кавалерийском сражении Гражданской войны (общее число сражавшихся — порядка 25 тысяч сабель) и сумела одержать победу над конными соединениями белых, а позднее сыграла важнейшую роль в наступлении Красной Армии на Северном Кавказе. После этого Первая конная была переброшена на Польский фронт, и тут военная удача отвернулась. Успешно начав кампанию и дойдя до Львова, армия приняла участие в Варшавской операции, которая завершилась для нее окружением под Замостьем, и вырваться оттуда буденновцам удалось лишь ценой тяжелых потерь. Выведенная в резерв и пополненная, Первая конная армия затем принимала участие в наступлении в Крыму , где уникальное кавалерийское соединение и оставалось в составе Вооруженных сил Украины и Крыма вплоть до своего расформирования в 1921 году.

Один из отрядов Первой Конной армии летом 1920 года

Источник: newsland.com

Питомцы Конармии

Создание и боевое применение Первой конной армии стали уникальным опытом, повторить который не удалось больше ни одной стране в мире. Впрочем, у них в этом не было необходимости: таких масштабных и специфических локальных войн, как Гражданская война в России, больше не случалось. К тому же опыт Первой конной показал, что подобного рода оперативно-стратегические соединения кавалерии эффективны лишь в условиях высокомобильных боевых действий, когда фронт не имеет сплошной линии, а оборона глубоко не эшелонируется. В противном случае кавалерийские армии теряют свое главное преимущество — подвижность, и уже не способны глубокими тыловыми рейдами обеспечивать условия для наступления остальных армейских соединений.

Тем не менее можно насчитать не один десяток известных советских военачальников, которые вышли из рядов Первой конной. Начать с того, что среди них были двое из пяти первых советских маршалов — Семен Буденный и Климент Ворошилов. Маршалами стали вскоре конармейцы Семен Тимошенко и Григорий Кулик, а в годы войны этого высокого воинского звания были удостоены, например, начинавшие военную карьеру в 1-й Конной маршалы Андрей Еременко, Кирилл Мерецков и Кирилл Москаленко. Наконец, Конармия дала двух из трех наркомов обороны межвоенного периода — Ворошилова и Тимошенко. Но никогда больше после 1921 года в РККА конные армии не создавались, а на смену им в роли соединений, предназначенных для прорыва линии фронта и рейдов по тылам противника, выступали уже танковые армии.

Три будущих маршала СССР из числа командиров Первой Конной армии (слева направо): Семен Тимошенко, Семен Буденный, Климент Ворошилов, 1921 год

Источник: stalingrad.vpravda.ru

Обложка: «Трубачи Первой конной армии». Картина художника Михаила Грекова, 1934 год. Источник: commons.wikimedia.org

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