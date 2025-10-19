Памятник к 100-летию Кронштадтского восстания В декабре 2021 года в Кронштадте был установлен памятник в честь 100-летия со дня трагических событий На чтение: 2 минуты

В декабре 2021 года в Кронштадте был установлен памятник к 100-летию трагических событий.

Конкурс на мемориал, посвящённый восстанию балтийских матросов, был объявлен Российским военно-историческим обществом в 2020 году. А в 2021 году появился сам памятник.

Центральная фигура монумента — это матрос, идущий по мраморной льдине. По замыслу создателей, Дениса Стритовича и Тимура Юрченко, обернувшийся матрос надеется на то, «что общество сделает выводы из трагических уроков истории и революционных потрясений…»

Матросы против советской власти

В 1920 году огонь Гражданской войны начал постепенно угасать. Пётр Врангель со своим войском покинул Россию. Поскольку больше не подразумевалось масштабных конфликтов, советская власть решила сократить численность Красной армии. Вчерашние солдаты начали возвращаться домой. И увиденное их разочаровало. Военный коммунизм не справлялся с поставленными задачами.

Страна, лежащая в руинах из-за Гражданской войны, никак не могла найти путь к спасению. Мощные экономические проблемы привели к тому, что среди рабочих и крестьян становилось всё больше недовольных.

При этом народ не говорил о смене режима. Советская власть по-прежнему пользовалась поддержкой. Но шло время, а ситуация становилась только хуже. Многие предприятия, не справившись с кризисом, были закрыты, а рабочие оказались без средств к существованию. Всё недовольство вылилось в восстания. Вооружённые бунты произошли в Тамбовской и Воронежской губерниях, на Дону и Кубани…

В феврале 1921 года рабочие Петрограда узнали, что власть планирует закрыть несколько крупных предприятий. В списке находился и Путиловский завод. Получалось так, что весной без работы осталось бы несколько десятков тысяч человек. Обстановка накалилась до предела.

24 числа в Петрограде начались массовые волнения. Народ требовал от властей исправить бедственное экономическое положение и решить проблемы простых людей. Однако местный комитет РКП(б) пришёл к выводу, что рабочие взбунтовались, и ввёл военное положение. Последовали аресты активистов. События в городе заинтересовали балтийских матросов из Кронштадта, расположенного на острове Котлин. Однако рубить с плеча они не стали. Было принято решение разобраться в ситуации.

28 февраля команды линкоров «Севастополь» и «Петропавловск» провели собрание. Балтийские матросы решили поддержать митингующих рабочих и предъявить требования властям: провести новые выборы Советов, разрешить деятельность других партий, снять ряд запретов, в частности на свободную торговлю. В общей сложности, резолюция состояла из 15 пунктов. Так в Кронштадте вспыхнул новый очаг недовольства. Несмотря на то что матросы не призывали большевиков сложить полномочия, в Москве посчитали иначе. Однако сначала представители власти попытались погасить мятеж переговорами.

На остров Котлин прибыл Михаил Калинин. Он выступил перед митингующими матросами, но его речь не изменила их взглядов. После этого в самом Кронштадте произошло заседание партийного комитета. Был поднят вопрос о вооружённом подавлении мятежа. Но осуществить его своими силами не получилось.

Советская власть против матросов

В экстренном порядке Котлин покинули представители Высшей партийной школы, а также чекисты. На сторону мятежников перешёл генерал Александр Козловский, который командовал артиллерией Кронштадта. Вскоре в городе появился Временный революционный комитет. Его возглавил Степан Петриченко — старший писарь линкора «Петропавловск». Именно Петриченко стал лидером мятежа. Обе стороны конфликта готовились к ожесточённому противостоянию.

Масла в огонь подливала пресса. Стоит отметить, что Кронштадтское восстание сопровождалось большим количеством дезинформации, которая влияла и на мятежников, и на красноармейцев. В английских газетах появились новости о том, что балтийские моряки атаковали Петроград и Москву, а Ленин и Троцкий, не дожидаясь результата восстания, сбежали в Крым.

Не отставали и советские газеты. В Кронштадтском мятеже был замечен «белогвардейский след». Эта версия появилась в первую очередь из-за Козловского. Будучи генерал-майором Русской императорской армии, он перешёл на сторону красных. А теперь в газетах писали, что Александр Николаевич стал «главарём мятежа». Но все эти новости не соответствовали действительности. Балтийские матросы не обстреливали Кронштадт, Ленин с Троцким не сбегали, а Козловский не стоял во главе бунта.

Советская власть спешила. Наступила весна, скоро должен был вскрыться лёд в Финском заливе. Соответственно, доступ к Котлину для красноармейцев был бы значительно усложнён. Подавление мятежа возглавил Лев Троцкий. 4 марта он потребовал от матросов «немедленной и безоговорочной капитуляции». Но получил отказ.

7 марта начался штурм Кронштадта. Но он закончился безрезультатно. На следующий день красноармейцы вынуждены были отступить, понеся ощутимые потери. На протяжении нескольких дней Лев Троцкий и Михаил Тухачевский готовили войска для второй попытки. Время поджимало, нужно было действовать быстро, поэтому военачальники бросили на штурм свыше 24 тысяч солдат, более 600 орудий и пулемётов. Атака шла при поддержке 25 самолётов.

18 марта 1921 года мятеж был подавлен. Часть бунтовщиков, в том числе Петриченко и Козловский, сумели вырваться и сбежать в Финляндию. Тех, кто остался в Кронштадте, ждала печальная участь. Более 3 тысяч человек, которых определили как «активных участников мятежа», были арестованы. Одних приговорили к расстрелу, других — к различным срокам заключения. Но были и те, кто получил год общественных работ условно или не понёс какого-либо наказания.

Линкор «Петропавловск» был переименован в «Марат», а «Севастополь» - в «Парижскую Коммуну». Кронштадтский мятеж, который унёс в общей сложности жизни около 3 тысяч человек, стал одним из заключительных масштабных столкновений на закате Гражданской войны.

Все участники Кронштадтского восстания были реабилитированы посмертно. Произошло это в начале 1994 года по решению президента Бориса Ельцина.