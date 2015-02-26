Очерки истории гражданской войны на Дону (февраль – апрель 1918 г.)
Очерки истории гражданской войны на Дону (февраль – апрель 1918 г.)
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Бугаев А.В. Очерки истории гражданской войны на Дону (февраль – апрель 1918 г.). — Ростов н/Д: ЗАО «Книга», 2014. – 384 с.
Третий том «Очерков …» посвящен первому советскому территориальному образованию, оформленному на берегах Дона весной 1918 г. Об условиях его возникновения и развития, о противоречиях и трудностях, с которыми пришлось столкнуться с первых дней, о заявленных целях и попытках их достижения, о непрекращающейся борьбе и предопределенном падении и о людях, как связавших себя с Советами, так и не принявших их, рассказывает эта книга.
Но также и о том, что во многом предопределило создание Донской Советской республики. О перипетиях, растянувшихся на месяцы, мирных переговоров в Брест-Литовске.
8. Донская Советская республика. Брестский мир
8.1. Первые дни. Структура власти. Репрессии
8.2. Организация преследования Добровольческой армии
8.3. Брестский мир
8.3.1. Перемирие 8.3.2. Первый этап переговоров 8.3.3. Второй этап переговоров
8.3.4. В Украине 8.3.4.1. Разрыв с Радой. Выступление 2-го Гвардейского корпуса 8.3.4.2. Харьков 8.3.4.3. I съезд Советов Украины. Образование Советского правительства. Червонное казачество 8.3.4.4. Выступление советских войск. Полтава. Екатеринослав. Круты 8.3.4.5. Январское восстание 8.3.4.6. Падение Киева 8.3.4.7. Донецко-Криворожская республика
8.3.5. «Украинский» Брестский мир. Ультиматум 8.3.6. Псковско-Нарвские бои 8.3.7. Подписание договора
8.4. Трения с казачеством. Гибель Голубова. Гибель М.П. Богаевского
8.5. В Украине
8.5.2. Полтава. Екатеринослав. II съезд Советов Украины
8.6. Украинцы в Таганроге. Донская Советская республика. Анархисты. Агитаторы
8.7. I съезд Советов Донской области
8.8. Таганрогское совещание украинских большевиков. Падение Донецко-Криворожской республики. Чертково
8.9. Ростово-Нахичеванская трудовая коммуна
8.10. Выступление. Последние дни
8.11. Гибель экспедиции Подтёлкова
Эпилог Приложение Список карт Список использованной литературы
Обложка: обложка книги «Бугаев А. Очерки истории гражданской войны на Дону (февраль - апрель 1918 г.), 2014г.»
Источник: https://na5ballov.pro