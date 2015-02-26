Очерки истории гражданской войны на Дону (февраль – апрель 1918 г.) Очерки истории гражданской войны на Дону (февраль – апрель 1918 г.) На чтение: 1 минута

Бугаев А.В. Очерки истории гражданской войны на Дону (февраль – апрель 1918 г.). — Ростов н/Д, 2012. — 400 с.

Второй том «Очерков …» целиком посвящен походам добровольческих формирований — 1-му Кубанскому (Ледяному) генерала Корнилова и походу Бригады полковника Дроздовского.

О том, какие испытания выпали на долю участников походов, о бесконечных боях, о надежде, сменявшейся разочарованием, о решимости отчаяния, порождающей новые надежды … о том, что само добровольцы назвали впоследствии «Анабазисом», рассказывает эта книга.

От автора

Вступление

6. 1-й Кубанский (Ледяной) поход Добровольческой армии 6.1. От Ростова к Ольгинской. Переформирование армии 6.2. Хомутовская. Движение Армии к Егорлыкской 6.3. Лежанка 6.4. На Кубани

6.4.1. Февраль. Размежевание 6.4.2. Октябрь. Собирание сил 6.4.3. Добровольческие формирования. Капитан Покровский 6.4.4. Энем. Афипская 6.4.5. Равновесие. Бардиж. Полковник Покровский 6.4.6. Звезда Сорокина. Выселки. Оставление Екатеринодара

6.5. Выселки 6.6. Кореновская 6.7. Усть-Лабинская 6.8. За Кубанью 6.9. Бой у Филипповского. Аулы 6.10. Кубанский отряд. Ледяной поход. Новодмитриевская 6.11. Соединение. Афипская 6.12. Екатеринодар

6.12.1. Елизаветинская 6.12.2. Перед штурмом 6.12.3. Атака 6.12.4. Штурм 6.12.5. Рейд генерала Казановича 6.12.6. Гибель Корнилова 6.12.7. Отступление. Атака бригады Эрдели

6.13. Андреевская. Колония Гначбау 6.14. Медведовская. Подвиг генерала Маркова. Прорыв 6.15. Дядьковская. Успенская. Лежанка 6.16. Набег. Завершение похода

7. Поход «дроздовцев» 7.1. Формирование отряда. Начало похода 7.2. От Дубоссар к Бериславу. Владимировка. Воссиятское 7.3. От Каховки к Таганрогу. Акимовка 7.4. Ростов 7.5. Новочеркасск. Земля обетованная

Эпилог Список карт Список использованной литературы

Обложка: обложка книги «Бугаев А. Очерки истории гражданской войны на Дону (февраль - апрель 1918 г.), 2012г.»

Источник: https://na5ballov.pro