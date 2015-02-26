Очерки истории гражданской войны на Дону (февраль 1917 г. – февраль 1918 г.) Очерки истории гражданской войны на Дону (февраль 1917 г. – февраль 1918 г.) На чтение: 1 минута

Бугаев А.В. Очерки истории гражданской войны на Дону (февраль 1917 г. – февраль 1918 г.). — Ростов н/Д, 2010. — 400 с.

История скучна и мертва, лишь когда она тенденциозна, урезана и неполна. Но стоит подойти к ней объективно и непредвзято, история завораживает, куда сильнее приключенческого романа.

Эта книга о самых первых днях и первых боях гражданской войны. О безвестных бойцах «внутреннего фронта», чьи имена в большинстве стерлись из памяти. О значимых событиях и свершениях, ныне незаслуженно забытых. О невыдуманном, не искусственно созданном, но обыденном фронтовом героизме. О солдатских эшелонах, устремившихся к границам Дона и о донской молодежи, вышедшей им навстречу. О казаках, остававшихся поначалу в стороне, и о добровольцах, державших фронт под Таганрогом. И о том, что все было тогда совсем непросто …

Насколько тема гражданской войны востребована и интересна сейчас, судить читателю …

Очерки истории гражданской войны на Дону (февраль 1917 г. – февраль 1918 г.)

От автора

Вступление . Область войска Донского

1. От февраля к октябрю 1.1. Февральская революция 1.2. Февраль на Дону 1.3. Войсковой круг в Новочеркасске. Избрание Каледина Войсковым атаманом. Голубов 1.4. Развал армии. Борьба большевиков за власть 1.5. Корниловское выступление. Петроградская армия Крымова. Быхов 1.6. Отзвуки Корниловского выступления на Дону. Войсковой округ 2-го созыва

2. Октябрь на Дону 2.1. Октябрьские дни 2.2. Бегство Керенского. Краснов под Петроградом 2.3. Октябрь на Дону 2.4. Прибытие Алексеева в Новочеркасск. Начало формирования Алексеевской организации 2.5. Конец Ставки. Бегство «быховцев» на Дон

3. Первые стычки 3.1. Бои за Ростов 3.2. Войсковой округ 3-го созыва. Волнения в Александровске-Грушевском. Есаул Чернецов 3.3. Корнилов в Новочеркасске. Триумвират. Добровольческая армия. Экспедиция. Национальные формирования 3.4. Паритетное правительство. Съезд неказачьего населения Области

4. Эшелонная война 4.1. Стратегический план наступления. Выход советских войск на границы Области 4.2. Первое наступление Сиверса. Ясиновский рудник. Передышка 4.3. Налет Чернецова на Дебальцево. Наступление Саблина 4.4.Продвижение Петрова. Каменский ревком 4.5. Второе наступление Сиверса. Восстание в Таганроге 4.6. Последний рейд Чернецова. Голубов и Подтелков. После Чернецова

5. Падение Дона 5.1. Смерть Каледина 5.2. Атаман Назаров. Войсковой круг 4-го созыва 5.3. Падение Новочеркасска 5.4. Последние бои. Батайск 5.5 Падение Ростова

Эпилог Список карт Список использованный литературы

Обложка: обложка книги «Бугаев А. Очерки истории гражданской войны на Дону (февраль 1917 - февраль 1918 г.), 2010г.»