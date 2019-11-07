Неизлечимо больной гений партизанщины: пять фактов из биографии Нестора Махно Почему последовательный противник Белого движения так и не сумел наладить отношения с большевиками Личность знаменитого анархиста, предводителя крестьянской армии Нестора Махно — одна из самых больших загадок времен Гражданской войны в России. Не раз пользовавшиеся его вооруженной помощью большевики представляли Махно как обычного бандита, белые рассматривали его как опасного противника и гениального тактика, а товарищи-анархисты — как единственного из них, кому удалось хотя бы отчасти реализовать на практике анархические идеи. Родившийся 7 ноября (26 октября по ст. ст.) 1888 года, Нестор Махно прожил без малого 46 лет, но за это время успел стать настоящей легендой: ему приписывали паранормальные способности, умение... На чтение: 3 минуты

Почему последовательный противник Белого движения так и не сумел наладить отношения с большевиками

Личность знаменитого анархиста, предводителя крестьянской армии Нестора Махно — одна из самых больших загадок времен Гражданской войны в России . Не раз пользовавшиеся его вооруженной помощью большевики представляли Махно как обычного бандита, белые рассматривали его как опасного противника и гениального тактика, а товарищи-анархисты — как единственного из них, кому удалось хотя бы отчасти реализовать на практике анархические идеи. Родившийся 7 ноября (26 октября по ст. ст.) 1888 года, Нестор Махно прожил без малого 46 лет, но за это время успел стать настоящей легендой: ему приписывали паранормальные способности, умение оборачиваться волком и даже убивать взглядом. В действительности пятый крестьянский сын, выходец из небольшого села на Екатеринославщине, батрачивший с малых лет, был талантливым организатором, отличным партизанским командиром, прекрасным оратором и неплохим актером, а все остальное добавила молва, неравнодушная к такого рода героям.

От Гуляйполя до Бутырки

С анархизмом Нестор Махно познакомился в шестнадцатилетнем возрасте, вступив в «Крестьянскую группу анархо-коммунистов» (этот кружок был также известен как «Союз вольных хлеборобов»), действующую в его родном селе Гуляйполе. К этому времени за спиной у Махно было полуголодное детство и рано полученный трудовой опыт, так что к эксплуататорам он пылал ненадуманной ненавистью. Период между первой русской революцией и Февральской революцией был временем расцвета русского анархизма, и шестнадцатилетний Нестор активно участвовал во всех операциях кружка, в основном связанных с экспроприациями. Это и привело его в тюрьму: два задержания окончились освобождением, но на третий раз за убийство чиновника военной управы он вместе с шестнадцатью товарищами в 1910 году был приговорен к повешению, которое ему по малолетству заменили на бессрочную каторгу. До нее, правда, Махно так и не доехал: почти семь лет он провел в Бутырской тюрьме в Москве и был освобожден после Февральской революции .

«Крестьянская группа анархо-коммунистов» Гуляйполя в 1907 году. Первый слева в первом ряду — 19-летний Нестор Махно

Источник: commons.wikimedia.org

Как батька Махно с Лениным встречался

Возвращение Нестора Махно на родину было если не триумфальным, то весьма радостным: революционная романтика еще не успела смениться озлоблением, и вырвавшегося из тюрьмы земляка в Гуляйполе встретили с почетом. Махно тут же включился в политическую жизнь, изо всех сил стремясь применить на практике те знания и представления об анархизме, которые получил в тюремной камере от товарищей по заключению. После начала германской оккупации Украины Махно вместе с остатками своей боевой дружины «Черная гвардия» отступил на территорию РСФСР, после чего решил получить более детальное представление о том строе, который создавался на территории этой республики. Именно в рамках этого своего политического турне будущий вожак крестьянской армии встретился в 1918 году с председателем Совнаркома Владимиром Лениным, после чего вернулся на родину — разворачивать революционную борьбу.

Нестор Махно в 1918 году в период формирования повстанческой армии после возвращения из Советской России

Источник: commons.wikimedia.org

Бить белых всегда, а красных — когда надо

Удивительно, но активная революционная и военная деятельность Нестора Махно продолжалась всего три года — с 1918-го по 1921-й. Но за это время он успел не только создать настоящую партизанскую армию и выработать классическую партизанскую стратегию (многими элементами которой через два с половиной десятилетия пользовались советские партизаны), но и повоевать на стороне большевиков. Союз с ними Махно заключал дважды: в 1919 году его армия вошла в состав 1-й Заднепровской советской украинской дивизии Украинского фронта, а в 1920-м отряд махновцев участвовал в освобождении Крыма от врангелевцев. Но оба раза сам Махно и его соратники быстро разрывали отношения с Красной Армией. И оба раза – после того, как большевики пытались распространить на анархистскую вольницу свои регулярные порядки. Однако с белыми Махно сражался последовательно и безусловно: ни Антону Деникину , ни Петру Врангелю не удалось договориться с его армией о совместных боевых действиях. Более того, во всех своих воззваниях Махно называл большевиков временными союзниками, а белых — идейными противниками.

Командир 1-й Заднепровской украинской советской дивизии Павел Дыбенко и командир 3-ей Заднепровской бригады Нестор Махно, конец 1918 года

Источник: commons.wikimedia.org

Комбриг с двумя классами образования

Самым высоким официальным военным званием Нестора Махно стало звание комбрига, полученное в 1919 году, когда его армия вошла в состав Украинского фронта на правах 3-й Заднепровской бригады. В анархической крестьянской республике, созданной Махно на территории родного Гуляйполя и примыкающих уездов Екатеринославской губернии, его называли просто «батькой». При этом никакого систематического образования, прежде всего военного, он так и не получил. В детстве Махно успел окончить два класса земской школы, позднее, в Бутырской тюрьме, расширял свой кругозор, занимаясь математикой и историей под руководством анархиста Петра Аршинова. Но все это не помешало лидеру крестьянской вольницы проявить себя великолепным тактиком, чьи способности не без недовольства, но по справедливости признавали и генерал-лейтенант Антон Деникин, и командарм Михаил Фрунзе . Достаточно сказать, что летом 1919 года прорыв армии Махно из окружения деникинцев и рейд по их тылам во многом предопределили неудачу наступления Деникина на Москву, а в конце 1920 года соединения Красной Армии потерпели при попытке уничтожить основные силы армии Махно неудачу, которую командарм Фрунзе назвал «Андреевским конфузом».

Нестор Махно с супругой Галиной Кузьменко в окружении своих сподвижников, Польша, 1922 год

Источник: commons.wikimedia.org

Смертельное наследство из Бутырки

Несмотря на весь свой талант тактика и партизана, Нестор Махно в конечном итоге потерпел поражение от Красной Армии и был вынужден с небольшим отрядом сподвижников уйти в Румынию. На требование выдать его в Советскую Россию румынское правительство ответило отказом, но и оставлять у себя опасного бунтаря не захотело, организовав Махно и некоторым его товарищам побег в Польшу. Там знаменитого анархиста обвинили в подготовке восстания в Галиции, после чего оправдали и выслали в вольный город Данциг, откуда он перебирается в Германию, а затем — во Францию. Последние годы Нестор Махно прожил такой же полуголодной жизнью, как и в детстве, и это привело к обострению хронического туберкулеза. Эту болезнь он заработал в Бутырской тюрьме после неоднократных заключений в карцер за участие в тюремных беспорядках. Позднее ему пришлось удалить одно легкое, чтобы остановить развитие заболевания, но нелегкая жизнь в эмиграции вызвала обострение. 6 (по другим данным — 25) июля 1934 года Нестор Махно умер в парижском муниципальном госпитале.

Нестор Махно с дочерью Еленой в Париже, вторая половина 1920-х

Источник: commons.wikimedia.org

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