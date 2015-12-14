Наступление армии Деникина Вооруженные силы Юга России (ВСЮР) были образованы 8 января 1919 г. в результате соглашения между командующим Добровольческой армией генералом А.И. Деникиным и атаманом Донского казачьего войска генералом П.Н. Красновым. Наличие казачьей конницы и хорошо подготовленных военных кадров позволило деникинцам овладеть Донбассом и Областью войска Донского, занять большую часть Украины. На чтение: 9 минут

БЕЛОЕ ДВИЖЕНИЕ НА ДОНУ

Уже в конце в конце 1917 в Донскую область стали пробираться активные противники новой власти – офицеры, генералы Л.Г.Корнилов, А.И.Деникин, А.С.Лукомский, лидеры кадетов.

А.М.Каледин, избранный в 1917 на большом войсковом круге атаманом Донского казачества, призвал казачьи войска к борьбе с правительством большевиков. 2 ноября (по старому стилю) 1917 в Новочеркасске появился бывший начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал М.В.Алексеев. На Дону они стали формировать Добровольческую армию, ставшую ядром белогвардейских войск на юге России. Каледин стягивал казачьи войска к Ростову, к ним присоединились офицерские отряды добровольцев. Захватив Ростов, они повели наступление на Север, на Донбасс. Однако население Донской области не поддержало Каледина. Осознав, что поднятое им восстание обречено, Каледин сложил свои полномочия и застрелился.

Вожди белого движения считали Дон районом, из которого можно будет начинать вооруженную борьбу против большевистского правительства, но они переоценили возможности, которые для этого давала область Войска Донского. Присутствие Добровольческой армии породило в казачьей среде страх неминуемого нашествия большевистских войск, к тому же началось разложение формирований добровольцев, оно коснулось и казачьего войска. Добровольческая армия своей территории не имела, была в зависимости от донского, а позже от кубанского правительства, с которым шла борьба из-за его «самостойности». К тому же начались острые противоречия между лидерами добровольцев Корниловым и Алексеевым. В конце концов Корнилову была вручена военная власть и командование Добровольческой армией, его заместителем стал генерал Деникин. Генерал Алексеев и большинство командного состава являлись монархистами, но вынуждены были скрывать свои реставрационные намерения. Наступление Красной Армии на Донскую область вынудило Добровольческую армию покинуть Дон. Армия отодвинулась к Екатеринодару, столице Кубанского казачьего войска, но раньше, чем она подошла к городу, в нем установилась Советская власть. По приказу Корнилова начался штурм Екатеринодара, закончившийся поражением Добровольческой армии, Корнилов был убит снарядом, попавшим в дом, где размещался его штаб. Новый главнокомандующий генерал Деникин овладел Екатеринодаром, этот город стал столицей созданного на юге антибольшевистского правительства – «Особого совещания».

Основной целью режима Деникина было свержение власти большевиков и восстановление «единой и неделимой» России. Провозглашенная им политика встретила враждебное отношение национально-государственных образований, уже появившихся на окраинах распавшейся Российской империи. Она оттолкнула от него общественные круги и население многих национальных районов. Обещание Советского правительства признать за всеми народами права на неограниченное национальное самоопределение «вплоть до отделения» подняло его престиж и привлекло массы населения нерусских национальностей, что способствовало росту недоверия к Деникину и его правительству.

Кардинальным вопросом в политике Деникина был аграрный. Он не сумел (или не хотел) его использовать для завоевания крестьян на свою сторону. Характерен его приказ "О третьем снопе", по которому треть собранного зерна поступала возвратившимся помещикам.

Крестьяне не поддержали режим Деникина, более того, против него развернулось партизанское движение, наносившее удары по тылам продвигавшейся на север Добровольческой армии. Не имея у себя прочного тыла и источников необходимых материальных средств и крупных резервов, Деникин не питал радужных надежд на общероссийскую победу.

Энциклопедия «Кругосвет»

krugosvet.ru/enc/istoriya/GRAZHDANSKAYA_VONA_V_ROSSII.html?page=0,0#part-2

ДЕНИКИН О ПРИЧИНАХ ПОРАЖЕНИЯ

Мы занимали огромные пространства, потому что, только следуя на плечах противника, не давая ему опомниться, устроиться, мы имели шансы сломить сопротивление превосходящих нас численно его сил. Мы отторгали от советской власти плодороднейшие области, лишали ее хлеба, огромного количества военных припасов и неисчерпаемых источников пополнения армии. В подъеме, вызванном победами, в маневре и в инерции поступательного движения была наша сила. Истощенный многими мобилизациями Северный Кавказ уже не мог питать надлежаще армию, и только новые районы, новый прилив живой силы могли спасти ее организм от увядания.

Мы расширяли фронт на сотни верст и становились от этого не слабее, а крепче. Добровольческая армия{53} к 5 мая в Донецком бассейне числила в своих рядах 9600 бойцов. Невзирая на потери, понесенные в боях и от болезней, к 20 июня (Харьков) боевой состав армии был 26 тысяч, к 20 июля (Екатеринослав — Полтава) — 40 тысяч. Донская армия, сведенная к 5 мая до 15 тысяч, к 20 июня насчитывала 28 тысяч, к 20 июля — 45 тысяч. Для наступления в киевском направлении в конце июля от Добровольческой армии отделилась группа всего в 6 тысяч. В начале июня с Ак-Манайских позиций начал наступление 3-й армейский корпус силою около 4 тысяч, который, пополняясь по пути, прошел весь Крым, вышел на Херсон и Одессу и составил группу войск Новороссийской области под начальством генерала Шиллинга, к 20 сентября увеличившуюся до 16 тысяч.

Состав Вооруженных сил Юга с мая по октябрь возрастал последовательно от 64 до 150 тысяч{54}. Таков был результат нашего широкого наступления. Только при таком условии мы имели возможность продолжать борьбу. Иначе мы были бы задушены огромным превосходством сил противника, обладавшего неисчерпаемыми человеческими ресурсами. Наконец, движение к Киеву приводило нас к соединению с противобольшевистской польской армией, что значительно сокращало фронт и должно было освободить большую часть войск Киевской области и Новороссии для переброски их на гомельское и брянское направления.

Теория говорит о закреплении рубежей, практика гражданской войны с ее огромными расстояниями и фронтами, с ее исключительным преобладанием психологии не только в армиях, но и в населении пораженных войной областей свидетельствует о непреодолимой трудности и зачастую полной негодности метода позиционной войны. Разлив Донца задержал наступление 8-й и 9-й советских армий в феврале, Царицынская укрепленная позиция остановила движение генерала Мамонтова и первый налет генерала Врангеля. Но, снабженный некоторой техникой, генерал Врангель в два дня покончил с «Красным Верденом». Добровольческая армия без труда справилась с «крепостными зонами» Харькова и Екатеринослава. Шкуро и Бредов форсировали широкий Днепр. Разбухшая Кубань не остановила русских армий, отступавших к Черному морю, а идеальный, исключительный по конфигурации и природным свойствам, «неприступный» оборонительный рубеж крымских перешейков оказался паутиной в трагические дни осени 1920 года...

Освобождение нами огромных областей должно было вызвать народный подъем, восстание всех элементов, враждебных советской власти, не только усиление рядов, но и моральное укрепление белых армий. Вопрос заключался лишь в том, изжит ли в достаточной степени народными массами большевизм и сильна ли воля к его преодолению? Пойдет ли народ с нами или по-прежнему останется инертным и пассивным между двумя набегающими волнами, между двумя смертельно враждебными станами.

В силу целого ряда сложных причин, стихийных и от нас зависевших, жизнь дала ответ сначала нерешительный, потом отрицательный.

А.И. Деникин. Очерки русской смуты

http://militera.lib.ru/h/denikin_ai2/5_04.html

ВЗГЛЯД ПОЭТА

Рабочий!

Глупость беспартийную выкинь!

Если хочешь жить с другими вразброд -

всех по очереди словит Деникин,

всех сожрет генеральский рот.

2. Если ж на зов партийной недели

придут миллионы с фабрик и с пашен -

рабочий быстро докажет на деле,

что коммунистам никто не страшен.

В.В. Маяковский. "Окна сатиры Роста" 1919-1920 годов.

http://v-mayakovsky.com/stihi-1919-1920.html

РЕЙД ГЕНЕРАЛА МАМОНТОВА

Мамонтова рейд 1919 – действия белоказачьей конницы под командованием ген.-л. К.К.Мамонтова в тылу сов. войск Южного фронта в августе — сентябре, во время Гражданской войны в Сов. России. Имел целью дезорганизовать сов. тыл и сорвать подготовку наступления Юж. фронта. Утром 10 августа 4-й Донской конный корпус Мамонтова (6 тыс. сабель, 3 тыс. штыков, 12 op., 7 бронепоездов, 3 броневика) прорвал фронт сов. войск на слабо прикрытом стыке 8-й и 9-й армий (р-н Новохопёрска) и начал продвижение в тыл сов. войск. 18 авг. белоказаки захватили Тамбов, 22 авг.— Козлов (Мичуринск). На своём пути мамонтовцы разрушали жел. дороги, мосты и узлы связи, грабили население, захватывали склады и базы Юж. фронта, зверски расправлялись с сов. и парт, работниками. ЦК партии, Совет обороны, В. И. Ленин приняли решительные меры по ликвидации М. р.: 6 губерний (Рязанская, Тульская, Орловская, Воронежская, Тамбовская, Пензенская) объявлялись на воен. положении, во всех уездах, крупных городах и на ж.-д. станциях этих губерний создавались революц. к-ты, на к-рые возлагалась задача мобилизации сил и средств для обороны губерний и подавления возможных контрреволюц. выступлений. Общее руководство деятельностью ревкомов возлагалось на Реввоенсовет Республики. Для борьбы с конницей Мамонтова РВС Юж. фронта с помощью парт, и сов. организаций создал внутр. фронт (командующий M. M. Лашевич), включив в его состав ок. 10,5 тыс. штыков, 1,5 тыс. сабель, авиацию и бронепоезда фронта, а также подчинив ему сформированные местными сов. учреждениями добровольч. отряды и части особого назначения общей численностью ок. 11 тыс. чел. Оказавшись в окружении сов. войск и будучи отягощены большими обозами награбленного имущества, белоказаки утратили прежнюю манёвренность, дисциплину и с трудом пробивались к линии фронта. 31 авг. после упорного боя мамонтовцы заняли Елец, 6 сент.— Грязи, а 11 сент.— Воронеж. Это был их последний успех. 12 сент. сов. части выбили белоказаков из Воронежа и нанесли им тяжёлый урон (из 9 тыс. чел. осталось лишь 2 тыс.). 18—19 сент. остатки корпуса Мамонтова сумели прорваться через фронт окружения (между Старым Осколом и Коротояком) и соединиться с конным корпу- сом ген. А. Г. Шкуро, брошенным А. И. Деникиным на спасение мамонтовцев. Продолжавшийся 40 дней М. р. причинил нар. х-ву Тамбовской и Воронежской губерний большой ущерб, отвлёк часть сил Юж. фронта на борьбу с белоказаками, но осн. цели — сорвать подготовку наступления сов. войск — не достиг: оно началось 14—15 авг. Борьба с белоказачьей конницей Мамонтова, а также с др. конными формированиями врага подтвердила важное значение конницы в Гражд. войне. Учитывая этот опыт, сов. командование ускорило формирование кав. соединений и объединений.

Проект «Хронос»

http://hrono.ru/sobyt/1900sob/1919mamont.html

РОЛЬ МАХНО В ПОРАЖЕНИИ АРМИИ ДЕНИКИНА

Выход Добровольческой армии на Украину встревожил Польшу, чью независимость ни Колчак, ни Деникин так и не признали. Поляки временно прекратили боевые действия против Красной армии, в результате чего советское командование смогло перебросить дополнительные силы на московское направление.

И еще одно обстоятельство ослабило тыл ВСЮР. Повстанческая армия Махно 26 сентября под Уманью нанесла украинской группировке Добровольческой армии крупное поражение и двинулась в рейд, выбив деникинцев из Кривого Рога, Никополя, Мелитополя и нескольких других городов, захватив главные артиллерийские склады Добровольческой армии в районе Волноваха — Мелитополь, а в конце октября овладев Екатеринославом. В махновскую армию вступали крестьяне, недовольные продразверсткой и реквизицией всех воюющих сторон, привлеченные возможностью пограбить и не желавшие служить ни белым, ни красным.

Махновцы сражались обычно против тех, кто в данный момент одерживал верх в Гражданской войне и пытался занять их вотчину — часть Южной Украины с центром в Гуляй-Поле. Их рейд по деникинским тылам, наряду со многими другими факторами, сделал поражение Добровольческой армии на подступах к Москве лишь вопросом времени.

20 сентября белые заняли Курск, 6 октября — Воронеж и 13 октября — Орел. К тому моменту ВСЮР достигли своей максимальной численности в 150 тысяч человек. Однако уже 11 октября началось советское контрнаступление. 20 октября латышская дивизия освободила Орел. За день до этого конный корпус Семена Буденного нанес поражение донскому корпусу генерала Мамонтова и кубанскому корпусу генерала Шкуро, а 24 октября занял Воронеж. Добровольческая армия покатилась назад, за ней последовала Донская.

В январе — феврале 1920 года уменьшившиеся вдвое деникинские войска попытались задержаться на рубежах рек Дон и Маныч, но были разбиты и устремились к порту Новороссийску. Ряды белых косил сыпной тиф, процветали пьянство и грабежи. Кубанские части разошлись по домам. Эвакуация в Крым, который удалось удержать корпусу генерала Я. Слащева, проходила в панике. Большая часть белых не смогла эвакуироваться и попала в плен или ушла в Грузию. 22 марта 1920 года Деникин передал командование Врангелю и отправился в эмиграцию.

Б.В. Соколов. Сто великих войн.

http://www.bibliotekar.ru/encW/100/81.htm

Литература и ссылки

В.П. Слободин. Белое движение в годы гражданской войны в России (1917—1922 гг.)

http://militera.lib.ru/research/slobodin_vp/index.html

В.В. Кулаков, Е.И. Каширина. Причины поражения белого движения на Юге России.

http://www.vestnik.adygnet.ru/files/2006.2/242/kulakov2006_2.pdf

А.И. Егоров. Гражданская война в России: Разгром Деникина.

http://militera.lib.ru/h/egorov_ai/index.html

А.Ю.Кожевников. Идеи «красного патриотизма» во время Гражданской войны.

http://www.politpros.com/journal/read/?ID=785&journal=97

Д.П. Костомаров. Деникин и Врагнель: история конфликта.

http://www.istrodina.com/rodina_articul.php3?id=2386&n=119Вооруженные силы Юга России (ВСЮР) были образованы 8 января 1919 г. в результате соглашения между командующим Добровольческой армией генералом А.И. Деникиным и атаманом Донского казачьего войска генералом П.Н. Красновым. Наличие казачьей конницы и хорошо подготовленных военных кадров позволило деникинцам овладеть Донбассом и Областью войска Донского, занять большую часть Украины. Попытки советских войск контратаковать противника в ходе августовского наступления 1919 года не увенчались успехом. В августе – сентябре оборона РККА была дезорганизована рейдом Мамонтова. В октябре ВСЮР заняли Орёл, создав угрозу Туле и Москве. Наступление ВСЮР было остановлено, а затем сменилось стремит. отступлением вследствие предпринятого руководством РККА контрнаступления Южного фронта. Оно было осуществлено после крупных мобилизаций в РСФСР и создания Первой конной армии, которая позволила ликвидировать преимущество ВСЮР в кавалерии.

БЕЛОЕ ДВИЖЕНИЕ НА ДОНУ

Уже в конце в конце 1917 в Донскую область стали пробираться активные противники новой власти – офицеры, генералы Л.Г.Корнилов, А.И.Деникин, А.С.Лукомский, лидеры кадетов.

А.М.Каледин, избранный в 1917 на большом войсковом круге атаманом Донского казачества, призвал казачьи войска к борьбе с правительством большевиков. 2 ноября (по старому стилю) 1917 в Новочеркасске появился бывший начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал М.В.Алексеев. На Дону они стали формировать Добровольческую армию, ставшую ядром белогвардейских войск на юге России. Каледин стягивал казачьи войска к Ростову, к ним присоединились офицерские отряды добровольцев. Захватив Ростов, они повели наступление на Север, на Донбасс. Однако население Донской области не поддержало Каледина. Осознав, что поднятое им восстание обречено, Каледин сложил свои полномочия и застрелился.

Вожди белого движения считали Дон районом, из которого можно будет начинать вооруженную борьбу против большевистского правительства, но они переоценили возможности, которые для этого давала область Войска Донского. Присутствие Добровольческой армии породило в казачьей среде страх неминуемого нашествия большевистских войск, к тому же началось разложение формирований добровольцев, оно коснулось и казачьего войска. Добровольческая армия своей территории не имела, была в зависимости от донского, а позже от кубанского правительства, с которым шла борьба из-за его «самостойности». К тому же начались острые противоречия между лидерами добровольцев Корниловым и Алексеевым. В конце концов Корнилову была вручена военная власть и командование Добровольческой армией, его заместителем стал генерал Деникин. Генерал Алексеев и большинство командного состава являлись монархистами, но вынуждены были скрывать свои реставрационные намерения. Наступление Красной Армии на Донскую область вынудило Добровольческую армию покинуть Дон. Армия отодвинулась к Екатеринодару, столице Кубанского казачьего войска, но раньше, чем она подошла к городу, в нем установилась Советская власть. По приказу Корнилова начался штурм Екатеринодара, закончившийся поражением Добровольческой армии, Корнилов был убит снарядом, попавшим в дом, где размещался его штаб. Новый главнокомандующий генерал Деникин овладел Екатеринодаром, этот город стал столицей созданного на юге антибольшевистского правительства – «Особого совещания».

Основной целью режима Деникина было свержение власти большевиков и восстановление «единой и неделимой» России. Провозглашенная им политика встретила враждебное отношение национально-государственных образований, уже появившихся на окраинах распавшейся Российской империи. Она оттолкнула от него общественные круги и население многих национальных районов. Обещание Советского правительства признать за всеми народами права на неограниченное национальное самоопределение «вплоть до отделения» подняло его престиж и привлекло массы населения нерусских национальностей, что способствовало росту недоверия к Деникину и его правительству.

Кардинальным вопросом в политике Деникина был аграрный. Он не сумел (или не хотел) его использовать для завоевания крестьян на свою сторону. Характерен его приказ "О третьем снопе", по которому треть собранного зерна поступала возвратившимся помещикам.

Крестьяне не поддержали режим Деникина, более того, против него развернулось партизанское движение, наносившее удары по тылам продвигавшейся на север Добровольческой армии. Не имея у себя прочного тыла и источников необходимых материальных средств и крупных резервов, Деникин не питал радужных надежд на общероссийскую победу.

Энциклопедия «Кругосвет»

krugosvet.ru/enc/istoriya/GRAZHDANSKAYA_VONA_V_ROSSII.html?page=0,0#part-2

ДЕНИКИН О ПРИЧИНАХ ПОРАЖЕНИЯ

Мы занимали огромные пространства, потому что, только следуя на плечах противника, не давая ему опомниться, устроиться, мы имели шансы сломить сопротивление превосходящих нас численно его сил. Мы отторгали от советской власти плодороднейшие области, лишали ее хлеба, огромного количества военных припасов и неисчерпаемых источников пополнения армии. В подъеме, вызванном победами, в маневре и в инерции поступательного движения была наша сила. Истощенный многими мобилизациями Северный Кавказ уже не мог питать надлежаще армию, и только новые районы, новый прилив живой силы могли спасти ее организм от увядания.

Мы расширяли фронт на сотни верст и становились от этого не слабее, а крепче. Добровольческая армия{53} к 5 мая в Донецком бассейне числила в своих рядах 9600 бойцов. Невзирая на потери, понесенные в боях и от болезней, к 20 июня (Харьков) боевой состав армии был 26 тысяч, к 20 июля (Екатеринослав — Полтава) — 40 тысяч. Донская армия, сведенная к 5 мая до 15 тысяч, к 20 июня насчитывала 28 тысяч, к 20 июля — 45 тысяч. Для наступления в киевском направлении в конце июля от Добровольческой армии отделилась группа всего в 6 тысяч. В начале июня с Ак-Манайских позиций начал наступление 3-й армейский корпус силою около 4 тысяч, который, пополняясь по пути, прошел весь Крым, вышел на Херсон и Одессу и составил группу войск Новороссийской области под начальством генерала Шиллинга, к 20 сентября увеличившуюся до 16 тысяч.

Состав Вооруженных сил Юга с мая по октябрь возрастал последовательно от 64 до 150 тысяч{54}. Таков был результат нашего широкого наступления. Только при таком условии мы имели возможность продолжать борьбу. Иначе мы были бы задушены огромным превосходством сил противника, обладавшего неисчерпаемыми человеческими ресурсами. Наконец, движение к Киеву приводило нас к соединению с противобольшевистской польской армией, что значительно сокращало фронт и должно было освободить большую часть войск Киевской области и Новороссии для переброски их на гомельское и брянское направления.

Теория говорит о закреплении рубежей, практика гражданской войны с ее огромными расстояниями и фронтами, с ее исключительным преобладанием психологии не только в армиях, но и в населении пораженных войной областей свидетельствует о непреодолимой трудности и зачастую полной негодности метода позиционной войны. Разлив Донца задержал наступление 8-й и 9-й советских армий в феврале, Царицынская укрепленная позиция остановила движение генерала Мамонтова и первый налет генерала Врангеля. Но, снабженный некоторой техникой, генерал Врангель в два дня покончил с «Красным Верденом». Добровольческая армия без труда справилась с «крепостными зонами» Харькова и Екатеринослава. Шкуро и Бредов форсировали широкий Днепр. Разбухшая Кубань не остановила русских армий, отступавших к Черному морю, а идеальный, исключительный по конфигурации и природным свойствам, «неприступный» оборонительный рубеж крымских перешейков оказался паутиной в трагические дни осени 1920 года...

Освобождение нами огромных областей должно было вызвать народный подъем, восстание всех элементов, враждебных советской власти, не только усиление рядов, но и моральное укрепление белых армий. Вопрос заключался лишь в том, изжит ли в достаточной степени народными массами большевизм и сильна ли воля к его преодолению? Пойдет ли народ с нами или по-прежнему останется инертным и пассивным между двумя набегающими волнами, между двумя смертельно враждебными станами.

В силу целого ряда сложных причин, стихийных и от нас зависевших, жизнь дала ответ сначала нерешительный, потом отрицательный.

А.И. Деникин. Очерки русской смуты

http://militera.lib.ru/h/denikin_ai2/5_04.html

ВЗГЛЯД ПОЭТА

Рабочий!

Глупость беспартийную выкинь!

Если хочешь жить с другими вразброд -

всех по очереди словит Деникин,

всех сожрет генеральский рот.

2. Если ж на зов партийной недели

придут миллионы с фабрик и с пашен -

рабочий быстро докажет на деле,

что коммунистам никто не страшен.

В.В. Маяковский. "Окна сатиры Роста" 1919-1920 годов.

http://v-mayakovsky.com/stihi-1919-1920.html

РЕЙД ГЕНЕРАЛА МАМОНТОВА

Мамонтова рейд 1919 – действия белоказачьей конницы под командованием ген.-л. К.К.Мамонтова в тылу сов. войск Южного фронта в августе — сентябре, во время Гражданской войны в Сов. России. Имел целью дезорганизовать сов. тыл и сорвать подготовку наступления Юж. фронта. Утром 10 августа 4-й Донской конный корпус Мамонтова (6 тыс. сабель, 3 тыс. штыков, 12 op., 7 бронепоездов, 3 броневика) прорвал фронт сов. войск на слабо прикрытом стыке 8-й и 9-й армий (р-н Новохопёрска) и начал продвижение в тыл сов. войск. 18 авг. белоказаки захватили Тамбов, 22 авг.— Козлов (Мичуринск). На своём пути мамонтовцы разрушали жел. дороги, мосты и узлы связи, грабили население, захватывали склады и базы Юж. фронта, зверски расправлялись с сов. и парт, работниками. ЦК партии, Совет обороны, В. И. Ленин приняли решительные меры по ликвидации М. р.: 6 губерний (Рязанская, Тульская, Орловская, Воронежская, Тамбовская, Пензенская) объявлялись на воен. положении, во всех уездах, крупных городах и на ж.-д. станциях этих губерний создавались революц. к-ты, на к-рые возлагалась задача мобилизации сил и средств для обороны губерний и подавления возможных контрреволюц. выступлений. Общее руководство деятельностью ревкомов возлагалось на Реввоенсовет Республики. Для борьбы с конницей Мамонтова РВС Юж. фронта с помощью парт, и сов. организаций создал внутр. фронт (командующий M. M. Лашевич), включив в его состав ок. 10,5 тыс. штыков, 1,5 тыс. сабель, авиацию и бронепоезда фронта, а также подчинив ему сформированные местными сов. учреждениями добровольч. отряды и части особого назначения общей численностью ок. 11 тыс. чел. Оказавшись в окружении сов. войск и будучи отягощены большими обозами награбленного имущества, белоказаки утратили прежнюю манёвренность, дисциплину и с трудом пробивались к линии фронта. 31 авг. после упорного боя мамонтовцы заняли Елец, 6 сент.— Грязи, а 11 сент.— Воронеж. Это был их последний успех. 12 сент. сов. части выбили белоказаков из Воронежа и нанесли им тяжёлый урон (из 9 тыс. чел. осталось лишь 2 тыс.). 18—19 сент. остатки корпуса Мамонтова сумели прорваться через фронт окружения (между Старым Осколом и Коротояком) и соединиться с конным корпу- сом ген. А. Г. Шкуро, брошенным А. И. Деникиным на спасение мамонтовцев. Продолжавшийся 40 дней М. р. причинил нар. х-ву Тамбовской и Воронежской губерний большой ущерб, отвлёк часть сил Юж. фронта на борьбу с белоказаками, но осн. цели — сорвать подготовку наступления сов. войск — не достиг: оно началось 14—15 авг. Борьба с белоказачьей конницей Мамонтова, а также с др. конными формированиями врага подтвердила важное значение конницы в Гражд. войне. Учитывая этот опыт, сов. командование ускорило формирование кав. соединений и объединений.

Проект «Хронос»

http://hrono.ru/sobyt/1900sob/1919mamont.html

РОЛЬ МАХНО В ПОРАЖЕНИИ АРМИИ ДЕНИКИНА

Выход Добровольческой армии на Украину встревожил Польшу, чью независимость ни Колчак, ни Деникин так и не признали. Поляки временно прекратили боевые действия против Красной армии, в результате чего советское командование смогло перебросить дополнительные силы на московское направление.

И еще одно обстоятельство ослабило тыл ВСЮР. Повстанческая армия Махно 26 сентября под Уманью нанесла украинской группировке Добровольческой армии крупное поражение и двинулась в рейд, выбив деникинцев из Кривого Рога, Никополя, Мелитополя и нескольких других городов, захватив главные артиллерийские склады Добровольческой армии в районе Волноваха — Мелитополь, а в конце октября овладев Екатеринославом. В махновскую армию вступали крестьяне, недовольные продразверсткой и реквизицией всех воюющих сторон, привлеченные возможностью пограбить и не желавшие служить ни белым, ни красным.

Махновцы сражались обычно против тех, кто в данный момент одерживал верх в Гражданской войне и пытался занять их вотчину — часть Южной Украины с центром в Гуляй-Поле. Их рейд по деникинским тылам, наряду со многими другими факторами, сделал поражение Добровольческой армии на подступах к Москве лишь вопросом времени.

20 сентября белые заняли Курск, 6 октября — Воронеж и 13 октября — Орел. К тому моменту ВСЮР достигли своей максимальной численности в 150 тысяч человек. Однако уже 11 октября началось советское контрнаступление. 20 октября латышская дивизия освободила Орел. За день до этого конный корпус Семена Буденного нанес поражение донскому корпусу генерала Мамонтова и кубанскому корпусу генерала Шкуро, а 24 октября занял Воронеж. Добровольческая армия покатилась назад, за ней последовала Донская.

В январе — феврале 1920 года уменьшившиеся вдвое деникинские войска попытались задержаться на рубежах рек Дон и Маныч, но были разбиты и устремились к порту Новороссийску. Ряды белых косил сыпной тиф, процветали пьянство и грабежи. Кубанские части разошлись по домам. Эвакуация в Крым, который удалось удержать корпусу генерала Я. Слащева, проходила в панике. Большая часть белых не смогла эвакуироваться и попала в плен или ушла в Грузию. 22 марта 1920 года Деникин передал командование Врангелю и отправился в эмиграцию.

Обложка: Деникин Антон Иванович (1872-1947) - военачальник, военный писатель, генерал (1916)

Источник: http://all-photo.ru