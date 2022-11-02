Места скорби Русского Севера – Мудьюг и Иоканьга История Гражданской войны и интервенции полна свидетельств зверств с обеих сторон конфликта. Одним из примеров стал концентрационный лагерь на острове Мудьюг, организованный Антантой. На чтение: 2 минуты

История Гражданской войны и интервенции полна свидетельств зверств с обеих сторон конфликта. Одним из примеров стал концентрационный лагерь на острове Мудьюг, организованный Антантой.

«Голодные, озлобленные люди, с каким-то особым безумием, жадным отблеском глаз, ползали по грязному, сырому, заплёванному полу, собирая случайно упавшие ничтожные крошки сухарей. И эту жуткие сцены, когда люди, как голодные звери, бросались друг на друга, стали повторяться каждый день и чем дальше, тем омерзительнее и позорнее,» - вспоминал жизнь в Мудьюгском концентрационном лагере один из его узников, Павел Рассказов. Ему относительно повезло – после неудачной попытки побега он остался жив и впоследствии смог оставить воспоминания о жутких днях заключения. Однако не все смогли выбраться из мудьюгского ада.

Ворота в Архангельск

Остров Мудьюг, находящийся на Двинской губе, был ключевым пунктом в обороне Архангельска с моря. 1 августа 1918 года, с началом интервенции западных держав против Советской России, его гарнизон принял неравный бой с британским флотом. Немногочисленный гарнизон смог причинить небольшой ущерб кораблям противника, после чего оставшиеся в живых смогли эвакуироваться с острова.

Неизвестно, сыграли ли эти события роль в дальнейшем, но уже 23 августа, спустя три недели после захвата города и образования временного белого правительство, интервентами было принято решение об организации на острове лагеря для военнопленных. Впрочем, туда попадали не только захваченные в боях красноармейцы – поиски «большевистских» шпионов в самом Архангельске и в других селениях губернии стали причиной ареста многих ни в чём не повинных людей, которые попадали на пустынный остров.

Ужасы Мудьюга

История «лагеря смерти» началась 23 августа – тогда около ста человек из архангельской губернской тюрьмы были переведены на остров Мудьюг, где приступили к постройке административных зданий, бараков и забора. Вскоре работы были готовы, и в концлагерь начали прибывать новые заключённые. По воспоминаниям очевидцев, например, Павла Рассказова, среди узников только половина была идейными коммунистами. Остальные же попадали в лагерь из-за того, что, например, попадали в красногвардейские отряды из-за мобилизации, или же были вынуждены работать на большевиков, будучи штатскими. Часто на Мудьюг отправляли просто по доносу заинтересованных лиц.

Жизнь в лагере мало отличалась от тех картин, которые ужаснут весь цивилизованный мир в годы Второй Мировой войны в Германии, Польше и странах Балтии. Смертная казнь подстерегала заключённых за попытку побега и за отказ от выполнения работ. Сами же работы, вкупе с минимальным пайком и бесконечными ночными проверками охранников, сопровождавшимися избиениями случайных заключённых, оставляли мало надежд на то, чтобы выбраться из лагеря живыми: двенадцать часов в сутки люди работали на лесозаготовках или земляных работах.

В таких условиях довольно скоро среди узников начали распространяться болезни, особенно тиф и цинга. В бараках, и так переполненных (при расчёте на 14 человек там содержалось 60 заключённых), царила антисанитария, начальство лагеря, состоявшее из французов и применявшее опыт похожих колониальных лагерей, не предпринимало никаких усилий для того, чтобы хотя бы как-нибудь улучшить положение людей. Впрочем, этим вопросом даже не задавались. Один из узников вспоминал: «Один больной, фамилии не помню, начал замерзать и лежал уже без сознания. Товарищи принимали все меры, чтобы его согреть, но что могли они сделать? Когда заметили, что человек уже умирает, то на вечерней поверке заявили об этом сержанту, но тот не обратил на заявление никакого внимания. Ночью несчастный умер, и его холодный труп лежал до утра на нарах рядом с теми, кто ожидал и для себя такой же участи» .

Вскоре слухи о положении заключённых дошли до Временного правительства Северной области. Только в марте 1919 года на острове побывал управляющий отдела внутренних дел Владимир Игнатьев. После настойчивых просьб его пустили в лагерь, где перед министром открылось ужасное зрелище. Игнатьев писал: «… их измождённый вид, громадный процент в цинге <…>, в тифу, а через проволоку в шагах пятидесяти от бараков я насчитал 78 могильных крестов, что для общего числа арестованных в 200-300 человек даёт хороший процент смертей…» .

После поездки Игнатьева сообщения о положении на Мудьюге стали достоянием общественности. 1 сентября в Архангельске состоялась масштабная политическая забастовка, одной из причин которой стали новости из лагеря. Впрочем, к этому времени Антанта уже постепенно сворачивала свою активность в России. Это коснулось и Мудьюгского лагеря, который в июне 1919 года был передан под непосредственное управление белогвардейского правительства.

Бунт и перевод в Иоканьгу

Смена владельца концлагеря привела к его реорганизации. Новые власти организовали на Мудьюге каторжную тюрьму. Впрочем, условия содержания в ней мало отличались от того, что было при союзниках. Русские коменданты зачастую вели себя ещё жёстче предшественников – пытки стали обычным явлением. На остров было отправлено ещё около 500 человек из архангельских тюрем, часто простых людей, не относивших себя к коммунистам.

Чаша терпения некоторых из них переполнилась 15 сентября 1919 года. Тогда около 50 человек решились на побег. Несмотря на винтовочный и пулемётный огонь охраны, сорока из них удалось покинуть Мудьюг, 32 отправились на юг в расположение частей Красной армии. Тем не менее, львиная доля заключённых этот шаг не поддержала. При столкновении с охранниками погибло 11 узников, ещё 13 по приговору военно-полевого суда были расстреляны.

Это событие стало причиной закрытия Мудьюгской каторжной тюрьмы спустя несколько недель. Оставшиеся арестанты были переведены в здания бывшей морской базы у села Иоканьга. Оторванная от цивилизации, тюрьма не отличалась от Мудьюгской в отношении к заключённым. Сотни человек из почти тысячи арестантов тяжело болели, многие подвергались пыткам. За несколько месяцев существования Иоканьгского лагеря там погибло около 300 человек.

Однако вскоре мучениям заключённых пришёл конец, во многом благодаря им самим. В начале 1920 года Красная армия стремительно наступала на Мурманск, белогвардейцы спешно эвакуировались из страны. 20 февраля узники восстали, сформировали свой совет и разоружили охрану тюрьмы. После взятия Мурманска красными в Иоканьгу были отправлены пароходы для эвакуации заключённых. В ходе транспортировки 24 человека умерло.

Послесловие

Советская власть сделала много усилий для того, чтобы сохранить память об ужасах Мудьюга и Иоканьги. В 1927 году в Мурманске был открыт мемориал, посвящённый Иоканьгской тюрьме, а в 1937 году на Мудьюге появился музей, посвящённый концлагерю. В наши дни последний находится в состоянии запустения – пароходы на остров не ходят, а сам музей был исключён из расписания Архангельского краеведческого музея. Память о событиях тех дней хранят активисты, надеющиеся на восстановление памятных мест и организацию экскурсий.

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